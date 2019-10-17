Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

KPI по сокращению потребления нелегального спиртного в России предлагается снизить из-за рисков его не достигнуть, указала Счетная палата. Через три года россияне должны будут пить паленого спиртного меньше на 15%, а не на 38%

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Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений. Об этом говорится в аналитическом материале Счетной палаты по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (сделано в рамках заключения на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку).

Понизили планку

Госпрограмма содержит целевой показатель «снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения». Он отражает объем потребления незарегистрированного алкоголя (контрафакта, самогона, аптечной настойки боярышника, спиртосодержащей парфюмерии и т.д.).

В действующей пока редакции госпрограммы годовое потребление неучтенного алкоголя в 2020 году должно сократиться до 2,2 л на человека (с 2,6 л в 2019 году), в 2021-м — до 1,9 л, а в 2022 году — до 1,6 л. К 2024 году целевой показатель должен составить 1,2 л.

Однако, как отмечает Счетная палата, целевые значения показателя «предложено скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде». Инициатором изменений выступает Росалкогольрегулирование.