Никол Пашинян отказывается сдаваться снова

Политический кризис в Армении усугубляется

Вызванный окончанием войны в Нагорном Карабахе политический кризис в Армении усугубляется. Возможный выход из него, как считает оппозиция, — отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Но он уходить пока не собирается

Никол Пашинян (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

После подписания 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое по факту означает военную капитуляцию Армении, в стране начался политический кризис. В ночь, когда стало известно о договоренностях Москвы, Баку и Еревана, в армянской столице разъяренная толпа разгромила здания правительства и парламента и избила спикера Национального собрания Арарата Мирзояна; члены правящей партии «Мой шаг» избегали даже делать заявления — не то что появляться на публике. Затем несколько депутатов покинули фракцию, в отставку ушел глава МИД Армении и некоторые другие члены правительства.

Оппозиция призывает к смене правительства

Сейчас в центре Еревана продолжают собираться сотни недовольных условиями мира, на который пошел премьер-министр Никол Пашинян, и требующих его отставки. Полиция задерживает участников этих акций — несмотря на окончание войны, в Армении продолжает действовать военное положение.

При этом никто из лидеров оппозиции не заявил о готовности возглавить правительство — отчасти это связано с тем, что любому политику, который сейчас придет к власти, придется выполнять условия критикуемого соглашения.

Среди ярких фигур армянской оппозиции — бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, в прошлом соратник Никола Пашиняна. В 2019 году он перешел в оппозицию и объявил о создании партии «Родина». Активно критикует премьера партия «Процветающая Армения», возглавляемая миллионером Гагиком Царукяном. Кроме того, за отставку Никола Пашиняна выступает партия «Дашнакцутюн», старейшая в Армении. Однако лидера, который бы объединял оппозиционные силы и имел бы внушительную электоральную поддержку, у противников премьера нет.

Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян подписанное соглашение публично не комментировали.

Помимо отставки премьера оппозиция требует создания правительства национального согласия и проведения новых выборов в парламент. Кроме того, она рассчитывает добиться пересмотра некоторых пунктов соглашения от 10 ноября, но как это может быть сделано — никто не говорит. Противники Пашиняна регулярно предпринимают попытки созвать заседание парламента для обсуждения отставки главы правительства и отмены военного положения, но каждый раз не могут собрать кворум — депутаты фракции «Мой шаг» на заседания не являются, а у нее после первых после революции выборов 2018 года более 80 из 132 мандатов в Национальном собрании.

Президент предлагает готовиться к выборам

Вечером 15 ноября Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видео, снятых в его поддержку солдатами на передовой: «Я был поражен их глубокомыслием. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто «скулит под стенами».

Как противники, так и сторонники Пашиняна в парламенте расценили его заявление как шаг навстречу гражданской войне. При этом армянское общество расколото, у Пашиняна по-прежнему много преданных сторонников, опасающихся того, что в случае его ухода власть захватят «старые кланы», а именно окружение Кочаряна и Саргсяна. О своих опасениях сторонники премьер-министра рассказывали РБК.

В первые же полчаса после публикации поста премьера фракцию «Мой шаг» покинули четыре депутата. Утром 16 ноября он попробовал разъяснить свою позицию — Пашинян заверил, что не призывал к насилию, а солдат ждет в Ереване для личной встречи. «Призываю, прошу, требую не рассматривать наши заявления в этом контексте. Если у вас складывается такое впечатление от любого из моих заявлений, то оно неправильное», — написал он в Facebook.

Позднее в тот же день премьер дал пресс-конференцию. «В моей повестке лишь один вопрос — обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», — ответил он на вопрос об уходе в отставку. Он также назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вечером в понедельник президент Армении Армен Саркисян обратился к правительству с призывом готовиться к досрочным парламентским выборам. «В течение последних нескольких дней я провел десятки политических консультаций с парламентскими и внепарламентскими силами, различными неправительственными организациями и отдельными лицами. Абсолютное большинство участников собрания согласны в одном вопросе: необходимы отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы», — заявил Саркисян. По его словам, досрочные выборы в парламент страны неизбежны. В период между отставкой правительства и новыми досрочными выборами страной должно управлять правительство национального согласия, сказал президент.

МИД спорит с премьером

В понедельник после пресс-конференции Пашинян выступил в парламенте, где сделал новое громкое заявление — о том, что передача Шуши с самого начала была темой переговоров между участниками конфликта и Россией. «Была та же логика, что и до начала войны, — передача территорий Азербайджану, в том числе Шуши», — сказал он. «Так было и перед войной, так было с 2016 года», — заявил премьер.

«Вопрос отказа от Шуши не стоял ни на одном из этапов мирного урегулирования», — в ту же минуту написала в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Это заявление, опровергающее слова премьера, было согласовано с главой внешнеполитического ведомства Зограбом Мнацаканяном, рассказал собеседник РБК в МИД Армении.

Сразу после выступления Пашиняна министр иностранных дел Армении объявил о своей отставке. Пашинян поставил под удар весь дипкорпус и обидел дипломатов, хотя они и не знали о готовящейся договоренности, говорит собеседник РБК, утверждая, что окончательные решения по документу принимали три человека — Пашинян, глава генштаба Оник Гаспарян и президент НКР Араик Арутюнян. «[Уже после подписания мира] МИД просил его не делать заявлений [о причинах соглашения], а дать шанс спасти документ и не переносить обсуждение во внутриполитическую плоскость», — говорит источник РБК.

Эксперты прогнозируют продолжение противостояния

Если тема передачи Шуши и поднималась, то только в ходе прямых контактов лидеров трех стран и в последние дни конфликта, уверен источник РБК. По крайней мере, на встречах глав МИД Армении и Азербайджана 10, 17 и 25 октября эту тему не обсуждали так, как это представил Пашинян. На встречах в начале войны, добавляет источник РБК, обсуждалось создание верификационного механизма, потом возникла тема введения миротворцев. Азербайджан, который выигрывал в войне, ни на что не соглашался. Достичь мира удалось только при помощи России, но каким образом — собеседник РБК не знает.

Давление, которое оказывается сейчас на команду Пашиняна, «приличное», но его недостаточно, чтобы она ушла, считает армянский политолог Александр Искандарян. «На митинги выходят максимум 10 тыс. человек. Юридически сделать то, что хочет оппозиция, чрезвычайно сложно — чтобы отменить военное положение, нужна половина голосов депутатов. А чтобы запустить импичмент, нужна треть депутатов, но у оппозиции нет и этого», — поясняет он. В Армении нет единой сформировавшейся оппозиции, которая может требовать отставки премьер-министра, «и вся эта специфика способствует тому, что у Пашиняна есть возможность власть пока не отдавать», говорит эксперт. «Власть, конечно, очень сильно ослабла, но очевидно, что у команды Пашиняна пока есть понимание, что еще не все потеряно», — резюмирует Искандарян.