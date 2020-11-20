Работодатели уходят с больничного

В России вводится новый порядок выплат пособий по нетрудоспособности

К 2022 году оплата больничных и выплата пособий при рождении ребенка будут производиться Фондом соцстрахования. В отличие от других госвыплат карта «Мир» для них пока не обязательна. О плюсах и минусах подхода — в материале РБК

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство с 2022 года введет новый общенациональный порядок оплаты больничных и выплаты пособий по материнству, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Они будут поступать напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. «Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — рассказал премьер.

Такой порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. «В целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет сберечь человеку время, силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», — пообещал Мишустин.

Прямые выплаты из ФСС уже внедрены на части территории страны: соответствующий пилотный проект по распоряжению правительства действует с 2012 года. Новый порядок действует в 77 регионах в отношении: пособия по временной нетрудоспособности;

пособия по беременности и родам;

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременного пособия при рождении ребенка;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием;

оплаты пострадавшим на производстве санаторно-курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого отпуска и проезда к месту лечения. С 1 января 2021 года система прямых выплат будет распространена еще на восемь регионов, в том числе на пятерку лидеров по численности населения — Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Свердловскую области, Краснодарский край, а также на Пермский край, Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Полностью новый порядок по всей стране заработает с 2022 года. Потому что в течение 2021 года, как пояснили в Минтруде, еще останется возможность оформить бумажный больничный.

В чем суть нового порядка

Суть перехода к новой модели заключается в следующем: сейчас при наступлении страхового случая (больничный, рождение ребенка и т.д.) работодатель сам выплачивает работнику положенные социальные пособия, а страховые взносы перечисляет в бюджет ФСС за вычетом этих расходов. Если объем расходов работодателя на выплаты пособий превышает сумму начисленных взносов, подлежащих уплате в бюджет ФСС, он обращается в фонд за возмещением средств на выплату пособий.

По новой схеме ФСС назначает и выплачивает гражданину пособия напрямую, минуя работодателя. За работодателем останется только функция предоставления в фонд необходимых документов для выплаты пособия работнику. Также предприятие должно будет оплачивать работнику первые три дня болезни (вместе с зарплатой).

Принципиальное отличие новой системы прямых выплат ФСС от старой в том, что оплата пособий больше не будет зависеть от того, перечисляет ли организация страховые взносы, замечает член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Также неважно, есть ли деньги на ее расчетном счете, — выплаты производит ФСС, добавляет он. «Главное, что должен сделать работодатель из пилотного региона — своевременно представить пакет необходимых документов. Данные должны быть переданы в течение пяти календарных дней после того, как сотрудник принес документы в свою организацию», — добавил он.

Работнику в случае заболевания или при наступлении отпуска по беременности и родам достаточно будет оформить листок нетрудоспособности в электронном виде, поясняют в Минтруде. «Необходимость личного обращения застрахованного лица к работодателю с заявлением отпадает», — добавляют в министерстве.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого — за счет средств ФСС. Если страховой стаж работника составляет менее пяти лет, ему выплачивают пособие по нетрудоспособности в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет страхового стажа — 80%, от восьми лет — 100%. Таким образом, заболевший работник будет получать пособие в два этапа: за первые три дня — от работодателя, за остальные дни — от ФСС. Выплаты по материнству включают пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Первые сейчас выплачиваются застрахованным женщинам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам (или 70 дней после усыновления). Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, оно выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

В чем преимущества нового порядка

При переходе на новый порядок получение пособий перестает зависеть от сроков выплаты зарплаты: ФСС выплатит пособие в течение десяти календарных дней с момента подачи документов, отмечает Минтруд. Кроме того, работники гарантированно получат пособия независимо от финансового положения работодателя. До перехода к новой системе причиной задержек на практике часто были финансовые и другие проблемы работодателя, замечают в министерстве.

Однако новая система не избавляет работников от необходимости обращения в ФСС в том случае, например, если работодатель по каким-либо причинам не передаст необходимые сведения о работнике, предупреждает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич.

Работодатели оценят преимущества проекта: не надо изыскивать средства на выплату пособий и отражать эти суммы в отчетности, добавляет Кучмин. Главная сложность — большой объем дополнительной работы по обработке заявлений и формированию реестров, замечает он. «Количество операций увеличивается в разы, если работодатель не пользуется электронными больничными. На каждый вид пособия работник заполняет форму заявления, которая состоит из семи листов. Также участники пилотного проекта должны составлять три вида реестров для некоторых выплат», — сетует Кучмин.

Куда будут начисляться прямые выплаты

Работник через работодателя предоставляет территориальному органу ФСС информацию о выбранном способе выплаты ему пособия по обязательному социальному страхованию — например, данные банковской карты (счета), на которую переводятся выплаты, объяснили в Минтруде. «Обращаем внимание, что это может быть любая банковская карта. В случае, если у гражданина нет банковского счета, выплата может быть сделана почтовым переводом», — подчеркнули в ведомстве.

С 1 октября 2020 года пенсии, пособия по безработице, ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет и другие социальные выплаты перечисляются только на карты платежной системы «Мир». По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, таким образом «средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система». «Таких гарантий [другие] платежные системы не дают — ни Visa, ни Mastercard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа [США] и других ведомств», — замечал он.

«Я боюсь, что государство воспользуется переходом на новый порядок для того, чтобы обязать всех работников получить карту «Мир», — рассуждает Бабич. Как только система заработает в полном объеме, в 2022 году, произойдет та же ситуация, что уже случилась со всеми социальными выплатами: люди будут вынуждены оформлять карту «Мир» для получения пособий, полагает он.

Тем не менее на данный момент в пилотных регионах можно получить пособие не только на карту «Мир», но и на любой банковский счет.

В чем основные риски прямых выплат

Главный риск — это потенциальная финансовая неустойчивость системы и дефицит средств на покрытие социальных обязательств ФСС, указывала недавно Счетная палата по итогам проверки пилотного проекта «прямых выплат». «Особенно этот риск обостряется на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки», — подчеркивали аудиторы. На протяжении всего пилотного проекта в регионах территориальным органам ФСС не хватало средств для «прямой» оплаты больничных и выплаты материнских пособий. По итогам 2019 года 40 из 59 пилотных регионов столкнулись с дефицитом средств.

Недостающие суммы регионам ежегодно компенсировались из резерва ФСС, который формировался за счет свободных средств «регионов-доноров», не участвующих в пилотном проекте — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, указывают аудиторы. Но при полном переходе на прямой порядок выплат возникает необходимость погашения кредиторской задолженности ФСС перед работодателями (регулярно образовывалась за счет превышения расходов на выплату пособий над суммой начисленных страховых взносов), отмечают аудиторы.

На конец 2020 года, по оценке Счетной палаты, объем задолженности составит 52 млрд руб., и основная доля (56,2%) придется как раз на территориальные органы ФСС по Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, что не позволит им в 2021 году быть донорами средств для других регионов.

По оценкам экспертов Счетной палаты, общий дефицит бюджета ФСС к концу 2020 года на фоне пандемического кризиса составит более 80 млрд руб., к концу 2021 года — около 56 млрд руб. Однако, согласно проекту бюджета ФСС, дефицит бюджета фонда в 2021 году прогнозируется на уровне 17,6 млрд руб., к 2022 году он увеличится более чем в три раза и достигнет 59,4 млрд руб, а к 2023 году возрастет до 91 млрд руб.

В 2021 году переход на «прямые выплаты» приведет к тому, что ФСС либо понадобится поддержка федерального бюджета, либо он будет вынужден использовать накопленный резерв по взносам на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, что в свою очередь может создать риски уже для этого вида страхования. Кроме того, возможность покрытия дефицита по одному виду страхования за счет другого законодательно сейчас не предусмотрена, подчеркивают аудиторы.

Однако в ФСС уверены, что дефицит будет полностью покрыт за счет собственных остатков средств. «Бюджет фонда абсолютно сбалансирован, что обеспечивает исполнение всех социальных обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме», — указывала первый зампредседателя ФСС Татьяна Лотоцкая.

Еще одна проблема — медицинские организации и работодатели пока недостаточно готовы к работе в цифровом формате, считают аудиторы. Только 39,6% (10,11 тыс.) медицинских учреждений в России оформляют электронные больничные. Доля работодателей, использующих систему информационного взаимодействия, где собираются данные об электронных больничных, не превышает 14,8%, следует из анализа Счетной палаты.