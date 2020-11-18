Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,93 75,82 EUR Нал. 91,21 90,08 USD Бирж. 76,22 +0,06 EUR Бирж. 90,45 +0,23 USD ЦБ. 76,25 -0,67 EUR ЦБ. 90,39 -0,78 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 17767,00 +93,00 IMOEX 3052,22 -0,89% RTSI 1258,46 -0,80% Brent 43,54 -2,07% DJIA 29783,35 -0,56% Nasdaq 11899,34 -0,21%
Дистилляция эпохи изоляции
Лента новостей
Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели 09:18, Технологии и медиа Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России 09:18, РБК и Cordiant Ozon раскрыл цену первичного размещения депозитарных расписок на NASDAQ 09:12, Инвестиции История пандемии COVID-19 за три минуты. Видео 09:05, Общество Военные за рубежом, Ozon заплатил ₽1 млрд Сбербанку. Главные новости РБК 08:58, Общество Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела 08:54, Общество Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина 08:49, РБК и ВТБ Привилегия Глеб Франк решил построить два ЦБК в Красноярском крае 08:31, Бизнес Жулин заявил об отмене ЧЕ по фигурному катанию с вероятностью 99% 08:29, Спорт ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю 08:26, Общество Счетная палата увидела аномалии в ИТ-расходах министерств 08:23, Политика Бизнес-коуч Уитни Джонсон: чем вы лучше ваших коллег? 08:20, PRO Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания 08:19, РБК и «Сименс» Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября 08:13, Общество Самоизоляция увеличила спрос на самогонные аппараты 08:00, Бизнес Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года 07:49, Экономика Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу 07:49, РБК и СберПервый СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам 07:24, Общество Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича 07:07, РБК и ДПиООС В России появятся новые дорожные знаки для самокатов 07:03, Общество Александр Жулин — РБК: «Из-за «любви» к русским чемпионат проще отменить» 07:00, Спорт Россиян предупредили о телефонном мошенничестве перед «черной пятницей» 06:36, Общество СМИ узнали о возможных проблемах с продажей текилы в России 06:29, Бизнес Как сыворотки помогают усовершенствовать уход за зрелой кожей лица 06:28 Трое военнослужащих погибли при ракетной атаке по Дамаску 06:07, Общество Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней 06:00, Финансы Врач предупредил об опасностях неправильного употребления кофе 05:34, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 05:30, РБК и VW коммерческие автомобили
Газета
Дистилляция эпохи изоляции
Газета № 094 (3261) (1811) Бизнес,
0

Дистилляция эпохи изоляции

Nielsen зафиксировала рост спроса на самогонные аппараты
Самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для самогона: после весеннего всплеска продаж новый пик спроса пришелся на октябрь. У состоятельных граждан стало больше времени для своего хобби
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во время пандемии россияне стали больше делать самостоятельно самогон, пришла к выводу исследовательская компания Nielsen. Продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях стали расти еще в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня — начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре был зафиксирован новый всплеск, следует из данных компании, с которыми ознакомился РБК.

В Nielsen конкретные цифры не раскрыли, уточнив лишь, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях (без учета специализированных магазинов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возросший интерес к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в «Яндекс.Маркет». Этой весной пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте—мае 2019 года, сообщил представитель маркетплейса на основе данных о переходах в интернет-магазины. В октябре и первой половине ноября подобных переходов было примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавляет представитель «Яндекс.Маркет».

У онлайн-ретейлера Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы — более чем в четыре раза. Пик, утверждает представитель Ozon, был октябре: на этот месяц пришлось 25% продаж самогонных аппаратов этого года в натуральном выражении.

Бизнес
Аналитики заявили о подешевевшей банке пива Фото: Cancan Chu / Getty Images

Растущую популярность произведенного в домашних условиях спиртного косвенно подтверждает и динамика продаж товаров, которые в том числе используются для самогоноварения. По информации Wildberries, с 1 октября по 15 ноября пользователи активно покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с теми же датами прошлого года, дрожжей — в 42 раза, спиртометров — в 19 раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения напитков — в восемь раз. У Ozon продажи трав для настаивания самогона выросли в октябре в 5,5 раза.

Интерес к самогоноварению подтверждают и в специализированной рознице. По словам консультанта в одном из магазинов «Русская Дымка» (занимается производством и торговлей самогонных аппаратов), в октябре-ноябре этого года продажи выше примерно на 20%. Консультант другого специализированного магазина, ShopBarn.ru, говорит, что сейчас продажи находятся на уровне прошлого года, зато в начале пандемии, «когда все сидели дома и нечем было заниматься», продажи удвоились.

Сколько в России производится самогона

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз оценивает производство самогона примерно в 20 млн дал в год. Для сравнения: промышленное производство самого популярного в России крепкого напитка — водки — составляет около 80 млн дал в год, коньяка — около 12 млн дал.

В марте и апреле 2020 года 7% горожан признавались, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя. Осенью 2019-го так отвечали только 4,5% респондентов. Больше всего производителей самодельного алкоголя проживают в Брянске и Воронеже, свидетельствовали результаты опроса Финансового университета при правительстве РФ.

Почему растет популярность самогона

Заниматься самогоноварением не запрещено — производить можно «сколько хочешь», но продавать изготовленную в домашних условиях продукцию нельзя, поскольку для этого нужна специальная лицензия, напоминает Вадим Дробиз.

До 1998 года в России активно гнали самогон, но затем государство отменило акциз на спиртосодержащие жидкости и аптечные настойки, их цена упала до уровня себестоимости самогона, и бедные слои населения перешли на заводские и аптечные жидкости, продолжает Дробиз. По его наблюдениям, на протяжении последних десяти лет число занимающихся самогоноварением увеличивается не за счет малоимущих, а за счет среднего класса, который покупает самогонные аппараты и начинает готовить для себя и своего ближнего круга виски, кальвадос и другие алкогольные напитки: «Для них это интересное занятие и хобби».

Впрочем, самогоноварение — это еще и возможность сэкономить, признает Дробиз. По его оценке, себестоимость производства составляет около 30 руб. за 0,5 л, в то время как в магазинах пол-литра водки стоит минимум 230 руб. Приготовленные в домашних условиях некоторые напитки получаются дороже, чем в магазине, но тут вопрос не в цене, а во вкусе и качестве алкоголя: люди больше доверяют алкоголю, который произвели сами, указывает руководитель отдела розницы магазина «Домашние пивоварни.ру» Евгений Тен.

Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Покупатели самогонных аппаратов — чаще состоятельные люди в возрасте 30–65 лет, рассказывает консультант «Русской Дымки». По его оценке, средняя цена самого популярного самогонного аппарата (так называемого колонного типа) варьируется от 20 тыс. до 25 тыс. руб. По информации «Домашние пивоварни.ру», самогонное оборудование в среднем стоит около 12 тыс. руб., но состоятельные клиенты берут оборудование, стоимость которого доходит и до 1–2 млн руб.

Весной производство самогона в домашних условиях могло быть одним из вариантов досуга во время режима самоизоляции, говорит представитель «Яндекс.Маркет». Очередной всплеск интереса этой осенью в «Русской Дымке» объясняют ожиданиями нового локдауна — «чтобы было чем заняться на самоизоляции».

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Надежда Федорова.
Теги: алкоголь , самогон , самогонный аппарат , пандемия
Материалы по теме
Аналитики заявили о подешевевшей банке пива Бизнес
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter