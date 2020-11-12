Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить за вывод миротворцев
Правящий блок «Мой шаг», лидером которого является Никол Пашинян, предложил армянской оппозиции выступить за вывод российских миротворцев из Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Депутаты в своем заявлении сообщили, что для обсуждения легитимности трехстороннего заявления об окончании войны в Нагорном Карабахе оппозиции нужно объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.
После этого оппозиция должна будет представить «дорожную карту» победы в случае возобновления боевых действий, говорится в заявлении.