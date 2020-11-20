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Эрдоган приоткрывает кипрский фронт
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Газета
Эрдоган приоткрывает кипрский фронт
Газета № 096 (3263) (2011) Политика,
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Эрдоган приоткрывает кипрский фронт

Поездка президента Турции на разделенный остров вызвала международный скандал
Визит Реджепа Эрдогана на турецкую часть Кипра вызвал негативную реакцию властей Республики Кипр, стран Европы, ООН и американских политиков. Однако опрошенные РБК эксперты не ожидают изменения статус-кво разделенного острова
Реджеп Тайип Эрдоган осматривает недавно открытый берег Вароши
Реджеп Тайип Эрдоган осматривает недавно открытый берег Вароши (Фото: Nedim Enginsoy / AP)

Американские конгрессмены 17 ноября потребовали от госсекретаря США Майка Помпео привлечь к ответственности турецкие власти за их действия на территории Северного Кипра. «США должны потребовать от турецкого правительства немедленно ввести запрет на оккупацию района Вароша. Без вмешательства США президент Эрдоган будет и дальше вести себя так, словно он может оставаться безнаказанным», — говорится в заявлении, подписанном 23 членами палаты представителей.

Ранее действия турецкого лидера, который в ходе поездки на Кипр сделал ряд скандальных заявлений, осудили правительства Республики Кипр, Греции, стран ЕС и представитель ООН.

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15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил территорию признаваемой только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Его поездка была приурочена к 37-й годовщине провозглашения ТРСК. Побывал Эрдоган и в городе-призраке Вароше. Там он заявил, что пришла пора разрешить кипрский кризис на основе создания двух государств: «На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства». Турки-киприоты, по его словам, являются главными пострадавшими в этой ситуации.

Визит в Варошу еще на стадии планирования вызвал недовольство правительства Республики Кипр, населенной греками-киприотами, и Греции, которая назвала инициативу «беспрецедентной провокацией». Однако турецкий лидер выполнил свое обещание посетить город, который до 1974 года являлся одним из популярных курортных районов и месяц назад был снова открыт для посещения властями ТРСК. Согласно принятой в 1984 году резолюции № 550 Совета Безопасности ООН, любые попытки заселить Варошу лицами, не являющимися ее жителями, недопустимы.

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Эрдоган в ответ на критику заявил, что этот шаг был направлен на устранение существующих поводов для недовольства, а отнюдь не на создание новых. На острове он также сказал, что больше не потерпит «дипломатические игры» в Восточном Средиземноморье. Эрдоган пообещал продолжить сейсморазведку и бурение в водах Восточного Средиземноморья вопреки протестам со стороны Греции, Кипра и Европейского союза. По его словам, разведка будет продолжаться до тех пор, «пока не будет достигнуто справедливое урегулирование».

Президент Кипра назвал визит «провокацией». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек Антониу Гутерриш призывает стороны избегать любых односторонних действий, которые могут спровоцировать обострение конфликта на острове и подорвать возможное возобновление диалога. МИД Кипра выразил опасения, что Турция под руководством Эрдогана может к 2023 году — столетию провозглашения Турецкой Республики — аннексировать северную часть острова, сообщила Cyprus Mail.

История двух частей

По Цюрихско-Лондонским соглашениям 1959 года Кипр был объявлен независимым, а Турция и Греция стали гарантами суверенитета нового государства. 15 июля 1974 года на Кипре была предпринята попытка государственного переворота, и под предлогом восстановления конституционного порядка Турция высадила свои войска на острове. К 21 июля турецкие военные силы захватили столичный аэропорт и контролировали дорогу Кирения — Никосия. Совет Безопасности ООН потребовал вывести все иностранные войска с территории острова, восстановить территориальную целостность Кипра и его суверенитет, также он установил границу между турецкой и греческой частями острова — так называемую зеленую линию, или линию «Аттила».

18 августа 1974 года бои прекратились. Турции удалось оккупировать около 37% территории Кипра. В 1983 году турецкая община провозгласила в одностороннем порядке Турецкую Республику Северного Кипра.

В 1983 году Совет Безопасности ООН в своей резолюции № 541 призвал страны — члены ООН «уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр» и «не признавать никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр». Последовавшая за ней резолюция № 550 призывала страны «не содействовать и не оказывать каким-либо образом помощь сепаратистскому образованию» на севере острова, а также постановила, что попытки заселить курортный квартал Вароша лицами, не являющимися его жителями, недопустимы.

Одной из наиболее заметных попыток урегулировать конфликт стал план Аннана, работа над которым велась с 2002 по 2004 год. В 2004 году в турецкой и греческой частях Кипра состоялся референдум по принятию плана Аннана, но по результатам голосования 76% греков-киприотов не приняли его. План предполагал создание федеративной Объединенной Республики Кипр, включающей в себя государства греков-киприотов и турок-киприотов.

По инициативе нового президента Кипра Никоса Анастасиадиса переговоры с турецкой стороной возобновились в 2015 году, главным образом обсуждалась возможность создания единого государства. Спустя два года они вновь зашли в тупик.

Будет ли Эрдоган менять статус-кво

Поездка Эрдогана на Кипр состоялась после того, как при активной поддержке Анкары был изменен статус Нагорного Карабаха. Однако опрошенные РБК эксперты не ожидают, что турецкий лидер так же активно возьмется за решение кипрской проблемы. Хотя на Северном Кипре у него есть твердый сторонник. Избранный в октябре прошлого года президент ТРСК Эрсин Татар известен как ратующий за создание двух государств на острове, тогда как его предшественники поддерживали создание общего государства.

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По мнению директора Института политических и социальных исследований Виктора Надеина-Раевского, Эрдоган подготовил обострение конфликта своим поведением. «Серьезным нарушением турецкого лидера является отрицание Конвенции ООН по морскому праву и работа турецких судов на шельфе. Во всей политике Эрдогана не просматривается уважение к международному праву, так что можно ожидать обострения», — прогнозирует эксперт.

По мнению директора российского Центра изучения современной Турции Юрия Мавашева, высказывания Эрдогана следует рассматривать в контексте продолжающегося спора между двумя частями Кипра, Турцией, Грецией, Израилем, Францией и другими игроками о доступах к газовым месторождениям в этом регионе. Из-за неурегулированности вопроса о статусе Кипра все участники по-разному смотрят на принадлежность шельфа, что создает спорные ситуации при геологоразведке и прокладке трубопроводов. У Франции заметные интересы в регионе, представленные французской нефтегазовой компанией Total, и Париж недоволен политикой и действиями Турции в геологоразведке и ее активной политикой в Северной Африке. Без договоренностей между Францией и Турцией урегулирование невозможно, обращает внимание Мавашев. Президент Франции Эмманюэль Макрон, один из самых активных критиков Эрдогана, угрожал Турции санкциями в случае продолжения геологоразведки.

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«У Турции много других проблем: нужно договариваться по ситуации в сирийском Идлибе, ситуация в Ливии тоже развивается непредсказуемо. Если строить иерархию тем для Анкары, то на первом месте Сирия, потом Ливия, Карабах, а Кипр только на четвертом месте, не самое главное», — уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. К тому же Турция является членом НАТО, и любое резкое действие будет означать столкновение внутри альянса, добавляет он.

Автор: Ольга Морозова.
Теги: Турция , Кипр , Реджеп Тайип Эрдоган
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