Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 80,89 79,83 EUR Нал. 94,20 93,18 USD Бирж. 80,55 +1,02 EUR Бирж. 93,78 +1,16 USD ЦБ. 80,57 +1,24 EUR ЦБ. 93,76 +1,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 13355,00 -210,00 IMOEX 2737,54 +1,75% RTSI 1069,33 +0,26% Brent 37,97 +1,71% DJIA 26925,05 +1,60% Nasdaq 10957,61 +0,42%
Между ЕС и ЕАЭС
Лента новостей
Отставить иерархию: чему военные могут научить бизнесменов 08:55, PRO На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест 08:50, РБК и Mail.ru Cloud Solutions Ученые из США назвали фактор, увеличивающий у женщин риск смерти от COVID 08:50, Общество СМИ узнали об аресте бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гиггза 08:37, Спорт Вдова Босова объяснила права на 77% «Сибантрацита» проданным Bentley 08:31, Бизнес Число жертв теракта в Вене увеличилось до трех 08:30, Общество Атаки в Вене, Ш-образное восстановление экономики. Главные новости РБК 08:26, Общество МВД Австрии сообщило о связях напавших в Вене с ИГ 08:24, Общество Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором 08:15, РБК и INSIGMA Глава Алтая заболел коронавирусом 08:09, Общество Минфин и Минэкономразвития выступили против упрощенного ввоза сои с ГМО 08:00, Бизнес Российские журналисты сообщили об обстреле их отеля в Вашингтоне 07:59, Общество Как стартап впечатлил Гейтса и Всемирный банк фруктовыми технологиями 07:57, PRO В Аргентине сообщили о планах закупить российскую вакцину от COVID-19 07:43, Общество Как работают деньги: можно ли предсказать кризис 07:41, РБК и СберПервый В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заражения COVID-19 в лифте 07:40, Общество Теракт в Вене. Главное 07:39, Общество Казахстан ужесточит ограничения для въезжающих в страну иностранцев 07:34, Общество Эксперты оценили последствия оттока мигрантов из России 07:30, Экономика В Госдуме предложили выделять бюджетные места на второе высшее в медвузах 07:24, Общество Эксперты сравнили опасность коронавируса для мужчин и женщин 07:09, Общество Как развивается российский рынок «умных» домов 07:01, РБК и Intel NUC Работодатели решили сэкономить на льготах для сотрудников 07:00, Бизнес МВД Австрии усилит контроль на границах после атаки в Вене 06:31, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 05:46, РБК и VW коммерческие автомобили Проценко опроверг связь смертности от COVID-19 с группой крови 05:38, Общество В 47 регионах России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги 05:13, Общество Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух 05:01, Общество
Газета
Между ЕС и ЕАЭС
Газета № 084 (3251) (0311) Политика,
0

Между ЕС и ЕАЭС

Победитель президентских выборов в Молдавии определится во втором туре
Действующий президент Молдавии Игорь Додон не смог победить в первом туре выборов. Во второй тур он вышел вместе с бывшим премьер-министром Майей Санду, причем на этот раз соперница лидирует
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Неожиданный результат первого тура

Все протоколы на президентских выборах в Молдавии, которые прошли 1 ноября, обработаны. Согласно окончательным данным, в первом туре никто из восьми кандидатов не набрал необходимой для победы половины голосов. Лидирует глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с 36,16%, затем идет действующий президент Игорь Додон с 32,61%, третье место у лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого (16,9%). По данным ЦИК республики, явка составила 42,76%.

Второй тур пройдет 15 ноября, в него вышли Додон и Санду. Для победы во втором туре нужно получить относительное большинство голосов, порога явки нет (в первом туре выборы считаются состоявшимися в случае голосования не менее трети избирателей).

Какие результаты у других кандидатов в президенты

За кандидата от партии «Шор» Виолету Иванову проголосовали 6,5% избирателей. Далее идет лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, набравший 3,26% голосов, за кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку проголосовали 2,02%. У бывшего руководителя Либерал-демократической партии Тудора Делиу 1,37% голосов, кандидат от блока Unirea Дорин Киртоакэ набрал 1,2% голосов.

До голосования эксперты не исключали второго тура, однако прогнозировали, что Додон опередит Санду. Проведенный незадолго до выборов опрос Vox Populi показывал, что за нынешнего президента готовы отдать голоса 42,9%, за Санду — 24,3%.

Политика
Соперница Додона назвала главный итог первого тура выборов в Молдавии Майя Санду

«Люди связывают с Майей Санду надежды на перемены. Была выстроена грамотная повестка дня, которая больше соответствует чаяниям граждан страны. Их меньше интересуют разделительные линии по этническому или языковому признаку, их больше интересуют проблемы, связанные с экономикой, рабочими местами, пенсиями и зарплатами. Все то, что действующий президент обеспечить не смог», — объясняет высокий результат Санду молдавский политический обозреватель Влад Кульминский.

Против Додона сыграла не только высокая явка молдавских избирателей за рубежом, но и низкая явка внутри страны, добавляет он. «Электорат Санду очень дисциплинирован, активно ходит на выборы и поддерживает своего кандидата. Кроме того, на выборах довольно низкая явка. Все это сказалось на отрыве Санду в первом туре», — добавляет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Всего проголосовали 1,36 млн человек (население республики составляет около 3 млн), из них 149 тыс. — за рубежом. По данным ЦИК, 70% избирателей за рубежом предпочли отдать свои голоса Санду, отстаивающей проевропейский вектор движения Молдавии. За экс-премьером следует Ренато Усатый, получивший за границей 17,31% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров Додон, за которого проголосовали 3,65% зарубежных избирателей. Согласно данным ЦИК, активнее всего голосовали на участках в следующих странах: в Италии — 46 тыс. молдован, в Великобритании — более 16 тыс., во Франции — более 15 тыс. В России на участки пришли чуть более 5 тыс. молдован. В Приднестровье проголосовали 14 тыс. избирателей, 74,25% из них отдали свой голос за Додона.

Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер отметила, что первый тур был организован профессионально, несмотря на пандемию COVID-19 и пробелы в законодательстве, которые снизили эффективность контроля над финансовыми ресурсами избирательной кампании и разрешением избирательных споров. Усатый, Киртоакэ и Санду заявили о том, что нарушения были — в частности, имел место подвоз избирателей на участки.

Второй тур четырехлетней давности

«Спустя четыре года история повторяется. Во втором туре встретятся те же конкуренты, что и в 2016 году», — прокомментировал итоги первого тура Додон. В 2016 году он обошел Санду как в первом, так и во втором туре. Однако победа была одержана с очень небольшим перевесом: за Додона во втором туре проголосовали 52,11% избирателей (834 тыс.), за Санду — 47,89% (766 тыс.).

По мнению Санду, люди в первом туре нынешних выборов показали, как надо бороться с коррупцией. Додон в своей победе не сомневается, так как считает, что левых в стране на 5% больше, чем правых. Додона поддерживает Партия социалистов, лидером которой он был до 2016 года. Одним из главных тезисов его кампании сейчас, как и четыре года назад, является обещание сближения с Россией, с Евразийским экономическим союзом. Главной задачей внутри страны он называет борьбу с распространением нового коронавируса и борьбу с негативными последствиями для экономики от пандемии.

Политика
Президент Молдавии рассказал о кампании «анти-Додон» в стране. Видео

Майя Санду — последовательный сторонник европейской интеграции. В предвыборный период она говорила о необходимости для Кишинева быть ближе к союзникам в Румынии и Европейском союзе, обещала активно бороться с коррупцией.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Додона ждет непростая ситуация. «Позиции Додона и Усатого во время предвыборной кампании были близки, и голоса избирателей распределились между двумя кандидатами. Но дело в том, что между Додоном и Усатым личная вражда, которая распространяется и на их сторонников, поэтому избиратели, голосовавшие за Усатого, могут во втором туре отказаться от голосования, поэтому Санду может выиграть», — прогнозирует эксперт.

«Исход второго тура не предопределен, борьба будет жесткой», — добавляет Влад Кульминский. Он также обращает внимание, что не все из не прошедших во второй тур политиков будут призывать поддержать Санду. В частности, вряд ли на это пойдет Ренато Усатый, указывает эксперт.

Победу Додона четыре года назад в Москве восприняли позитивно — для молдавских производителей овощей и фруктов российские власти начали открывать рынок, стране оказывали финансовую помощь. В понедельник замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что делать выводы рано, но работать Москва будет со всеми. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников полагает, что у Додона сохраняется возможность победить. «У Додона есть большой потенциал на это, но нужно ему будет повстречаться, поработать», — цитирует его «РИА Новости».

Как Додон и Санду пытались работать вместе

В начале 2019 года после парламентских выборов в Молдавии начался очередной политический кризис. Он был разрешен при участии России, США и Евросоюза. Социалистическая партия, поддерживающая Додона, согласилась на то, чтобы премьером стала Санду. Однако долго соглашение о перемирии между главными политическими соперниками не продержалось, уже осенью правительству Санду был вынесен вотум недоверия, и она ушла в отставку.

Автор: Ольга Морозова.
Теги: выборы в Молдавии , Игорь Додон , второй тур
Материалы по теме
В тройку лидеров на выборах в Молдавии вошел арестованный в России Усатый Политика
Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдавии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter