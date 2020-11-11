Вице-претенденты
Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, признанного американскими СМИ и международными лидерами победителем выборов, сконцентрировался на подборе кандидатов на ключевые позиции в администрации.
Ключевые моменты этого процесса — в материале РБК.
Когда станет известен состав новой администрации президента США
Над составом администрации штаб Джо Байдена начал работу несколько месяцев назад, так что он сможет представить шорт-лист кандидатов уже в ближайшие дни, пишет Politico. Первым делом Байден планирует определиться с советниками, которые будут работать при Белом доме, а также с кандидатами на посты министра финансов и министра здравоохранения и социальных служб, указывает издание со ссылкой на источник в штабе. При этом демократ не собирается спешить с решениями и не станет делать заявления о кадровом составе новой администрации на этой неделе.
Как отмечает Politico, штаб Байдена ставит перед собой задачу подобрать сбалансированную команду, включающую в себя представителей умеренных и более радикальных демократов, а также, вероятно, нескольких республиканцев.
Если победу Байдена официально подтвердят штаты и конгресс (ожидается, что это будет сделано к середине декабря), то его администрация сможет приступить к работе после 20 января, то есть после инаугурации 46-го президента. Кандидаты на ключевые посты в администрацию Байдена должны быть одобрены сенатом, где большинство кресел по-прежнему у республиканцев, следует из предварительных итогов выборов.
Кто может заниматься отношениями с Россией
Ключевые фигуры в администрации США, определяющие отношения с другими странами, в том числе с Россией, — это глава Госдепартамента, министр обороны, советник президента по национальной безопасности и министр финансов (это ведомство занимается вопросами санкций). Кроме того, Байден будет полагаться на экспертизу советников в Белом доме и Совете национальной безопасности при Белом доме. В ходе президентской кампании Байдена консультировали эксперты по международной политике, ранее работавшие в администрации Барака Обамы, занимавшего Белый дом в 2008–2016 годах, и некоторые из них могут занять ключевые посты в новой администрации.
В числе консультантов штаба Байдена:
Джейк Салливан
- Советник Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США (2011–2013), советник вице-президента США по национальной безопасности (2013–2014). На слушаниях в конгрессе в 2017 году заявил, что введенные администрацией Обамы санкции против России недостаточны, и призвал ввести более серьезные ограничения, в том числе против российских банков.
Томас Донилон
- Бывший советник президента США по национальной безопасности (2010–2013). Утверждал, что России и США удалось настроить отношения на позитивный лад при президентстве Дмитрия Медведева, однако победа Владимира Путина на выборах в 2012 году изменила курс российской политики. «На данный момент мы находимся в состоянии конфронтации с Россией», — говорил он в 2017 году. В качестве советника по национальной безопасности Донилон бывал в Москве, его принимал Владимир Путин.
Майкл Карпентер
- Бывший советник Министерства обороны США по России и Евразии, экс-советник вице-президента США по внешней политике. Известен как один из самых жестких критиков России в экспертной среде. Он предсказывал вторжение России вглубь территории Украины и допускал строительство в Белоруссии российской военной базы в ответ на базу «Форт Трамп» в Польше. Сейчас Карпентер призывает ввести новые секторальные санкции против российской экономики.
Уильям Бернс
- Бывший заместитель госсекретаря США (2011–2014), посол США в России (2005–2008). Вспоминал, как в 2006 году вместе с госсекретарем Кондолизой Райс ожидал приема у Владимира Путина три часа. В 2008 году предупреждал, что Кремль негативно воспримет любой шаг, направленный на сближение Украины и Грузии с НАТО.
Кто может занять другие ключевые посты в администрации
Госсекретарь
Основной претендент
Сьюзан Райс
- Экс-советник президента США по национальной безопасности (2013–2017), бывший постпред США при ООН (2009–2013).
Что говорила о России:
- Допустила участие России в подстрекании жестких протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обвиняла Дональда Трампа в бездействии при получении данных о том, что Россия платила афганским боевикам за убийство американских солдат.
Другие претенденты на пост
- Крис Кун, сенатор от штата Дэлавер (родной штат Байдена), член комитета сената по иностранным делам.
Кто уходит
- Майк Помпео — сторонник санкций против трубопровода Nord Stream 2 и ужесточения политики в отношении России.
Советник по нацбезопасности
Основной претендент
Энтони Блинкен
- Бывший заместитель госсекретаря (2015–2017), заместитель советника президента по нацбезопасности (2013–2015), экс-советник по нацбезопасности вице-президента США (2009–2013).
Что говорил о России:
- Утверждал, что, присоединив Крым, Россия проиграла борьбу за Украину. Призывал администрацию Трампа снять запрет на поставки Украине летального вооружения. Призывал не переоценивать потенциал Москвы и сравнивал Россию с потемкинской деревней.
Кто уходит
- Роберт О'Брайен — четвертый человек, занимающий этот пост с начала президентства Трампа. Вступил в должность в сентябре 2019 года.
Министр обороны
Основной претендент
Мишель Флорной
- Бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Барака Обамы (2009–2012).
- Работала в администрации Билла Клинтона в Пентагоне, занималась вопросами нераспространения ядерного оружия и Россией.
Что говорила о России:
- Называла возвращение соперничества супердержав главным вызовом, стоящим перед США, а Россию — второй по величине угрозой в этой сфере после Китая. «После холодной войны Россию не уважали и не относились к ней с должным почетом. [Президент России Владимир] Путин хочет восстановить прежний статус России в качестве супердержавы путем восстановления влияния на своей периферии, как мы видели в Крыму и затем на Украине <...>. Он хочет подвергнуть сомнению главную угрозу своего подхода к управлению государством — демократию», — говорила она. «Нужно восстановить политику сдерживания, продемонстрировать, что мы готовы создавать России трудности, если она будет снова пытаться вмешаться в наши выборы, и что мы привержены НАТО <...>, и что Россия не должна делать ошибку, попытавшись испытать нашу приверженность на прочность», — считает Флорной.
Другие претенденты
- Сенатор Джек Рид — сенатор-демократ от штата Род-Айленд, отставной капитан армии США.
Кто уходит
- Кристофер Миллер — исполняющий обязанности министра обороны. Он занял этот пост после увольнения Трампом Майка Эспера, третьего по счету главы Пентагона в республиканской администрации, который вступил в должность в июне 2019 года.
Министр финансов
Основной претендент
Лаел Брайнард
- Обладательница докторской степени по экономике Гарвардского университета, работала в Белом доме при Клинтоне, курируя вопросы экономики, среди прочего занималась реализацией соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое позже было пересмотрено по инициативе Дональда Трампа. Занимала пост замминистра финансов при Бараке Обаме, отвечая за работу с Китаем. В 2014 году вошла в совет управляющих Федеральной резервной системы, ее полномочия истекают в 2026 году. В 2016 году The New York Times описывала Брайнард как сторонницу сохранения низкой ключевой ставки. Это необходимо для поддержания внутреннего спроса, поясняла она.
Другие претенденты
- Сенатор Элизабет Уоррен, участвовавшая в президентской кампании, но отказавшаяся от участия в начале праймериз.
Кто уходит
- Стивен Мнучин, который работает министром с февраля 2017 года, один из долгожителей в команде Трампа.
Чего ждать от внешней политики США на российском направлении
Большинство претендентов на ключевые посты в администрации Байдена работали с ним в период его вице-президентства в 2009–2017 годах. За это время США сначала пытались наладить отношения с Москвой в рамках политики «перезагрузки», начатой в период президентства Дмитрия Медведева, победившего на выборах в 2008 году, но затем постепенно свернутой.
«Лоббистов российских интересов в списке претендентов на ключевые посты в администрации Байдена, разумеется, нет. Многие из этого перечня остались очень разочарованы разладом отношений с Москвой во время второго срока Обамы, виновником в этом принято считать Россию и Владимира Путина», — сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В то же время работавшие в администрации Обамы специалисты по внешней политике — профессионалы и поэтому их действия будут более предсказуемы и последовательны, чем действия некоторых представителей администрации Трампа, в частности бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, добавил Кортунов.
«У людей из обоймы Обамы уже есть личные связи с некоторыми российскими чиновниками, они понимают возможности и ограничения в отношениях между двумя странами и в целом способны разговаривать с коллегами в Москве на одном языке», — резюмировал эксперт.