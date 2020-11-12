Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить за вывод миротворцев

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Правящий блок «Мой шаг», лидером которого является Никол Пашинян, предложил армянской оппозиции выступить за вывод российских миротворцев из Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Депутаты в своем заявлении сообщили, что для обсуждения легитимности трехстороннего заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе оппозиции нужно объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.

После этого оппозиция должна будет представить «дорожную карту» победы в случае возобновления боевых действий, говорится в заявлении.