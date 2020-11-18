Дистилляция эпохи изоляции

Nielsen зафиксировала рост спроса на самогонные аппараты

Самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для самогона: после весеннего всплеска продаж новый пик спроса пришелся на октябрь. У состоятельных граждан стало больше времени для своего хобби

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во время пандемии россияне стали больше делать самостоятельно самогон, пришла к выводу исследовательская компания Nielsen. Продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях стали расти еще в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня — начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре был зафиксирован новый всплеск, следует из данных компании, с которыми ознакомился РБК.

В Nielsen конкретные цифры не раскрыли, уточнив лишь, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях (без учета специализированных магазинов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возросший интерес к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в «Яндекс.Маркет». Этой весной пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте—мае 2019 года, сообщил представитель маркетплейса на основе данных о переходах в интернет-магазины. В октябре и первой половине ноября подобных переходов было примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавляет представитель «Яндекс.Маркет».

У онлайн-ретейлера Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы — более чем в четыре раза. Пик, утверждает представитель Ozon, был октябре: на этот месяц пришлось 25% продаж самогонных аппаратов этого года в натуральном выражении.

Растущую популярность произведенного в домашних условиях спиртного косвенно подтверждает и динамика продаж товаров, которые в том числе используются для самогоноварения. По информации Wildberries, с 1 октября по 15 ноября пользователи активно покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с теми же датами прошлого года, дрожжей — в 42 раза, спиртометров — в 19 раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения напитков — в восемь раз. У Ozon продажи трав для настаивания самогона выросли в октябре в 5,5 раза.

Интерес к самогоноварению подтверждают и в специализированной рознице. По словам консультанта в одном из магазинов «Русская Дымка» (занимается производством и торговлей самогонных аппаратов), в октябре-ноябре этого года продажи выше примерно на 20%. Консультант другого специализированного магазина, ShopBarn.ru, говорит, что сейчас продажи находятся на уровне прошлого года, зато в начале пандемии, «когда все сидели дома и нечем было заниматься», продажи удвоились.

Сколько в России производится самогона Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз оценивает производство самогона примерно в 20 млн дал в год. Для сравнения: промышленное производство самого популярного в России крепкого напитка — водки — составляет около 80 млн дал в год, коньяка — около 12 млн дал. В марте и апреле 2020 года 7% горожан признавались, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя. Осенью 2019-го так отвечали только 4,5% респондентов. Больше всего производителей самодельного алкоголя проживают в Брянске и Воронеже, свидетельствовали результаты опроса Финансового университета при правительстве РФ.

Почему растет популярность самогона

Заниматься самогоноварением не запрещено — производить можно «сколько хочешь», но продавать изготовленную в домашних условиях продукцию нельзя, поскольку для этого нужна специальная лицензия, напоминает Вадим Дробиз.

До 1998 года в России активно гнали самогон, но затем государство отменило акциз на спиртосодержащие жидкости и аптечные настойки, их цена упала до уровня себестоимости самогона, и бедные слои населения перешли на заводские и аптечные жидкости, продолжает Дробиз. По его наблюдениям, на протяжении последних десяти лет число занимающихся самогоноварением увеличивается не за счет малоимущих, а за счет среднего класса, который покупает самогонные аппараты и начинает готовить для себя и своего ближнего круга виски, кальвадос и другие алкогольные напитки: «Для них это интересное занятие и хобби».

Впрочем, самогоноварение — это еще и возможность сэкономить, признает Дробиз. По его оценке, себестоимость производства составляет около 30 руб. за 0,5 л, в то время как в магазинах пол-литра водки стоит минимум 230 руб. Приготовленные в домашних условиях некоторые напитки получаются дороже, чем в магазине, но тут вопрос не в цене, а во вкусе и качестве алкоголя: люди больше доверяют алкоголю, который произвели сами, указывает руководитель отдела розницы магазина «Домашние пивоварни.ру» Евгений Тен.

Покупатели самогонных аппаратов — чаще состоятельные люди в возрасте 30–65 лет, рассказывает консультант «Русской Дымки». По его оценке, средняя цена самого популярного самогонного аппарата (так называемого колонного типа) варьируется от 20 тыс. до 25 тыс. руб. По информации «Домашние пивоварни.ру», самогонное оборудование в среднем стоит около 12 тыс. руб., но состоятельные клиенты берут оборудование, стоимость которого доходит и до 1–2 млн руб.

Весной производство самогона в домашних условиях могло быть одним из вариантов досуга во время режима самоизоляции, говорит представитель «Яндекс.Маркет». Очередной всплеск интереса этой осенью в «Русской Дымке» объясняют ожиданиями нового локдауна — «чтобы было чем заняться на самоизоляции».