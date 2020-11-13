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Фармацевты признались в нервном срыве
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Газета
Фармацевты признались в нервном срыве
Газета № 091 (3258) (1311)
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Фармацевты признались в нервном срыве

Из некоторых аптечных сетей исчез востребованный антидепрессант
Из аптек пропал антидепрессант с действующим веществом тразодон. Производитель объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой. Оператор свою вину отрицает - производитель может ввозить препараты без маркировки
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Из ассортимента ряда российских аптечных сетей исчез антидепрессант «Триттико» (международное непатентованное наименование — тразодон) производства итальянской фармкомпании Angelini. Об этом РБК сообщили представители сетей, которые столкнулись с дефицитом препарата, — «36,6», «Ригла», «Неофарм» и «Магнит аптека».

Что говорят представители сетей

«Дефицит фиксируем, больше месяца [препарата] нет у поставщиков», — заявил РБК глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов подтвердил, что препарат отсутствует в сети.

Препарат «Триттико» пользуется спросом в «36,6», сообщил представитель сети, но сейчас его наличие зафиксировано лишь в нескольких аптеках сети. «Вымывание препарата связано с отсутствием его поставок у дистрибьюторов», — уточнили в сети.

По данным DSM Group, падение продаж препарата началось в первой декаде августа. В начале сентября рост продаж однократно удвоился (на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), но начиная с середины месяца продажи продолжили падение. Так, если в октябре прошлого года было продано чуть больше 18 тыс. упаковок, то в 2020 году за тот же период — только 13,5 тыс.

Исходя из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного лекарственного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на отечественном рынке нет. По мнению Александра Филиппова, «Триттико» можно заменить другим антидепрессантом после консультации с лечащим врачом.

Что говорят врачи

На пропажу препарата из розницы обратили внимание и врачи. «Был тяжелый пациент, которого я выписал из стационара. На «Триттико» он долго был в стабильном состоянии. Но выяснилось, что препарата нет в аптеках уже две недели», — рассказал РБК заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович. По его словам, при отмене или замене антидепрессанта состояние пациента может ухудшиться. «Может развиться, например, рикошетная депрессия. И состояние может быть тяжелее, чем при той депрессии, которую мы начинали лечить», — заключил он.

В Минпромторге запрос РБК переадресовали в Росздравнадзор. В Росздравнадзоре РБК сообщили, что в 2020 году в гражданский оборот было выпущено более 49 тыс. упаковок лекарства. «Письма от производителя о приостановке или прекращении производства препарата не поступало», — заявили в ведомстве. На вопрос, фиксирует ли Росздравнадзор дефицит «Триттико», в пресс-службе ведомства не ответили.

Причем здесь маркировка

Представитель фармкомпании Angelini объяснил отсутствие препарата в аптеках изменением структуры логистической цепи и запуском в июле системы маркировки — из-за этого процесс введения в гражданский оборот лекарств «занимает больше времени, чем раньше». «Препарат в настоящее время ввезен в Россию и находится в процессе ввода в оборот. Мы ожидаем, что он будет доступен в аптеках в ближайшие недели», — сообщили РБК в компании. По информации главы «Неофарма» Евгения Нифантьева, партия лекарства сейчас находится на таможне.

В пресс-службе единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ заявили РБК, что ни одна упаковка «Триттико» с маркировкой пока не была введена в оборот в России, и фармкомпания Angelini получила разрешение от комиссии Росздравнадзора продолжать поставку немаркированных упаковок антидепрессанта. «При этом в Angelini уже заказали 226 тыс. кодов маркировок, но еще не нанесли их на упаковки. Ни одного обращения от компании в службу технической поддержки ЦРПТ, что бы свидетельствовало о каких-то сложностях, на сегодняшний день нет», — сообщили в пресс-службе.

В конце октября в регионах России фиксировался дефицит противовирусных и антибактериальных препаратов, вызванный необходимостью их маркировки. Одновременно с этим отраслевые объединения фармрынка и Всероссийский союз пациентов обратились к главе правительства Михаилу Мишустину из-за сбоев в работе системы маркировки и связанных с этим проблем, решить которые «уже не представляется возможным». Ассоциации попросили организовать беспрепятственное движение лекарств, предусмотреть возможность поставки немаркированных лекарств в случае отсутствия аналогов и др.

Премьер обратил внимание на проблему и назвал ситуацию недопустимой. Минпромторг перевел работу системы в уведомительный режим, что предполагает возможность продажи лекарств без подтверждения ответа от системы маркировки. Перебои с поставками лекарств глава министерства Денис Мантуров объяснил перегруженностью каналов дистрибуции; необходимо время на адаптацию к повышенному спросу, пояснял он.

Как отмечается в выпущенном 12 ноября совместном заявлении Минпромторга и ЦРПТ, перевод системы в уведомительный режим устранил сложности, с которыми столкнулись участники фармрынка. На сегодняшний день доля маркированных лекарств составляет порядка 10–15% от общего числа, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Это означает, что маркировка никак не может влиять на доступность 85% лекарств, находящихся на рынке, считает он.

Эксперимент по маркировке начался в 2017 году. 1 октября 2019 года стартовала система обязательной маркировки препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а с 1 июля — для всех остальных.

Что такое маркировка «Честный знак»

Система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» уже стала обязательной для лекарств, меховых изделий, обуви, табака, духов, фотоаппаратов, шин и покрышек. Маркировать продукцию обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, предприятия оптовой и розничной торговли. Единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, — был утвержден в 2017 году.

Авторы: Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Елена Сухорукова.
Теги: лекарства , антидепрессанты , маркировка лекарств , аптеки
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