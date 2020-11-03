Между ЕС и ЕАЭС

Победитель президентских выборов в Молдавии определится во втором туре

Действующий президент Молдавии Игорь Додон не смог победить в первом туре выборов. Во второй тур он вышел вместе с бывшим премьер-министром Майей Санду, причем на этот раз соперница лидирует

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Неожиданный результат первого тура

Все протоколы на президентских выборах в Молдавии, которые прошли 1 ноября, обработаны. Согласно окончательным данным, в первом туре никто из восьми кандидатов не набрал необходимой для победы половины голосов. Лидирует глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с 36,16%, затем идет действующий президент Игорь Додон с 32,61%, третье место у лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого (16,9%). По данным ЦИК республики, явка составила 42,76%.

Второй тур пройдет 15 ноября, в него вышли Додон и Санду. Для победы во втором туре нужно получить относительное большинство голосов, порога явки нет (в первом туре выборы считаются состоявшимися в случае голосования не менее трети избирателей).

Какие результаты у других кандидатов в президенты За кандидата от партии «Шор» Виолету Иванову проголосовали 6,5% избирателей. Далее идет лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, набравший 3,26% голосов, за кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку проголосовали 2,02%. У бывшего руководителя Либерал-демократической партии Тудора Делиу 1,37% голосов, кандидат от блока Unirea Дорин Киртоакэ набрал 1,2% голосов.

До голосования эксперты не исключали второго тура, однако прогнозировали, что Додон опередит Санду. Проведенный незадолго до выборов опрос Vox Populi показывал, что за нынешнего президента готовы отдать голоса 42,9%, за Санду — 24,3%.

«Люди связывают с Майей Санду надежды на перемены. Была выстроена грамотная повестка дня, которая больше соответствует чаяниям граждан страны. Их меньше интересуют разделительные линии по этническому или языковому признаку, их больше интересуют проблемы, связанные с экономикой, рабочими местами, пенсиями и зарплатами. Все то, что действующий президент обеспечить не смог», — объясняет высокий результат Санду молдавский политический обозреватель Влад Кульминский.

Против Додона сыграла не только высокая явка молдавских избирателей за рубежом, но и низкая явка внутри страны, добавляет он. «Электорат Санду очень дисциплинирован, активно ходит на выборы и поддерживает своего кандидата. Кроме того, на выборах довольно низкая явка. Все это сказалось на отрыве Санду в первом туре», — добавляет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Всего проголосовали 1,36 млн человек (население республики составляет около 3 млн), из них 149 тыс. — за рубежом. По данным ЦИК, 70% избирателей за рубежом предпочли отдать свои голоса Санду, отстаивающей проевропейский вектор движения Молдавии. За экс-премьером следует Ренато Усатый, получивший за границей 17,31% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров Додон, за которого проголосовали 3,65% зарубежных избирателей. Согласно данным ЦИК, активнее всего голосовали на участках в следующих странах: в Италии — 46 тыс. молдован, в Великобритании — более 16 тыс., во Франции — более 15 тыс. В России на участки пришли чуть более 5 тыс. молдован. В Приднестровье проголосовали 14 тыс. избирателей, 74,25% из них отдали свой голос за Додона.

Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер отметила, что первый тур был организован профессионально, несмотря на пандемию COVID-19 и пробелы в законодательстве, которые снизили эффективность контроля над финансовыми ресурсами избирательной кампании и разрешением избирательных споров. Усатый, Киртоакэ и Санду заявили о том, что нарушения были — в частности, имел место подвоз избирателей на участки.

Второй тур четырехлетней давности

«Спустя четыре года история повторяется. Во втором туре встретятся те же конкуренты, что и в 2016 году», — прокомментировал итоги первого тура Додон. В 2016 году он обошел Санду как в первом, так и во втором туре. Однако победа была одержана с очень небольшим перевесом: за Додона во втором туре проголосовали 52,11% избирателей (834 тыс.), за Санду — 47,89% (766 тыс.).

По мнению Санду, люди в первом туре нынешних выборов показали, как надо бороться с коррупцией. Додон в своей победе не сомневается, так как считает, что левых в стране на 5% больше, чем правых. Додона поддерживает Партия социалистов, лидером которой он был до 2016 года. Одним из главных тезисов его кампании сейчас, как и четыре года назад, является обещание сближения с Россией, с Евразийским экономическим союзом. Главной задачей внутри страны он называет борьбу с распространением нового коронавируса и борьбу с негативными последствиями для экономики от пандемии.

Майя Санду — последовательный сторонник европейской интеграции. В предвыборный период она говорила о необходимости для Кишинева быть ближе к союзникам в Румынии и Европейском союзе, обещала активно бороться с коррупцией.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Додона ждет непростая ситуация. «Позиции Додона и Усатого во время предвыборной кампании были близки, и голоса избирателей распределились между двумя кандидатами. Но дело в том, что между Додоном и Усатым личная вражда, которая распространяется и на их сторонников, поэтому избиратели, голосовавшие за Усатого, могут во втором туре отказаться от голосования, поэтому Санду может выиграть», — прогнозирует эксперт.

«Исход второго тура не предопределен, борьба будет жесткой», — добавляет Влад Кульминский. Он также обращает внимание, что не все из не прошедших во второй тур политиков будут призывать поддержать Санду. В частности, вряд ли на это пойдет Ренато Усатый, указывает эксперт.

Победу Додона четыре года назад в Москве восприняли позитивно — для молдавских производителей овощей и фруктов российские власти начали открывать рынок, стране оказывали финансовую помощь. В понедельник замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что делать выводы рано, но работать Москва будет со всеми. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников полагает, что у Додона сохраняется возможность победить. «У Додона есть большой потенциал на это, но нужно ему будет повстречаться, поработать», — цитирует его «РИА Новости».