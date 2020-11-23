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COVID наставил малый бизнес на новый путь
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COVID наставил малый бизнес на новый путь
Газета № 097 (3264) (2311)
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COVID наставил малый бизнес на новый путь

Аналитики зафиксировали изменение ситуации в отечественном предпринимательстве
Пандемия привела к росту конкуренции в малом бизнесе и способствовала уменьшению серых схем, показал новый опрос Magram Market Research, «Опоры России» и ПСБ. Почти каждый второй предприниматель отметил, что конкуренция выросла
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Пандемия коронавируса поспособствовала некоторым позитивным трендам в российской экономике: предприниматели отмечают рост конкуренции и дальнейшее сокращение серых бизнес-схем. Как показал ежемесячный опрос малого бизнеса, проведенный исследовательским агентством Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком (ПСБ), 48% опрошенных предпринимателей отметили, что уровень конкуренции в 2020 году вырос. Результаты исследования есть у РБК. В опросе приняли участие владельцы и руководители 1647 компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

Обострение конкуренции

По данным Magram, воспринимаемый рост конкуренции является прямым следствием пандемии — она привела к изменению моделей поведения клиентов и методов ведения бизнеса в условиях ограничительных мер, цифровизации и снижения платежеспособности населения. 43% респондентов сказали, что уровень конкуренции не изменился, и лишь 9% отметили ее снижение.

Большинство предпринимателей (60%) оценили, что количество компаний-конкурентов в их отрасли не изменилось, то есть пандемия скорее вызвала обострение конкуренции между действующими бизнесами. Для 55% опрошенных конкурентами являются другие компании малого и среднего бизнеса, однако 29% предпринимателей вынуждены соперничать с крупным и сетевым бизнесом. Для 4% предпринимателей главными конкурентами являются интернет-магазины и агрегаторы.

Всплеск развития электронных сервисов привел к тому, что больше крупных игроков начали выходить на те рынки, где традиционно работал малый бизнес, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Рынок сжимается для малого бизнеса, что приводит к более высокой конкуренции», — сказал он РБК.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19 Никита и кошка Тильда «Таких же жестких ограничительных мер, как были в мае и июне в Москве, я лично не жду. Думаю, будут чуть слабее. Если будет нужно — готов вернуться в режим самоизоляции. Ношу маску в метро, вот сегодня снова начал. Обрабатываю руки антисептиком максимально часто. У меня не было удаленки — у меня не было работы» Глеб и Стефания Мнение о том, стоит ли ждать жестких ограничительных мер в Москве, у собеседников РБК разделились, прозвучали ответы и «да», и «нет». Аналогичная реакция и на вопрос, нужно ли возвращать ограничительные меры. «Из мер безопасности используем маску и антисептик для рук. Вернуться в режим самоизоляции не готовы ни морально, ни физически» Мария Сергеевна «Устали мы от ограничительных мер, не хочу их возвращения. Отменить все [ограничения] — и, наверное, лучше будет. Из мер безопасности — как видите, на мне маска. Мне 84» Дмитрий «Возвращать ограничительные меры стоит только в каких-то сферах, но не везде. Нужно ограничить слишком большие массовые скопления, но в целом не закрывать магазины и все то, что сейчас открылось. [Из мер безопасности использую] перчатки и маски. Родственники старше 65 лет перешли в режим самоизоляции» Еще 7 фото
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Сокращение серых схем

Согласно тому же опросу, 56% бизнесменов считают, что большинство компаний в их отрасли работает вбелую (то есть не скрывают существенную часть оборота от налогов). Лишь 21% опрошенных сказали, что большинство компаний пользуется серыми схемами. Предыдущий сопоставимый опрос проводился в 2018 году, и тогда в преобладании честных методов были уверены меньше половины респондентов — 42%. Авторы исследования считают, что активные процессы цифровизации и меры господдержки в пандемию поспособствовали большей прозрачности бизнеса.

По мнению Калинина, двукратное снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса стало одним из решающих факторов обеления бизнеса. «Выгоднее сегодня платить 15% взносов с зарплат сотрудников и при этом иметь льготы и доступ к госзакупкам, чем платить вчерную», — полагает он. Накануне глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отметил «очень серьезное обеление экономики» и падение «аппетита к незаконным операциям».

Обеление среди конкурентов ощутили предприятия всех сфер экономики, но сферы торговли и производства почувствовали его сильнее, утверждает Magram Market Research. Для торговых предприятий причины кроются в необходимости применения с 2020 года кассовых аппаратов, а для предприятий сфер производства фиксируется ужесточение контроля за налогом на добавленную стоимость (НДС).

По данным Росстата за второй квартал 2020 года, более 19% всех занятых в России (около 13,4 млн человек) по-прежнему трудятся в неформальном секторе экономики, то есть с их заработков, вероятно, не платятся подоходный налог и страховые взносы. Участие в неформальной экономике, однако, сокращается — в середине 2019 года таких было 15,25 млн человек (21,3% занятых). Благодаря новому налоговому режиму для самозанятых зарегистрировались 1,3 млн таких граждан.

Первый за месяцы рост инвестиций

Несмотря на некоторые положительные эффекты пандемии, в целом она и неопределенность с длительностью карантинных мер остаются основным барьером для бизнеса: 66% предпринимателей назвали этот фактор главным ограничением. О высоких издержках говорит каждый третий предприниматель. Для сегмента малого бизнеса арендная плата и расходы на персонал, как и налоговая нагрузка, являются самыми крупными и постоянными статьями расходов.

Флагманский индекс Magram, «Опоры» и ПСБ RSBI (индекс деловой активности малого и среднего бизнеса) в октябре 2020 года немного повысился — до 47,5 пункта по сравнению с сентябрьским значением 46,6, но остается в зоне снижения деловой активности (ниже 50 пунктов). «Средний чек уже упал на 15–20%. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить второй локдаун. Например, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, фитнес-центры оказались в катастрофической ситуации», — отмечает Александр Калинин. Без мер поддержки со стороны правительства ситуация была бы еще хуже, добавил он.

В октябре впервые с марта доля бизнеса, который увеличивает инвестиции, превысила — на 5 п.п. — долю тех, кто принял решение об их сокращении. Это может свидетельствовать о двух разнонаправленных факторах. «С одной стороны, появление вакцин от коронавируса дает надежду предпринимателям на то, что в ближайшие полгода мы сможем выйти из ограничений и массовых локдаунов, поэтому малый и средний бизнес инвестирует в будущее», — считает вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. С другой стороны, сейчас наблюдается вторая волна коронакризиса и «все понимают, что могут быть введены новые ограничения или ужесточены действующие, поэтому предприниматели стараются вкладывать средства в инструменты, которые позволят поддержать компанию при развитии негативного сценария», указал он.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: малый бизнес , пандемия , «Опора России» , опрос
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