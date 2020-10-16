Суд запретил Катерине Босов сделки с долей в бизнесе умершего мужа

Суд по иску наследников Дмитрия Босова запретил его вдове Катерине совершать любые действия со своей долей в «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит». Она собиралась перевести 43% этой компании в закрытый ПИФ

Катерина Босов (в центре) (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Одинцовский городской суд по иску наследников Дмитрия Босова запретил его вдове Катерине совершать любые действия со своей долей в ООО «Аллтек» (зарегистрировано в Одинцово), контролирующим «Сибантрацит». Об этом РБК сообщил старший сын Дмитрия Артем Босов и подтвердил другой сын — Кирилл. Они вместе с матерью бизнесмена и еще двумя его сыновьями подали иск в Одинцовский городской суд против его третьей жены Катерины Босов в понедельник, 5 октября.

«Одинцовский городской суд Московской области действительно наложил обеспечительные меры на долю Катерины Босов в «Аллтеке». Ей запрещены какие-либо действия с этой долей, а также увеличение или уменьшение доли в этой компании», — сказал РБК сын Дмитрия Босова Артем. Это подтвердил РБК Кирилл Босов. Представитель Катерины Босов сообщил, что «требования вынесенного судебного акта, безусловно, будут соблюдены».

Наследники оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%) до начала процедуры наследства. Рассмотрение иска начнется 29 октября, говорится в материалах суда. «Наследники оспорили выделение доли Катерины [в «Аллтеке»], поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака», — рассказывал РБК источник, близкий к «Аллтеку». Кроме Катерины Босов в качестве третьего лица в иске указана их общая с Босовым дочь — Бэлла Алекса.

Вскоре после иска наследников Босова стало известно, что Катерина решила перевести свою долю в «Аллтеке» в закрытый ПИФ. Ее представитель пояснила, что вдова Босова передает принадлежащий ей в «Аллтеке» пакет в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Видар инвест» (его единственным пайщиком является сама Катерина), а этот фонд будет находиться под управлением УК «Эвокорп». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на активы для меня как налогового резидента РФ. При передаче в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным пайщиком ЗПИФ являюсь я», — передала РБК Босов через представителя.