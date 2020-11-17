Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,85 75,96 EUR Нал. 90,96 90,10 USD Бирж. 76,24 +0,08 EUR Бирж. 90,36 +0,14 USD ЦБ. 76,92 -0,41 EUR ЦБ. 91,17 -0,15 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 16751,92 +33,92 IMOEX 3062,09 -0,57% RTSI 1265,38 -0,25% Brent 44,04 -0,94% DJIA 29950,44 +1,60% Nasdaq 11924,13 +0,80%
Женская воля
Лента новостей
Байден указал на «еще больше смертей» из-за отказа Трампа передать власть 10:20, Политика Московский цирк сообщил причину госпитализации Аскольда Запашного 10:08, Общество В Москве от коронавируса вылечились еще более 5,2 тыс. человек 10:03, Общество Купить проблемный актив и заработать на нем: пошаговая инструкция 10:01, PRO Владелец «Билайна» подал в суд на ретейлера одежды befree 10:01, Технологии и медиа Бизнес, спорт и досуг: премиум-класс рядом с работой вне стен мегаполиса 09:56, РБК и Сколково Парк В ВШЭ предупредили правительство об ошибках в схеме обращения с мусором 09:55, Экономика Мишустин выделил еще почти 62 млрд руб. на выплаты на детей от 3 до 7 лет 09:54, Общество Курс биткоина приблизился к отметке в $17 тыс. 09:42, Крипто Медики из Москвы отправились на Урал для помощи в лечении COVID-19 09:38, Общество Мазепин отправил в отставку гендиректоров «Уралкалия» и «Уралхима» 09:36, Бизнес Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени 09:32, Общество Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии 09:27, РБК и Intel NUC Акции Tesla войдут в индекс S&P 500 до конца года 09:24, Инвестиции Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир 09:09, PRO Подземные воды, реагенты и тротуарная плитка: самый холодный мегаполис 08:58, РБК и ДПиООС Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова» 08:56, Спорт Пашиняну предложили уйти, коронаскептиков все больше. Главные новости РБК 08:53, Общество Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию 08:33, Общество «ВСМПО-Ависма» увеличила поставки производителям зубных имплантов и труб 08:30, Бизнес Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 08:30, РБК и VW коммерческие автомобили Самолет рейса Сургут — Москва вынужденно сел в Ханты-Мансийске 08:03, Общество Как добывают уран 08:00, «РБК Стиль» и «Росатом» В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет 08:00, Общество РБК Pro: зачем лакшери-бренды поднимают цены в кризис 07:59, PRO Депутаты попросили Собянина не расширять платную парковку в пандемию 07:57, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября 07:53, Общество Партнер Boeing назвал сроки восстановления производства самолетов 07:30, Бизнес
Газета
Женская воля
Газета № 093 (3260) (1711) Политика,
0

Женская воля

На президентских выборах в Молдавии победила Майя Санду
Проевропейски ориентированная Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии. Среди ее ключевых обещаний — борьба с коррупцией и бедностью, а также сбалансированная внешняя политика
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Roveliu Buga / AP)

Как выиграла Санду

В воскресенье молдаване избрали первую в истории страны женщину-президента. Главой государства на следующие четыре года станет 48-летняя Майя Санду. Она второй раз баллотировалась на высший государственный пост, который, однако, не дает в Молдавии всей полноты власти, так как страна является парламентской республикой.

Четыре года назад во втором туре Санду проиграла лидеру социалистов с пророссийской внешнеполитической повесткой Игорю Додону. Он получил 52,11%, а Санду — 47,89%. 15 ноября за Санду проголосовали 57,75% избирателей, за действующего президента — 42,25%, сообщила молдавская ЦИК.

По количеству полученных голосов Санду установила рекорд — ее поддержали 943 486 избирателей. До этого рекорд удерживал Петр Лучинский, который на выборах 1996 года получил 919 800 голосов. Санду получила голоса Кишинева и центральных районов страны, Додон — сельских регионов, автономной Гагаузии и голосовавших в Приднестровье. Решающим стало голосование диаспоры. За рубежом Санду получила 93% голосов от общего числа голосовавших (262 тыс.), хотя на участке в России уверенную победу одержал Додон.

Политика
Санду пообещала сбалансировать отношения Молдавии с Россией и США Майя Санду

Санду поблагодарила своих сторонников за мобилизацию. Додон признал поражение, оговорившись, что делает это «предварительно». «Обнародованы предварительные результаты выборов, я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям», — пообещал он.

  • Майя Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района Молдавии. Отец был ветеринарным врачом, мать работала учительницей в школе. С 1989 по 1994 год училась в Академии экономического образования Молдавии, потом три года — в Академии государственного управления при президенте Молдавии, где изучала международные отношения. В 1994 году начала работать в Министерстве экономики Молдавии, в 1996 году стала консультантом в Главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.
  • В 2012 году заняла пост министра образования в правительстве, сформированном Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ). Министром Санду проработала три года, за время ее работы был принят новый регламент проведения национальных экзаменов и изменен порядок преподавания языков. Изучение русского языка стало факультативным. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону накануне выборов Санду сообщила, что 25% граждан Молдавии разговаривают на русском, считают его родным и что президент Игорь Додон несправедливо пугает избирателей тем, что она намерена притеснять права русскоязычных.
  • В 2019 году Санду полгода возглавляла правительство. Ее утверждение на посту премьера стало внутри- и внешнеполитическим компромиссом. Партия социалистов Додона согласилась с ее назначением, а само назначение стало возможным в результате договоренностей России, США и Евросоюза.

Почему проиграл Додон

В числе главных обещаний нового президента Молдавии — борьба с коррупцией и бедностью. Додон четыре года назад тоже говорил об этих двух проблемах, однако в искоренении их не преуспел. Он не выполнил предвыборные обещания, «уныло» провел избирательную кампанию и умудрился оскорбить проживающих за границей избирателей, назвав их параллельным электоратом, причем делал это, не мобилизовав своих сторонников в России, перечисляет промахи действующего президента директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Кроме того, Додону не удалось развеять слухи о его сотрудничестве с бежавшим из страны олигархом Владом Плахотнюком. В ходе кампании ему не раз припомнили видео, на котором Додон получает от Плахотнюка какой-то пакет. Обнародовавший съемку депутат парламента Юрий Реницэ утверждал, что в нем были деньги. Додон видео назвал сфальсифицированным, а всю ситуацию провокацией.

Санду же показала себя цельным политиком, человеком ценностей и определенной идеологии, которую она будет отстаивать, упрекнуть ее в склонности к коррупции — последнее, что можно сделать, отмечает Бондаренко. Санду уже пообещала подать пример государственной экономии и не переезжать в президентскую резиденцию, оставшись жить в двухкомнатной квартире в Кишиневе.

Политика
Новый президент Молдавии. 10 фактов о Майе Санду Майя Санду

Чего ждать от нового президента

«Я хочу, чтобы Молдову перестали ассоциировать с бедностью, коррупцией и эмиграцией», — заявила в понедельник Санду и добавила, что готова сотрудничать со всеми странами. В ближайшее время она намерена встретиться с парламентскими фракциями, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

По итогам выборов 2019 года большинство в национальном парламенте — у Партии социалистов Республики Молдовы, лидером которой до 2016 года был Додон. Премьером является бывший советник президента Ион Кику. Учитывая оппозиционное большинство в парламенте, Санду будет сложно рассчитывать на поддержку ее инициатив. Выходом могут стать либо досрочные выборы, либо изменение состава правящей коалиции. Санду в ходе кампании говорила о намерении найти законное основание для проведения досрочных парламентских выборов.

Видео: РБК
Видео: РБК

Во внешней политике Санду — последовательный сторонник европейского пути развития. Она критиковала Додона за то, что при нем страна оказалась в изоляции. В Европейском союзе, на Украине, в Румынии, США его не принимали, а от сотрудничества с Россией выиграли только несколько молдавских компаний — производителей продуктов питания, для которых Москва отменила ограничения на поставки, говорила Санду.

Четыре года назад Москва поддержала Додона на выборах. Он обещал отменить или пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом, сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. В ходе кампании он признал, что Крым де-факто является российским, что испортило его отношения с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. После победы он стал первым за восемь лет президентом Молдавии, побывавшим в России.

Политика
Додон заявил о планах опротестовать в суде результаты выборов в Молдавии Игорь Додон

В ходе нынешней кампании Санду, напротив, говорила об уважении к территориальной целостности Украины, необходимости развивать отношения с ЕС. Отношения с Москвой, по ее словам, должны развиваться так, чтобы это было на благо всем. На этой неделе она намерена встретиться с послом России в Молдавии. Не исключает она и визита в Москву. Такой визит мог состояться в прошлом году, когда она была премьер-министром, однако Санду не успела сделать это до отставки.

России и Молдавии придется продолжать сотрудничать по приднестровскому досье. Санду наверняка вновь поставит вопрос о вывозе боеприпасов со склада в селе Колбасна, крупнейшего в Европе склада боеприпасов, причем с истекшим сроком годности, нахождение которых в Приднестровье объясняет присутствие там российских военнослужащих, говорит эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Офицеров-Бельский. Санду в интервью украинскому журналисту Дмитрию Городону говорила о необходимости продолжать диалог о выводе российских военнослужащих.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ожидает, что Санду перенастроит вектор внешней политики в отношении Европейского и Евразийского союзов. «Не думаю, что будет специально инициатива по осложнению отношений с Россией, но, как утверждают аналитики, президент Санду будет стараться войти во все санкции против России, чего при Додоне не было, чтобы продемонстрировать свою лояльность европейскому подходу», — сказал Затулин РБК. Он, как и многие другие российские политики, обращает внимание на наличие у Санду румынского гражданства, что может служить сигналом к тому, что она является сторонницей объединения с Румынией. Хотя наличие румынского паспорта широко распространено у граждан Молдавии, а в интервью «Дождю» избранный президент заявила, что хотя у нее два паспорта, но сердце ее в Молдавии и работать она будет в интересах страны.

Политика
Кремль оценил победу сторонницы евроинтеграции на выборах в Молдавии Майя Санду

Несмотря на активное сотрудничество с Додоном, российский президент Владимир Путин уже в понедельник поздравил Санду с победой, выразив надежду на продолжение сотрудничества двух стран.

Что может измениться после выборов, так это отношения Молдавии с Турцией, при Додоне они активно развивались, Анкара фактически взяла под опеку Гагаузию, а в Кишиневе отремонтировала президентский дворец. Избрание Санду может притормозить это сближение, обращает внимание Бондаренко.

Авторы: Полина Химшиашвили, Ольга Морозова.
Теги: Молдавия , Игорь Додон , Майя Санду , выборы президента
Материалы по теме
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии Политика
На президентских выборах в Молдавии победила сторонница интеграции с ЕС Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter