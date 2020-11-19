Вторая волна ожесточила риск-менеджеров

НБКИ представило данные об уровне одобрения заявок на розничные кредиты

В октябре больше трети желающих взять ипотеку получили отказы, подсчитали в НБКИ. Такого количества отказов не было даже во время локдауна. Ужесточение затронуло и другие кредиты, но по ним весенние антирекорды не побиты

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Российские банки в октябре снизили уровень одобрения заявок на ипотеку: доля положительных решений по обращениям за такими кредитами за месяц упала сразу на 4,3 процентного пункта, до 65,3%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Такого количества отказов не было даже в апреле и мае, во время первой волны пандемии в России.

Как следует из статистики НБКИ, банки стали строже подходить к оценке заемщиков. В октябре уровень одобрения по всем розничным кредитам составил 34%, на 0,6 п.п. ниже, чем месяцем ранее. Помимо ипотеки рост числа отказов также затронул кредиты наличными и кредитные карты — за месяц уровень одобрения по этим продуктам сократился на 0,9 п.п., до 31,4%. Но в первые месяцы пандемии показатели по ним были еще хуже — в диапазоне 25–29%.

Банки сохраняют консервативные подходы к работе с заемщиками, но на вторую волную пандемии пока реагируют не так радикально, замечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Почему банки стали жестче к заемщикам

Вторая волна пандемии и новые ограничения повышают риски, что заемщики вновь столкнутся с потерей дохода — это основная причина роста числа отказов по розничным кредитам, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

В ВТБ, «Открытии», Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, «Уралсибе», а также банках «Дом.РФ» и «Санкт-Петербург» сообщили, что не пересматривали кредитную политику в сентябре-октябре. Однако представители некоторых банков допускают, что в целом на рынке ситуация могла измениться.

В ситуации неопределенности хорошие заемщики, с низким уровнем риска, не торопятся брать кредиты, замечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «Входящий поток заявок на кредиты может ухудшаться, и отдельные банки могут фиксировать снижение уровня одобрения», — поясняет он.

Кредиторы могли перестраивать внутренние модели оценки заемщиков и менять процессы принятия решений, думает зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес. «Но вряд ли новые ограничения в связи со второй волной [пандемии] могли уже отразиться на уровне одобрения», — подчеркивает банкир.

Руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев отмечает, что его организация с начала режима самоизоляции вносила коррективы в процесс рассмотрения кредитных заявок. Он считает их некритичными, поскольку банк в основном кредитует зарплатных клиентов. По словам Афанасьева, настройка скоринговых моделей «нацелена не на то, чтобы одобрять меньше кредитов, а, наоборот, находить в потоке заявок больше качественных заемщиков, изучая их с разных сторон».

Почему растут отказы именно в ипотеке

Ипотеку можно считать самым быстрорастущим сегментом розничного кредитования: начиная с июля банки ежемесячно обновляют рекорд по выдачам ссуд на жилье. По данным «Дом.РФ» и Frank RG, за десять месяцев 2020 года кредитные организации одобрили ипотеку на 3,25 трлн руб. — это больше, чем за весь 2018 год, который до этого считался самым успешным для ипотечного рынка. По итогам августа темпы роста ипотечного кредитования составили 16,3% в годовом выражении, следует из статистики ЦБ. Примерно треть прироста выдач обеспечивают льготные госпрограммы, в частности ипотека под 6,5%, отмечал Банк России. Еще один фактор поддержки спроса — снижение стоимости ипотечных кредитов. По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около 5,9%, на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.

В условиях кризиса банки сохраняют консервативную политику при выдаче ипотеки и это вошло в противоречие с возросшим потоком заявок от потенциальных заемщиков, считает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. «Интерес заемщиков подогревается рекордно низкими ипотечными ставками и широко разрекламированной государственной программой льготного кредитования. Но банки понимают, что условием сохранения качества ипотечного кредита является не только залог недвижимости по нему, но и способность заемщика получать стабильный и достаточный доход на протяжении длительного периода времени. Такой гарантии в отношении многих домохозяйств сегодня дать нельзя», — поясняет она.

Снижение ставки и поддержка государства действительно могли сказаться на уровне одобрения ипотеки, отмечает замдиректора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский. По его словам, эти факторы привлекли больше заемщиков, «характеристики одобрения по которым могут отличаться».

Качество потенциальных заемщиков немного ухудшилось именно в сегменте кредитов на первичное жилье, подтверждает Тывес. «Из-за низких ставок, введенных на ограниченный период времени, за ипотекой обращаются клиенты, которые не готовы к обслуживанию таких кредитов. Об этом также свидетельствует и увеличение отказов по негативной кредитной истории», — говорит зампред «Уралсиба».

Когда уровень одобрения кредитов вырастет

Хотя осенью кредитные риски для банков выросли, неопределенность насчет распространения COVID-19 в России пока не так высока, как весной, замечает Якушкина. «Сейчас, даже несмотря на возрастающие риски, сценарий развития борьбы с пандемией более известен. Поэтому настолько существенно останавливать выдачи кредитов, как весной, банки не будут», — заключает аналитик «Эксперт РА».

Сценарий локдауна пока не повторился, есть слабые признаки восстановления экономики, отмечает Ульянова. Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин отмечает, что банки реагировали на плохие новости скорее в сентябре, чем в октябре. «Нервозное состояние сменилось условной стабильностью — отсутствием ограничений, подобных весенним, что позволило сектору смягчить некоторые из введенных ранее ограничений», — подчеркивает он.

По оценкам «Эквифакса», в октябре уровень одобрения по наиболее рискованным кредитам — ссудам наличными и кредитным картам — немного вырос: он составил 39,1 против 38,7% в сентябре, хотя еще не вернулся к августовским значениям. Причина роста только одна — необходимость выполнения кредиторами бизнес-планов, уверен Лагуткин: «На четвертый квартал традиционно приходится наибольшее плановое задание по продаже кредитов и кредитных карт и рост потребительского спроса, определяемый новогодними праздниками. Два данных фактора из года в год приводят к росту объемов кредитования в четвертом квартале». Несмотря на пандемию, текущий год вряд ли станет исключением, а значит, уровень одобрения кредитов может немного вырасти в конце года, считает гендиректор «Эквифакса».