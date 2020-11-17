Загрязнения бьют рекорды

FinExpertiza проанализировала ситуацию с выбросами в атмосферу в 2020 году

Количество случаев загрязнения атмосферы в России в текущем году уже в три раза превысило показатель предыдущего года. Наиболее загрязненные регионы — Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РБК.

В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза.

Эксперты пояснили РБК, что под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз. Экстремально высокое загрязнение — превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации. Такое загрязнение сопровождается визуальными и органолептическими признаками, в том числе появлением устойчивого несвойственного конкретной местности или сезону запаха, выпадением подкрашенных дождей и других атмосферных осадков. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей природе и здоровью населения, пояснили авторы исследования.

Как считали Исследование было сделано на основании данных Росгидромета. Качество атмосферного воздуха ведомство замеряет через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Эти пункты устанавливаются с учетом расположения объектов, которые могут вредить окружающей среде. Владельцы предприятий, которые могут нанести существенный вред экологии, обязаны установить на производственных объектах системы мониторинга. Кроме того, специалисты проводят эпизодические обследования окружающей среды и работают с системой прогнозирования высоких загрязнений воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий. По данным FinExpertiza, основными загрязняющими веществами в регионах стали бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород — ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

РБК направил запросы в Росгидромет, Минприроды и Роспотребнадзор.

Как менялась динамика загрязнений

Уже в первые зимние месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, зафиксированных специалистами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза — с 27 до 44 случаев. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и карантина в связи с пандемией, и вплоть до конца июня было зарегистрировано лишь два случая высокого загрязнения воздуха. В итоге в первом квартале года был установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы в России.

В июле, когда в регионах сняли самые жесткие карантинные ограничения, количество загрязнений атмосферы начало резко расти от месяца к месяцу. В третьем квартале 2020 года было зафиксировано 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Для сравнения: почти такое же количество загрязнений — 126 — специалисты зафиксировали за полный 2010 год, до этого рекордный по числу отравляющих выбросов в атмосферу за весь шестнадцатилетний период доступной статистики (с 2005 года).

В результате за три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы. Это на треть выше предыдущего рекорда, относящегося к 2010 году. По сравнению же с 2019 годом (61 случай) количество загрязнений в неполном 2020 году выросло почти в три раза.

Около четверти зафиксированных случаев загрязнений атмосферы в 2020 году произошло зимой. По информации FinExpertiza, это связано с началом отопительного сезона, когда негативное воздействие на атмосферу традиционно возрастает. «Однако особенностью 2020 года стал резкий рост загрязнений в июле, августе и сентябре, — говорится в докладе. — За один только лишь сентябрь было зафиксировано больше загрязнений, чем за весь прошлый год».

По мнению экспертов, удручающая статистика в первую очередь объясняется скачком числа высоких загрязнений воздуха, количество экстремально высоких загрязнений пока что остается на стабильном уровне — за девять месяцев 2020 года зафиксировано четыре инцидента, как и за аналогичные периоды двух предыдущих лет.

В каких регионах ситуация самая тревожная

Согласно выводам доклада, в 2020 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией и автопромом, напоминают авторы исследования. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отрывом следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, — Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

РБК направил запросы в администрации регионов — лидеров по количеству выбросов: Самарской области, Бурятии и Оренбургской области.

В Самарской области находится крупнейший автомобильный завод АвтоВАЗ и другие предприятия, входящие с ним в производственно-сбытовую цепочку. В Бурятии работает в числе прочего Улан-Удэнский авиационный завод, в Оренбургской области расположены предприятия ПАО «Роснефть», в Забайкалье — Читинский станкостроительный завод. Красноярск уже попадал в рейтинги городов России с самыми мощными выбросами в атмосферу из-за «Норникеля».

В августе FinExpertiza назвала регионы — лидеры по суммарным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. В список попали Красноярский край, Кузбасс, ХМАО, Свердловская область и другие субъекты.

Почему растет загрязнение атмосферы

Увеличение количества сообщений о случаях загрязнения может быть связано с ростом числа проб воздуха, предположил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Он не согласен с утверждением, что в 2020 году количество выбросов в атмосферу резко выросло, — скорее состояние воздуха просто начали чаще анализировать в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Картина из регионов, которую мы получаем, действительно не радужная, у нас отличного состояния окружающей среды нет ни в одном населенном пункте, — говорит Пукалов. — Однако весной стало лучше: значительно снизился объем загрязнения атмосферного воздуха от автомобилей, от выхлопных газов». По его мнению, авторы исследования FinExpertiza могли не уделить достаточного внимания таким аспектам, как класс опасности загрязняющих веществ, месторасположение источника выбросов, высота, степень рассеяния выбросов.

Авторы доклада допускают, что рост количества загрязнения мог быть спровоцирован нештатными ситуациями — к примеру, авариями на производствах. Всего с начала года произошло около десятка крупных аварий, повлекших выбросы ядовитых веществ в атмосферу, однако не все они привели к превышению допустимых концентраций.

Среди инцидентов, локально повлиявших на качество атмосферного воздуха, можно отметить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми) в январе, пожар в поселке Яицкое в мае, прорыв газопровода в поселке Верхняя Подстепновка, возгорание на Сызранском НПЗ (Самарская область), пожар на складе полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в Самаре, лесные пожары в Ташлинском и Первомайском районах Оренбургской области, разлив 100 л азотной кислоты на территории Ижевского механического завода в Удмуртии, пожар на складе лакокрасочной продукции в Нижнем Новгороде и др.

«В начале пандемии коронавируса часто высказывалось мнение, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке, — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной: основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план».

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, ситуация с загрязнением атмосферы в регионах напрямую связана с проблемами реализации проекта «Чистый воздух». «Недавно я видел оптимистичные официальные данные о выбросах, и меня это удивило, потому что я бываю во всех этих регионах и знаю, что ситуация лучше не становится», — сказал он РБК. По данным депутата, с 2019 года ни один из регионов — участников проекта «Чистый воздух» так и не получил средств из федерального бюджета: в 2019 году Минприроды не успело подготовить соответствующие документы, а в 2020-м средства вернулись в резервный фонд из-за пандемии коронавируса. «Исполнение указа президента находится под угрозой, и это при том, что ответственными за проект назначены непосредственно губернаторы, — отметил Бурматов. — В регионах до сих пор жителям временами запрещают выходить на улицу из-за неблагоприятных метеорологических условий, когда воздух стоит и все эти выбросы не рассеиваются».

В проекте бюджета на 2021–2023 годы количество средств, выделенных на проект «Чистый воздух», сокращено по сравнению с предыдущим бюджетом. В 2021 году предлагается выделить на него на 13,5 млрд руб. меньше, в 2022-м — меньше на 13,8 млрд руб. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эти деньги будут направлены на другие проекты внутри нацпроекта «Экология», а также «на социальную поддержку граждан, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 2021 и 2022 годах».