Вице-претенденты

Кто займет ключевые посты в администрации Джо Байдена

Штаб Джо Байдена приступил к формированию будущей администрации. Кто, скорее всего, будет заниматься внешней политикой, обороной, Россией и финансами — в обзоре РБК

Джозеф Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, признанного американскими СМИ и международными лидерами победителем выборов, сконцентрировался на подборе кандидатов на ключевые позиции в администрации.

Ключевые моменты этого процесса — в материале РБК.

Когда станет известен состав новой администрации президента США

Над составом администрации штаб Джо Байдена начал работу несколько месяцев назад, так что он сможет представить шорт-лист кандидатов уже в ближайшие дни, пишет Politico. Первым делом Байден планирует определиться с советниками, которые будут работать при Белом доме, а также с кандидатами на посты министра финансов и министра здравоохранения и социальных служб, указывает издание со ссылкой на источник в штабе. При этом демократ не собирается спешить с решениями и не станет делать заявления о кадровом составе новой администрации на этой неделе.

Как отмечает Politico, штаб Байдена ставит перед собой задачу подобрать сбалансированную команду, включающую в себя представителей умеренных и более радикальных демократов, а также, вероятно, нескольких республиканцев.

Если победу Байдена официально подтвердят штаты и конгресс (ожидается, что это будет сделано к середине декабря), то его администрация сможет приступить к работе после 20 января, то есть после инаугурации 46-го президента. Кандидаты на ключевые посты в администрацию Байдена должны быть одобрены сенатом, где большинство кресел по-прежнему у республиканцев, следует из предварительных итогов выборов.

Кто может заниматься отношениями с Россией

Ключевые фигуры в администрации США, определяющие отношения с другими странами, в том числе с Россией, — это глава Госдепартамента, министр обороны, советник президента по национальной безопасности и министр финансов (это ведомство занимается вопросами санкций). Кроме того, Байден будет полагаться на экспертизу советников в Белом доме и Совете национальной безопасности при Белом доме. В ходе президентской кампании Байдена консультировали эксперты по международной политике, ранее работавшие в администрации Барака Обамы, занимавшего Белый дом в 2008–2016 годах, и некоторые из них могут занять ключевые посты в новой администрации.

В числе консультантов штаба Байдена:

Джейк Салливан

Советник Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США (2011–2013), советник вице-президента США по национальной безопасности (2013–2014). На слушаниях в конгрессе в 2017 году заявил, что введенные администрацией Обамы санкции против России недостаточны, и призвал ввести более серьезные ограничения, в том числе против российских банков.

Томас Донилон

Бывший советник президента США по национальной безопасности (2010–2013). Утверждал, что России и США удалось настроить отношения на позитивный лад при президентстве Дмитрия Медведева, однако победа Владимира Путина на выборах в 2012 году изменила курс российской политики. «На данный момент мы находимся в состоянии конфронтации с Россией», — говорил он в 2017 году. В качестве советника по национальной безопасности Донилон бывал в Москве, его принимал Владимир Путин.

Майкл Карпентер

Бывший советник Министерства обороны США по России и Евразии, экс-советник вице-президента США по внешней политике. Известен как один из самых жестких критиков России в экспертной среде. Он предсказывал вторжение России вглубь территории Украины и допускал строительство в Белоруссии российской военной базы в ответ на базу «Форт Трамп» в Польше. Сейчас Карпентер призывает ввести новые секторальные санкции против российской экономики.

Уильям Бернс

Бывший заместитель госсекретаря США (2011–2014), посол США в России (2005–2008). Вспоминал, как в 2006 году вместе с госсекретарем Кондолизой Райс ожидал приема у Владимира Путина три часа. В 2008 году предупреждал, что Кремль негативно воспримет любой шаг, направленный на сближение Украины и Грузии с НАТО.

Кто может занять другие ключевые посты в администрации

Госсекретарь

Основной претендент

Сьюзан Райс

Экс-советник президента США по национальной безопасности (2013–2017), бывший постпред США при ООН (2009–2013).

Что говорила о России:

Допустила участие России в подстрекании жестких протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обвиняла Дональда Трампа в бездействии при получении данных о том, что Россия платила афганским боевикам за убийство американских солдат.

Другие претенденты на пост

Крис Кун, сенатор от штата Дэлавер (родной штат Байдена), член комитета сената по иностранным делам.

Кто уходит

Майк Помпео — сторонник санкций против трубопровода Nord Stream 2 и ужесточения политики в отношении России.

Советник по нацбезопасности

Основной претендент

Энтони Блинкен

Бывший заместитель госсекретаря (2015–2017), заместитель советника президента по нацбезопасности (2013–2015), экс-советник по нацбезопасности вице-президента США (2009–2013).

Что говорил о России:

Утверждал, что, присоединив Крым, Россия проиграла борьбу за Украину. Призывал администрацию Трампа снять запрет на поставки Украине летального вооружения. Призывал не переоценивать потенциал Москвы и сравнивал Россию с потемкинской деревней.

Кто уходит

Роберт О'Брайен — четвертый человек, занимающий этот пост с начала президентства Трампа. Вступил в должность в сентябре 2019 года.

Министр обороны

Основной претендент

Мишель Флорной

Бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Барака Обамы (2009–2012).

Работала в администрации Билла Клинтона в Пентагоне, занималась вопросами нераспространения ядерного оружия и Россией.

Что говорила о России:

Называла возвращение соперничества супердержав главным вызовом, стоящим перед США, а Россию — второй по величине угрозой в этой сфере после Китая. «После холодной войны Россию не уважали и не относились к ней с должным почетом. [Президент России Владимир] Путин хочет восстановить прежний статус России в качестве супердержавы путем восстановления влияния на своей периферии, как мы видели в Крыму и затем на Украине <...>. Он хочет подвергнуть сомнению главную угрозу своего подхода к управлению государством — демократию», — говорила она. «Нужно восстановить политику сдерживания, продемонстрировать, что мы готовы создавать России трудности, если она будет снова пытаться вмешаться в наши выборы, и что мы привержены НАТО <...>, и что Россия не должна делать ошибку, попытавшись испытать нашу приверженность на прочность», — считает Флорной.

Другие претенденты

Сенатор Джек Рид — сенатор-демократ от штата Род-Айленд, отставной капитан армии США.

Кто уходит

Кристофер Миллер — исполняющий обязанности министра обороны. Он занял этот пост после увольнения Трампом Майка Эспера, третьего по счету главы Пентагона в республиканской администрации, который вступил в должность в июне 2019 года.

Министр финансов

Основной претендент

Лаел Брайнард

Обладательница докторской степени по экономике Гарвардского университета, работала в Белом доме при Клинтоне, курируя вопросы экономики, среди прочего занималась реализацией соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое позже было пересмотрено по инициативе Дональда Трампа. Занимала пост замминистра финансов при Бараке Обаме, отвечая за работу с Китаем. В 2014 году вошла в совет управляющих Федеральной резервной системы, ее полномочия истекают в 2026 году. В 2016 году The New York Times описывала Брайнард как сторонницу сохранения низкой ключевой ставки. Это необходимо для поддержания внутреннего спроса, поясняла она.

Другие претенденты

Сенатор Элизабет Уоррен, участвовавшая в президентской кампании, но отказавшаяся от участия в начале праймериз.

Кто уходит

Стивен Мнучин, который работает министром с февраля 2017 года, один из долгожителей в команде Трампа.

Чего ждать от внешней политики США на российском направлении

Большинство претендентов на ключевые посты в администрации Байдена работали с ним в период его вице-президентства в 2009–2017 годах. За это время США сначала пытались наладить отношения с Москвой в рамках политики «перезагрузки», начатой в период президентства Дмитрия Медведева, победившего на выборах в 2008 году, но затем постепенно свернутой.

«Лоббистов российских интересов в списке претендентов на ключевые посты в администрации Байдена, разумеется, нет. Многие из этого перечня остались очень разочарованы разладом отношений с Москвой во время второго срока Обамы, виновником в этом принято считать Россию и Владимира Путина», — сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В то же время работавшие в администрации Обамы специалисты по внешней политике — профессионалы и поэтому их действия будут более предсказуемы и последовательны, чем действия некоторых представителей администрации Трампа, в частности бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, добавил Кортунов.

«У людей из обоймы Обамы уже есть личные связи с некоторыми российскими чиновниками, они понимают возможности и ограничения в отношениях между двумя странами и в целом способны разговаривать с коллегами в Москве на одном языке», — резюмировал эксперт.