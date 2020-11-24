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Закон тарных случаев

Минфин предложил изменить схему взимания экологического сбора
Минфин предложил компенсировать импортерам экологический сбор, который они будут платить при ввозе товаров в Россию. Но для этого они должны будут самостоятельно утилизировать использованные товары
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минфин предложил возмещать импортерам и производителям товаров сумму уплаченного ими экологического сбора за счет субсидии из бюджета. Но претендовать на это смогут только те компании, которые будут самостоятельно заниматься утилизацией использованных товаров. Об этом замглавы ведомства Ирина Окладникова написала 17 ноября вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве экологию (копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта-Мария Галичева).

«Минфин считает целесообразным совместно с заинтересованными ведомствами проработать возможность возврата экосбора через предоставление субсидий производителям и импортерам товаров, которые такой сбор уплатили. При этом субсидию предлагается предоставлять исходя из затрат производителя либо импортера на утилизацию отходов в пределах уплаченного организацией экосбора», — сообщил РБК представитель Минфина. Он добавил, что такой подход позволит проследить выполнение обязательств по утилизации отходов и обеспечить возмещение затрат по фактически осуществленным расходам.

Когда и как платят экосбор

Кроме вопросов компенсации экосбора в правительстве также обсуждается вопрос, когда импортеры должны его платить. Идея уплаты импортерами экосбора с ввозимых товаров сразу на таможне, а не через год и более, как сейчас, обсуждалась на прошлой неделе, 20 ноября, на совещании у Абрамченко. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и два топ-менеджера компаний, знакомых с итогами совещания. Однако на совещании не прозвучало сроков предоставления субсидии для утилизаторов, как импортеров, так и внутренних производителей.

Марта-Мария Галичева отказалась комментировать итоги совещания до появления протокола. При этом она отметила, что «действующая система, при которой импортер отчитывается за утилизацию спустя два года, показала свою неэффективность». По ее словам, вице-премьер поручила проработать эффективные инструменты, которые, с одной стороны, будут способствовать реальной утилизации, в том числе въезжающей в страну упаковки, то есть уменьшению мусора в стране. А с другой — обеспечат гибкую систему для предпринимателей без фискальных механизмов.

Сейчас экологический сбор компания платит в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, напоминает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. То есть за 2020 год уплата экосбора для импортеров, как и для производителей внутри страны, должна быть произведена до 15 апреля 2021 года. При этом сбор не является обязательным: он платится лишь в том случае, если компании не выполнили обязательства по утилизации отходов от ввезенных ими товаров (упаковки) самостоятельно. При этом при ввозе товара на таможне декларируется только стоимость товара, сведения об упаковке импортер может предоставлять добровольно.

Как подчеркивает Галичева, уже сегодня есть «ответственные компании», которые успешно занимаются утилизацией. Но есть и такие, которые этого не делают и к моменту сдачи отчета об утилизации уже перестают существовать как юрлица. В этом случае финансовое бремя за утилизацию фактически ложится на население, что недопустимо, заключила она.

У производителей и импортеров есть альтернатива между уплатой экосбора и самостоятельной утилизацией, при том что второе поощряется законодательством (например, возможностью использовать понижающий коэффициент на вторсырье в случае самостоятельной утилизации), отмечает руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Ирина Антюшина. «Прямые затраты компаний при самостоятельной утилизации через нашу ассоциацию удается снизить приблизительно на 30%», — добавляет представитель ассоциации «Система коллективной ответственности «Электроника-утилизация» (объединяет производителей электроники Sony, Ariston, Samsung и т.д.) Антон Гуськов.

Что такое экосбор

Экологический сбор — это неналоговый платеж на утилизацию товаров или упаковки, который должен платить бизнес в рамках механизма расширенной ответственности производителя (РОП). Однако механизм РОП, действующий в России с 2015 года, сейчас реформируется из-за неэффективности. Как говорил экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, в рамках экосбора собирается порядка 3 млрд руб. в год, тогда как население платит за вывоз твердых коммунальных отходов 180 млрд руб. в год.

Бизнес
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

О чем предупреждает бизнес

Опрошенные РБК представители бизнеса указали на ряд рисков в новых подходах по взиманию экосбора и утилизации, которые обсуждают власти:

  • Риск сворачивания утилизации товаров бизнесом. Новый порядок выплаты экосбора «авансом» для самостоятельных утилизаторов обернется двойной нагрузкой на них, считает глава ассоциации «РусПЭК» (входят CocaCola, Pepsico, Danone и др.) Любовь Меланевская. «Первый раз импортеры добросовестно заплатят сбор на таможне, затем вложат в структуру по утилизации своей продукции. Если экосбор будет обязателен для импортеров, придется, скорее всего, пожертвовать проектами по утилизации. Бизнесу необходимы оборотные средства, и замораживать их, чтобы вернуть когда-то потом, мало кто будет. Антюшина также считает рискованным инвестирование в утилизацию. «Нет четкой гарантии, что усилия предпринимателей по фактической утилизации будут «засчитаны» регулятором для дальнейшего возмещения затрат. Проще заплатить экосбор единожды и забыть об этом до следующего отчетного года», — замечает она.
  • Отсутствие системы утилизации товаров на госуровне. Гуськов отмечает, что в России на госуровне не создана система спецсбора пришедшей в негодность электроники. «Сейчас электронику нельзя захоранивать на полигонах, а собирать для утилизации крайне сложно», — указывает он. «Целевое расходование средств экосбора сейчас не налажено. В перспективе это несет риск роста полигонов, если государство не займется созданием эффективной системы утилизации вместо бизнеса, который свернет свои программы утилизации товаров в целях экономии», — добавляет Меланевская.
  • Фискальный характер платежа. Гуськов подчеркивает, что электроника приходит в негодность и утилизируется через 10–15 лет. Экосбор же придется платить ежегодно и сразу при ввозе. При таком сценарии это выглядит фискальной мерой, а не способом уменьшить количество мусора в стране. «Механизм превратится исключительно в фискальное упражнение, которое не будет стимулировать развитие инфраструктуры переработки и значительно замедлит переход страны к экономике замкнутого цикла», — соглашается Антюшина.
  • Риск роста цен на товары. И Меланевская, и Гуськов считают, что после введения новых правил экосбор войдет в себестоимость продукции и отразится на ее розничной цене.

РБК направил запрос представителю Абрамченко с просьбой прокомментировать мнение бизнеса. Представитель Минфина переадресовал запрос РБК в Минприроды.

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Глава Минприроды начал проверку из-за срыва закупки мусорных баков Александр Козлов

Однако не все представители бизнеса увидели в новых правилах экосбора только минусы. Беляева отмечает, что механизм, предлагаемый к применению к экологическому сбору импортеров товаров, попадающих под РОП, идентичен утилизационному сбору. «Утильсбор уплачивается при выпуске машины на рынок, а расходы на ее утилизацию компенсируются путем предоставления субсидии в рамках правил, утвержденных постановлением правительства. Уплата экосбора на границе позволит предотвратить возможные искажения сведений о ввозимых товарах, а также создаст источник финансирования работ по утилизации отходов от ввозимых товаров в случае, если импортеры не будут самостоятельно утилизировать отходы от ввезенных ими товаров», — полагает она.

Бизнес видит решение проблемы с уходом от уплаты экосбора при отсутствии реальной утилизации в ужесточении контроля. «Мы выступаем за повышение эффективности государственного надзора в области уплаты экосбора и переработки», — говорит Гуськов. Представитель Абрамченко согласна с этой точкой зрения: «Вице-премьер неоднократно отмечала, что концепция должна устанавливать безусловный приоритет фактической утилизации над уплатой экологического сбора. В то же время нужно обеспечить четкую систему контроля за проведением утилизации упаковки и отходов. Поэтому ведомства также проводят анализ администрирования расширенной ответственности производителя, в том числе в части импортеров».

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: утилизация , импортные товары , Минфин , сбор
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