Бизнес накрыла осенняя депрессия

IHS Markit зафиксировал рекордный уровень пессимизма у российских предпринимателей

На фоне роста заражений COVID-19 настроения бизнеса в России ухудшились: индекс оптимизма компаний с июня рухнул сразу на 14 процентных пунктов, оценила IHS Markit. Производители готовы поднимать цены и отказываться от инвестиций

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Настроения негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшились, достигнув минимума с 2009 года, следует из результатов октябрьского опроса консалтинговой компанией IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг (есть в распоряжении РБК). Большинство из них заявили о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. А доля компаний, готовых к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к вложениям.

Влияние COVID-19

IHS Markit рассчитывает оценку оптимизма российского бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В октябре 2020 года это сальдо составило всего +6% в пользу ожидающих роста, тогда как еще в июне значение показателя достигало +20% (опрос проводится три раза в год). Результат замера настроений российского бизнеса в октябре 2020 года стал самым низким за все время проведения исследований, то есть с октября 2009 года, отмечается в обзоре.

Устойчивое воздействие пандемии COVID-19 на спрос и деловую активность в значительной степени повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год, констатировал экономист IHS Markit Шиан Джонс. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом, добавил он.

Ситуация с пандемией COVID-19 в России осложняется, признавала в конце октября вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за здравоохранение и социальную политику. По последним данным Росстата, смертность российских граждан с COVID-19 в сентябре выросла на 28% по сравнению с августом, хотя и не превысила показатели предыдущих месяцев. Общее же число умерших с коронавирусом в России с апреля по сентябрь достигло 55 671 человека.

В октябре (на фоне обострения ситуации с заболеваемостью) восстановление производственной активности приостановилось, а в обрабатывающей промышленности «с очень высокой вероятностью» наблюдалось слабое ухудшение конъюнктуры, отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его оценке, электропотребление в сентябре с устранением влияния календарного, сезонного и температурного факторов оказалось на 1,4% ниже докризисного мартовского уровня. Положительная динамика перевозок основных видов железнодорожных грузов обеспечивается наращиванием объемов экспортно-сырьевых грузов, по части которых к октябрю фактически закончилось восстановление после кризисного провала весной этого года, добавляет он.

Российские производители в октябре потеряли импульс к восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились, отмечал ранее Джонс. Как сообщала организация, значение индекса деловой активности IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях в октябре снизилось до 46,9 после 48,9 в сентябре (уровень ниже 50 свидетельствует об ухудшении ситуации).

Рост цен и отказ от увеличения штата

Сальдо между компаниями, которые прогнозируют рост цен реализации, и теми, кто ждет снижения, выросло до самого высокого уровня за год (+32%). По словам экономиста IHS Markit, это связано с тем, что бизнес стремится компенсировать потенциально более высокие издержки. Прогноз по найму работников в октябре оказался самым слабым с начала 2016 года: чистое сальдо компаний, прогнозирующих набор новых сотрудников в предстоящем году, в октябре составило всего +4%, следует из обзора IHS Markit. Производители товаров были более пессимистичны в своем прогнозе в сравнении с компаниями из сектора услуг. Сальдо компаний производственного сектора, которые прогнозируют увеличение численности персонала, упало до десятилетнего минимума +3%.

Наибольший пессимизм российские производители демонстрируют в отношении своих инвестиционных планов на следующие 12 месяцев. Впервые с января 2009 года доля компаний, которые не планируют новые капитальные вложения, превысила долю планирующих — сальдо между ними ушло в отрицательную зону и составило минус 1%.

Рост заражений COVID-19 оказывает негативное влияние на потребительский спрос, а новые карантинные ограничения в регионах болезненны для бизнеса и, безусловно, сказываются на его настроениях, отмечает первый вице-президент бизнес-ассоциации «Опора России» Владислав Корочкин. В официальном прогнозе социально-экономического развития России на 2021–2023 годы не заложено новое жесткое закрытие экономики по примеру весны 2020 года и вопрос повторного введения карантинных ограничений деловой активности сейчас «не стоит в повестке», говорил РБК министр экономического развития Максим Решетников.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить общенациональный локдаун, который грозит приостановкой деятельности предприятий и бизнеса. По его словам, Россия накопила достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения и организации профилактики коронавируса, чтобы бороться с распространением COVID-19 и без жестких ограничительных мер. Вместе с тем «в случае объективной необходимости», с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретных городах и регионах, будут приниматься «оправданные, точеные решения», которые помогут предотвратить распространение COVID-19, предупреждал он.