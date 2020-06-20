Власти утвердили порядок продления больничных для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые работают и соблюдают режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о людях старше 65 лет. Больничные выдаются пенсионерам, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск, но обязаны соблюдать режим самоизоляции. Они могут оформлять электронные больничные с 15 июня и до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

Президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, введенного для борьбы с распространением коронавируса, с 12 мая. Однако он отметил, что граждане в возрасте от 65 лет и старше должны продолжить находиться на самоизоляции.

С середины апреля им начали выдавать электронные больничные листы, которые оплачиваются из Фонда социального страхования. Данные в фонд должны направлять работодатели, а гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с самоизоляцией рассчитывается по общим правилам. При стаже работы более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%. Для расчета используют заработок за два года, однако его ограничивают средним максимальным заработком почти в 70 тыс. руб. в месяц.