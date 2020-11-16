Сбербанк взял паузу в отношениях с частными кредиторами

Крупнейший российский банк закрыл свою краудлендинговую платформу

Сбербанк принял решение приостановить работу краудлендинговой платформы «СберКредо», которая просуществовала меньше года. Банк изучает изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк приостановил работу своей краудлендинговой платформы «СберКредо», которая была запущена в декабре 2019 года для онлайн-кредитования проектов физическими лицами. Сообщения с соответствующей информацией банк разослал своим инвесторам 13 ноября, рассказали РБК два источника на рынке коллективных инвестиций. Представитель Сбербанка подтвердил РБК эту информацию, подчеркнув, что регистрация новых пользователей и финансирование новых займов на платформе будут недоступны, однако действующие займы продолжат обслуживаться. При попытке проинвестировать через платформу сайт проекта сообщает, что «в настоящий момент данная функция недоступна».

«Сбербанк принял решение приостановить работу платформы «СберКредо». В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления», — рассказал представитель банка, добавив, что инвесторы, которые уже зарегистрированы на платформе, смогут оперативно и в полном объеме вывести средства на свои банковские счета.

Краудлендинг — способ коллективного добровольного финансирования проектов через специальные площадки, на которых инвесторы-физлица одалживают заемщикам (в основном компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент. Онлайн-площадки берут комиссию за посредничество, они же могут проводить анализ заемщиков. Доходность при краудлендинге не гарантирована и зависит от того, «взлетит» ли проект. Если нет, заемщик может допустить дефолт.

Впервые о своих планах выйти на рынок краудфинансирования Сбербанк сообщил в начале 2019 года. Проект должен был заработать еще в первом квартале 2019-го, однако это произошло позже. Как рассказывал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, банк должен был предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам и в большинстве случаев быть соинвестором. В 2020 году Сбербанк планировал выдать займов на 3–4 млрд руб.

Инвесторами платформы могли стать резиденты России старше 18 лет, которые имеют открытый счет в Сбербанке. Минимальная сумма инвестирования составляла 5 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. Инвесторы могли вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность могла составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Заемщики платформы должны были иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса). Как сообщается на сайте платформы, на ней зарегистрированы 15 тыс. инвесторов.

Рынок краудфинансирования — новый для России. Закон, который должен его регулировать, был принят только в прошлом году и вступил в силу 1 января 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса часть требований для краудплатформ были перенесены на более поздний срок. По итогам первых девяти месяцев 2019 года общий объем этого рынка сократился более чем на 40%, до 5,2 млрд руб., оценивал ЦБ. Самый крупный сегмент — краудлендинг (p2b), — наоборот, немного вырос, с 4 млрд до 4,1 млрд руб. Более позднюю оценку рынка Банк России не проводил.

Почему Сбербанк мог заморозить направление краудлендинга

При всей востребованности краудфинансирования у малого и среднего бизнеса делать этот продукт сложно, говорит управляющий партнер инвестиционной платформы «Поток» Юрий Попов. Подобные проекты создавались банками, чтобы дополнить линейку основных продуктов, например финансировать заемщиков, которые не имеют необходимого скорингового балла, но готовы кредитоваться под высокий процент, объясняет он.

Одной из причин ухода Сбербанка с этого рынка могло стать совершенствование онлайн-выдачи кредитов малому и среднему бизнесу самим банком, считает исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский: «То есть получилось, что «Сбер» настолько улучшил свой традиционный банковский продукт мгновенной оценки и выдачи кредитов, что с точки зрения рисков потребность в передаче заемщиков на краудлендинг, возможно, в некоторой степени перестала иметь смысл».

По мнению Косминского, речь идет о паузе, а не о закрытии проекта — она нужна для оценки первых результатов работы и поиска баланса между доходностью инвесторов и доходностью бизнес-направления в рамках экосистемы: если доходность будет высокой, то банк сможет кредитовать бизнес сам со своего баланса и не делиться маржой со сторонними инвесторами.