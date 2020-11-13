Перемирие требует жертв

В Ереване продолжаются протесты против правительства Никола Пашиняна

В четверг в армянской столице продолжались акции против правительства Никола Пашиняна, часть из них была разогнана полицией. Некоторые лидеры оппозиции задержаны. Сам Пашинян пытается отстаивать заключенное с Баку соглашение

(Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Что происходит в Ереване

В четверг, 12 ноября, над Ереваном ревели российские транспортники Ил-76, следовавшие на находящийся в нескольких километрах от города военный аэродром Эребуни, куда сейчас перебрасывают российских миротворцев и технику.

Тем временем на площади Республики в центре шел митинг в поддержку Никола Пашиняна, на который вышли несколько десятков человек, половина в военной форме с нарисованными на кителях белыми крестами. Это выдавало в них карабахских ополченцев и армянских добровольцев, воевавших за непризнанную республику. Такая маркировка их формы пошла еще со времен первой карабахской войны 1992–1994 годов — чтобы мусульмане-азербайджанцы, если вдруг захватят такое обмундирование, не смогли использовать его. На улицу они вышли, чтобы заявить протест оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении.

«Он сделал все правильно и сделает все правильно», — говорит 57-летний Андраник в гражданском. Он уверен, что у армянской армии не было шансов выиграть в этой войне: «Нас три миллиона, мы воевали с кем? С 90 миллионами: турки, наемники, головорезы... 45 дней мы стояли и такой удар держали, и никто нас не поддержал. Что мы могли сделать? Ничего». «Причем тут Никол Пашинян? Серж Саргсян и Роберт Кочарян [бывшие президенты] — они продали все. 25 лет они грабили. А Никол всего два года работает. То есть за 25 лет никто ничего не говорит, а за эти два года говорят? Просто Никол пришел, и все на него навалилось!» — восклицает Ашот в военной, но без креста, форме, слушавший разговор. «Кто? Никол Пашинян? Конечно, нет! Никогда», — отвечает Андраник на вопрос, должен ли глава правительства уйти в отставку, чтобы примирить общество. Он убежден, что в случае ухода Пашиняна к власти вернутся старые кланы.

Через некоторое время в спор вступают еще несколько человек. Один из них, крупный мужчина среднего возраста, сквозь слезы что-то эмоционально говорил военным, которые отвечают на повышенных тонах. 35-летний Андраник недоволен тем, что все так разгорячились — и сторонники, и противники премьера. «Не надо сейчас воевать еще и на улицах! Сейчас нам надо только плакать, — призывает он. — Я не сторонник никого. Пускай ребята вернутся, пускай остынут, и тогда решим, надо нам убирать Пашиняна или оставить. Давайте еще начнем убивать друг друга. И что?..»

На ограждении неработающего фонтана сидит молодой мужчина в форме полевого врача и, подперев голову, курит сигареты одну за другой. Это Ерджаник, ему 22 года, он выпускник Ереванского мединститута, хирург. Был мобилизован в начале войны, работал на Джабраильском направлении три недели. Потом отступал сначала до Гадрута, позднее в Лачин. «Не было шансов победить», — скорбно говорит Ерджаник. — Виноваты все президенты, и Пашинян виноват». Но сам он пришел на площадь не «за» и не «против», а «от бессилия».

Всего в километре отсюда одновременно шел другой митинг, против премьера, значительно более многолюдный. Многотысячная толпа прошла по улицам Еревана и, когда стемнело, вышла к зданию Службы национальной безопасности. Люди скандировали «Никол — предатель», «Никол — уходи», «Никол — турок». Днем в центре собирались еще два митинга против Пашиняна, однако их разогнала полиция.

Что предлагает оппозиция

Требование об отставке премьера было выдвинуто в конце минувшей недели, сразу после сдачи культурной и духовной столицы Карабаха города Шуши. Под ним подписались 17 оппозиционных партий, включая правившую до 2018 года Республиканскую партию Армении. В ночь на 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о разделе Нагорного Карабаха и вводе российских миротворцев, в центре Еревана вспыхнули акции протеста, демонстранты ворвались в офис премьера и в здание парламента, избили его главу Арарата Мирзояна.

Пашинян, сам пришедший к власти на волне акций протеста, митинги распорядился разгонять; многие лидеры оппозиции были задержаны. Попытки организовать в парламенте обсуждение вопроса о Карабахе пока также не увенчались успехом. Большинство в парламенте — у блока «Мой шаг» Пашиняна, его депутаты игнорируют чрезвычайные собрания, поэтому кворум и собрать не удается. В четверг депутаты проправительственного блока предложили коллегам решить, выступают ли они за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.

Секретарь парламентской фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян в разговоре с РБК признался, что у оппозиции нет плана дальнейших действий: «Пока что улица. Мы ничего не организовываем, это люди сами. Сейчас происходит хаотичное пробуждение от шока, люди пытаются выразить свое, мягко говоря, несогласие. Оппозиция сейчас не борется за власть. Мало кто хотел бы взять власть в такой ситуации. Не придут никакие старые кланы. Это страшилка, с помощью которой нынешняя власть пытается удержаться в креслах. Люди же выбирают, в конце концов! Если мы демократическая страна, кого выберут люди, те и придут. Но сейчас стоит вопрос, чтобы были сменены переговорщики как минимум, а переговорщики — это власть».

«Что касается соглашения, сейчас я не готов ответить на ваш вопрос, что с ним делать», — резюмирует Абовян и добавляет, что Россия продолжает играть ключевую роль во всех позитивных процессах вокруг Нагорного Карабаха.

«Объединяет оппозицию то, что нужно выходить из сложившейся ситуации с как можно меньшими последствиями. Мы считаем, что это заявление [об условиях прекращения войны] больше похоже на капитуляцию, а не на взаимные уступки», — говорит Роберт Арутюнян, член правления партии «Родина». И пока мирный план не выполнен в полной мере, есть возможность внести в него коррективы — для этого надо сменить руководство Армении. «Понятно, что миротворцы должны обязательно присутствовать, и что участие России неоценимо, и что Москва должна продолжать выполнять функцию посредника. Но нам кажется, что при правильном построении отношений с Россией есть возможность как-то переиграть отдельные аспекты этого плана», — надеется он. А пока оппозиция будет продолжать протестные акции.

Как отвечает власть

В четверг Пашинян в очередной раз разъяснил в Facebook причины, побудившие его подписать соглашение о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он вновь повторил, что был вынужден согласиться на передачу Азербайджану значительных территорий из-за угрозы полного разгрома армии НКР. «Мы за считаные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», — сообщил он. Само соглашение он назвал невыгодным для армянской стороны и признал, что оно привело к общественному недовольству. Однако выражать это недовольство на улице не следует, уверен Пашинян. За протестующими стоят прежние власти страны. «Мы не поддадимся на провокации погромщиков, руководимых прежними властями. Организаторы арестованы, остальные будут выявлены и также арестованы. Необходимо сплотиться вокруг власти», — призвал премьер.

За последние дни в Ереване были задержаны лидеры четырех партий и почти десяток ведущих оппозиционеров. В частности, в четверг — член верховного правления оппозиционной партии «Дашнакцутюн», экс-министр экономики Арцвик Минасян, глава партии «Родина» Артур Ванецян, его заместитель Ара Саакян и член партии Арсен Бабаян. Задержания проводила Служба национальной безопасности, которую Ванецян возглавлял в 2018–2019 годах. Его отставка последовала после конфликта с Пашиняном, причиной которого стала выложенная в Сеть стенограмма разговора Ванецяна об аресте экс-президента Роберта Кочаряна.

Задержан и богатейший человек Армении, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. С Пашиняном его связывают давние отношения, в которых было несколько кризисов, но в 2018 году Царукян поддержал приход Пашиняна к власти. Однако в середине 2020 года Царукян был арестован после того, как раскритиковал действия властей по борьбе с пандемией. Задержан был также заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов. До 2018 года Республиканская партия была правящей, а Шармазанов — ее основным спикером.

Большинству задержанных вменяется в вину организация массовых беспорядков, что предусматривает до трех месяцев ареста. Но несколько человек, среди которых представитель «Дашнакцутюна» Ишхан Сагателян, лидер Партии национальной безопасности Гарник Исагулян и лидер партии «Одна Армения» Артур Газинян, задержаны по уголовному делу о нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну, что грозит пятью годами заключения, сообщил «Кавказский узел».

Москва протесты против соглашения осуждает, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, армянская оппозиция пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей, хотя иллюзий насчет того, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они были месяц или полтора-два назад, не должно было быть.