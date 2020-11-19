₽65 млрд на арктическое дно

Россия начала прокладку самой северной волоконно-оптической линии связи

Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУПов начали строить высокоскоростную линию связи в Арктике. План по прокладке такой магистрали есть у «МегаФона» и Cinia. На два проекта в регионе может не хватить клиентов, скептичны эксперты

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

О том, что Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» приступили к строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, РБК рассказал гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников и глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ) Алексей Стрельченко. «Морсвязьспутник» — подведомственное Росморречфлоту предприятие, которое выбрано оператором проекта. УПТ занимается строительством международных линий связи и является генеральным подрядчиком проекта.

Представитель Росморречфлота подтвердил участие в проекте. Согласно сообщению агентства, реализация проекта осуществляется в соответствии с указом президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Представитель Минтранса не ответил на вопросы РБК. Связаться с ФГУП «Росморпорт» не удалось.

Пропускная способность новой линии должна составить 52–104 Тбит/с, протяженность — более 12,5 тыс. км без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Как пояснил Стрельченко, идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на строительство был подписан в 2019 году. К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, полностью завершить проект — в 2026-м.

Кому нужен интернет в этом регионе и с кем будет конкурировать новая линия — в материале РБК.

Зачем в Арктике интернет

В имеющейся у РБК презентации проекта отмечается, что его реализация должна позволить:

развить портовую инфраструктуру на трассе Северного морского пути;

создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, решать задачи геологоразведки;

подключить к новой линии связи районы арктического побережья и Дальнего Востока, где на данный момент есть только спутниковый интернет и др.

Стоимость проекта — 65 млрд руб., указано в документе. Как пояснил Куропятников, эти средства предоставит государство, но сумма не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений: предполагается, что линии до населенных пунктов будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуги доступа в интернет. Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков. Стрельченко отметил, что в первую очередь проект нацелен на подключение государственных, административных структур, обеспечение жителей интернетом, то есть решение социальных задач. Однако за счет того, что при проектировании линии закладывается избыточная емкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам, а в дальнейшем развивать транзит международного трафика. По словам главы «Морсвязьспутника», они уже начали вести переговоры о возможности присоединения линии к международным кабельным системам, но с какими компаниями, он не уточнил.

Андрей Куропятников пояснил, что помимо государственных заказчиков высокоскоростной интернет в Арктике нужен для проведения геологоразведки — для передачи и анализа огромных массивов данных; для работы промышленного интернета вещей, облачных вычислений, квантовых коммуникаций у компаний, которые занимаются добычей нефти и газа в регионе, переработкой сжиженного природного газа и т.п. «Позже могут возникнуть проекты, связанные с транспортировкой, сейчас в правительстве активно обсуждается создание линии контейнерной перевозки через Северный морской путь, передача данных нужна будет для обработки грузов и т.д.», — рассказал Куропятников. Кроме того, участники проекта готовы обеспечить доступом в интернет дата-центры, которые планируется строить в Арктике.

На прошлой неделе, 10 ноября, профильный совет при Совфеде предложил правительству создать в регионе сеть дата-центров. Предполагается, что их строительством и развитием будет заниматься частный бизнес, но для рентабельности проектов понадобится господдержка, включая административные и налоговые меры, субсидирование части затрат из федерального бюджета. Согласно планам в регионе можно построить десятки ЦОДов, которые будут обслуживать стратегические проекты развития Арктики, в том числе Северный морской путь. Среди основных препятствий для реализации проекта эксперты называли отсутствие в регионе высокоскоростных каналов связи.

Кто еще планирует развивать связь в Арктике

В 2019 году компания «МегаФон» договорилась с финской Cinia о создании международного консорциума по строительству трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км. Сейчас идут исследования, необходимые для строительства сети. Инвестиции в строительство «МегаФон» оценивал в $0,8–1,2 млрд (60–91 млрд руб. по текущему курсу). Основная задача этого проекта — транзит трафика из Европы в Азию. Но помимо подводной волоконно-оптической линии связи также планируется строительство отводов от нее на берег, которые обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов напомнил, что через Арктику проходит самый короткий путь из Европы в Азию, в связи с чем проект обеспечит наименьшую из возможных задержек при сквозном транзите трафика. «Актуальность [проектов по строительству сети в этом регионе] также связана с тем, что Север будет развиваться, и это зона стратегических интересов для России», — отметил Анкилов. По его мнению, линия от Минтранса может конкурировать с линией от «МегаФона» в Арктике в части транзита трафика между Европой и Азией, а также с другими российскими и зарубежными магистралями, которые проходят через Индийский океан. «Количество объектов в Арктике не так велико, и, если линия от Минтранса заберет на себя обслуживание государственных объектов, остается вопрос, на чем будет зарабатывать проект «МегаФона», — отметил глава «ТМТ Консалтинга».

РБК направил запрос в «МегаФон».