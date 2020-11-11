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Газета
Александр Трубников подливает масла в бизнес
Газета № 089 (3256) (1111) Бизнес,
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Александр Трубников подливает масла в бизнес

Владелец Natura Siberica запускает новый проект в Туве
Владелец брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica создаст крупную плантацию облепихи. Сейчас промышленное производство этой ягоды сопоставимо с продукцией с личных садовых участков
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Суть проекта

Производитель косметики и бытовой химии под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica займется в Республике Тыва органическим производством облепихи, сообщил РБК основатель группы Андрей Трубников.

До конца года будет подписан договор с правительством республики, в соответствии с которым группа получит участок площадью 150 га рядом с озером Чагытай в 70 км от Кызыла, уточнил Трубников. По его словам, первоначально будут высажены 10 тыс. кустов облепихи, но общая площадь участка позволит высадить около 500 тыс. растений. На территории облепихового сада компания планирует построить небольшую гостиницу с кафе и откроет маленькое производство соков.

Параллельно с первыми посадками облепихи начнется строительство косметического производства в индустриальном парке Кызыла. Там для группы, отметил Трубников, зарезервирован участок площадью 3 га, где будет построена фабрика для производства косметики из облепихового масла и трав-эндемиков. Производственные мощности позволят выпускать 400 тыс. флаконов готовой продукции в сутки. Запуск предприятия намечен на осень 2021 года.

Группа Трубникова действительно получит участок для выращивания облепихи и станет резидентом индустриального парка, подтвердил первый зампредседателя правительства Тувы Александр Брокерт. Проект будет внесен в программу социально-экономического развития республики, в этом году будет подписано соответствующее соглашение.

Инициатор проекта

Основанная в 2002 году Трубниковым компания «Первое решение» известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная сеть Natura Siberica, в которой сейчас 45 точек, а еще 12 магазинов находятся за границей. В России под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.
Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб. Группой компаний владеют Андрей Трубников и члены его семьи.

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Инвестиции в проект

Размер вложений в облепиховую плантацию и производство Трубников оценивает в $15 млн, или около 1,2 млрд руб. Часть средств планируется привлечь в виде банковских кредитов.

В производстве может принять участие и республиканское правительство: по словам Трубникова, может быть создано совместное предприятие. Такой вариант рассматривается, однако для республики долевое участие в проекте не принципиально, отметил Брокерт.

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Особенности проекта

Крупных промышленных производств облепихи в России практически нет, свидетельствует последняя всероссийская сельскохозяйственная перепись, прошедшая в 2016 году. На сельскохозяйственные организации тогда приходились 3,5 тыс. га всех отданных под эту ягоду площадей, из них 2,9 тыс. га были у малых предприятий. Граждане на своих личных, подсобных и тому подобных участках засадили облепихой еще 3 тыс. га.

В 2016-м отданные под облепиху площади снизились на 1 тыс. га по сравнению с переписью 2006 года. Согласно последним доступным данным, на эту культуру приходится 1,5% всех площадей плодовых и ягодных насаждений. Для сравнения: для яблонь этот показатель составляет почти 42% (193,4 тыс. га), для вишни — более 11% (52,7 тыс. га), для земляники и клубники — 7% (33,7 тыс. га).

Перспективы проекта

Масло облепихи широко используется в косметологии, так как обладает свойствами регенерировать, осветлять и смягчать кожу, в его состав входят витамины и полезные жирные кислоты. Плантация в Туве и прохождение европейской экологической сертификации сделают проект одной из крупнейших органических ферм в России, рассчитывает Трубников. У группы уже есть четыре сертифицированные органические фермы: в Хакасии (33 га), на Камчатке (9,2 га), на Сахалине (7,15 га) и на Кунашире (2 га), где выращивают травы.

Органическое земледелие подразумевает выращивание растений без использования химикатов, ручной сбор, естественную сушку собранного материала и т.п. Для прохождения европейской сертификации к участку предъявляются строгие требования: в радиусе 50 км вокруг не должно быть промышленных производств, предыдущие три года здесь не должна была вестись никакая хозяйственная деятельность и т.д.

Собственное промышленное производство облепихи, объясняет Трубников, поможет в будущем покрыть нужды не только уже существующих марок на облепиховом масле (сейчас производитель закупает органическое сырье в том числе во Франции), но и станет основой для новых брендов. Уже разработана новая марка Tuva Balms, предназначенная на экспорт.

Самостоятельно выращивать облепиху — стратегически верное решение, считает гендиректор Reed Exhibitions Russia Анна Дычева-Смирнова. Она отмечает, что Natura Siberica позиционируется как производитель органических товаров, а собственная плантация даст возможность показать «этичность, экологичность и воспроизводимость» продукции.

Автор: Анна Левинская.
Теги: «Первое решение» , Андрей Трубников , новое производство
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