Женская воля

На президентских выборах в Молдавии победила Майя Санду

Проевропейски ориентированная Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии. Среди ее ключевых обещаний — борьба с коррупцией и бедностью, а также сбалансированная внешняя политика

Майя Санду (Фото: Roveliu Buga / AP)

Как выиграла Санду

В воскресенье молдаване избрали первую в истории страны женщину-президента. Главой государства на следующие четыре года станет 48-летняя Майя Санду. Она второй раз баллотировалась на высший государственный пост, который, однако, не дает в Молдавии всей полноты власти, так как страна является парламентской республикой.

Четыре года назад во втором туре Санду проиграла лидеру социалистов с пророссийской внешнеполитической повесткой Игорю Додону. Он получил 52,11%, а Санду — 47,89%. 15 ноября за Санду проголосовали 57,75% избирателей, за действующего президента — 42,25%, сообщила молдавская ЦИК.

По количеству полученных голосов Санду установила рекорд — ее поддержали 943 486 избирателей. До этого рекорд удерживал Петр Лучинский, который на выборах 1996 года получил 919 800 голосов. Санду получила голоса Кишинева и центральных районов страны, Додон — сельских регионов, автономной Гагаузии и голосовавших в Приднестровье. Решающим стало голосование диаспоры. За рубежом Санду получила 93% голосов от общего числа голосовавших (262 тыс.), хотя на участке в России уверенную победу одержал Додон.

Санду поблагодарила своих сторонников за мобилизацию. Додон признал поражение, оговорившись, что делает это «предварительно». «Обнародованы предварительные результаты выборов, я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям», — пообещал он.

Майя Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района Молдавии. Отец был ветеринарным врачом, мать работала учительницей в школе. С 1989 по 1994 год училась в Академии экономического образования Молдавии, потом три года — в Академии государственного управления при президенте Молдавии, где изучала международные отношения. В 1994 году начала работать в Министерстве экономики Молдавии, в 1996 году стала консультантом в Главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 2012 году заняла пост министра образования в правительстве, сформированном Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ). Министром Санду проработала три года, за время ее работы был принят новый регламент проведения национальных экзаменов и изменен порядок преподавания языков. Изучение русского языка стало факультативным. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону накануне выборов Санду сообщила, что 25% граждан Молдавии разговаривают на русском, считают его родным и что президент Игорь Додон несправедливо пугает избирателей тем, что она намерена притеснять права русскоязычных.

В 2019 году Санду полгода возглавляла правительство. Ее утверждение на посту премьера стало внутри- и внешнеполитическим компромиссом. Партия социалистов Додона согласилась с ее назначением, а само назначение стало возможным в результате договоренностей России, США и Евросоюза.

Почему проиграл Додон

В числе главных обещаний нового президента Молдавии — борьба с коррупцией и бедностью. Додон четыре года назад тоже говорил об этих двух проблемах, однако в искоренении их не преуспел. Он не выполнил предвыборные обещания, «уныло» провел избирательную кампанию и умудрился оскорбить проживающих за границей избирателей, назвав их параллельным электоратом, причем делал это, не мобилизовав своих сторонников в России, перечисляет промахи действующего президента директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Кроме того, Додону не удалось развеять слухи о его сотрудничестве с бежавшим из страны олигархом Владом Плахотнюком. В ходе кампании ему не раз припомнили видео, на котором Додон получает от Плахотнюка какой-то пакет. Обнародовавший съемку депутат парламента Юрий Реницэ утверждал, что в нем были деньги. Додон видео назвал сфальсифицированным, а всю ситуацию провокацией.

Санду же показала себя цельным политиком, человеком ценностей и определенной идеологии, которую она будет отстаивать, упрекнуть ее в склонности к коррупции — последнее, что можно сделать, отмечает Бондаренко. Санду уже пообещала подать пример государственной экономии и не переезжать в президентскую резиденцию, оставшись жить в двухкомнатной квартире в Кишиневе.

Чего ждать от нового президента

«Я хочу, чтобы Молдову перестали ассоциировать с бедностью, коррупцией и эмиграцией», — заявила в понедельник Санду и добавила, что готова сотрудничать со всеми странами. В ближайшее время она намерена встретиться с парламентскими фракциями, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

По итогам выборов 2019 года большинство в национальном парламенте — у Партии социалистов Республики Молдовы, лидером которой до 2016 года был Додон. Премьером является бывший советник президента Ион Кику. Учитывая оппозиционное большинство в парламенте, Санду будет сложно рассчитывать на поддержку ее инициатив. Выходом могут стать либо досрочные выборы, либо изменение состава правящей коалиции. Санду в ходе кампании говорила о намерении найти законное основание для проведения досрочных парламентских выборов.

Видео: РБК

Во внешней политике Санду — последовательный сторонник европейского пути развития. Она критиковала Додона за то, что при нем страна оказалась в изоляции. В Европейском союзе, на Украине, в Румынии, США его не принимали, а от сотрудничества с Россией выиграли только несколько молдавских компаний — производителей продуктов питания, для которых Москва отменила ограничения на поставки, говорила Санду.

Четыре года назад Москва поддержала Додона на выборах. Он обещал отменить или пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом, сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. В ходе кампании он признал, что Крым де-факто является российским, что испортило его отношения с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. После победы он стал первым за восемь лет президентом Молдавии, побывавшим в России.

В ходе нынешней кампании Санду, напротив, говорила об уважении к территориальной целостности Украины, необходимости развивать отношения с ЕС. Отношения с Москвой, по ее словам, должны развиваться так, чтобы это было на благо всем. На этой неделе она намерена встретиться с послом России в Молдавии. Не исключает она и визита в Москву. Такой визит мог состояться в прошлом году, когда она была премьер-министром, однако Санду не успела сделать это до отставки.

России и Молдавии придется продолжать сотрудничать по приднестровскому досье. Санду наверняка вновь поставит вопрос о вывозе боеприпасов со склада в селе Колбасна, крупнейшего в Европе склада боеприпасов, причем с истекшим сроком годности, нахождение которых в Приднестровье объясняет присутствие там российских военнослужащих, говорит эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Офицеров-Бельский. Санду в интервью украинскому журналисту Дмитрию Городону говорила о необходимости продолжать диалог о выводе российских военнослужащих.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ожидает, что Санду перенастроит вектор внешней политики в отношении Европейского и Евразийского союзов. «Не думаю, что будет специально инициатива по осложнению отношений с Россией, но, как утверждают аналитики, президент Санду будет стараться войти во все санкции против России, чего при Додоне не было, чтобы продемонстрировать свою лояльность европейскому подходу», — сказал Затулин РБК. Он, как и многие другие российские политики, обращает внимание на наличие у Санду румынского гражданства, что может служить сигналом к тому, что она является сторонницей объединения с Румынией. Хотя наличие румынского паспорта широко распространено у граждан Молдавии, а в интервью «Дождю» избранный президент заявила, что хотя у нее два паспорта, но сердце ее в Молдавии и работать она будет в интересах страны.

Несмотря на активное сотрудничество с Додоном, российский президент Владимир Путин уже в понедельник поздравил Санду с победой, выразив надежду на продолжение сотрудничества двух стран.

Что может измениться после выборов, так это отношения Молдавии с Турцией, при Додоне они активно развивались, Анкара фактически взяла под опеку Гагаузию, а в Кишиневе отремонтировала президентский дворец. Избрание Санду может притормозить это сближение, обращает внимание Бондаренко.