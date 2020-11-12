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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить за вывод миротворцев

Фото:Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Правящий блок «Мой шаг», лидером которого является Никол Пашинян, предложил армянской оппозиции выступить за вывод российских миротворцев из Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Протесты в Ереване после соглашения по Карабаху. Фоторепортаж
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Депутаты в своем заявлении сообщили, что для обсуждения легитимности трехстороннего заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе оппозиции нужно объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.

После этого оппозиция должна будет представить «дорожную карту» победы в случае возобновления боевых действий, говорится в заявлении.

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В ночь на 10 ноября было заключено перемирие между Арменией и Азербайджаном. По его условиям Ереван должен передать Баку ряд районов Нагорного Карабаха.

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После этого в Армении начались протесты. Участники протестных акции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в митингах принимают участие 17 оппозиционных партий.

Как сообщила Специальная следственная служба Армении, в рамках уголовного дела о протестах в Ереване задержали десять оппозиционных лидеров. Задержанных оппозиционеров подозревают в нарушении законов об организации и проведении митингов.

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