«Единая Россия» ищет таланты

Три вопроса о проекте партии власти по отбору новых кандидатов в депутаты Думы

«Единая Россия» запустила проект «Федеральный ПолитСтартап», задача которого — поиск новых лиц для участия в думских выборах. Так партия хочет рекрутировать новых людей и показать, что способна обновляться, считает эксперт

Фото: АГН «Москва»

Зачем партии власти этот проект

Единороссы запустили кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап», цель которого — найти ярких политиков из регионов для участия в думских выборах 2021 года. О том, что проект уже запущен, РБК рассказал источник в партии и подтвердил заместитель главы ЦИК «Единой России» — руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. С понедельника, 2 ноября, на сайте проекта откроется прием заявок для желающих принять участие, сказали собеседники РБК.

Слоган, который единороссы придумали для проекта, звучит так: «Новый шаг для тех, кому доверяют люди».

О том, что действующий с 2018 года кадровый проект «ПолитСтартап», который направлен на поиск новых лиц для участия в региональных и муниципальных выборах, доказал свою эффективность и будет распространен на думские выборы, в начале октября заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В единый день голосования в сентябре партии удалось удержать и укрепить политическое лидерство во многом благодаря участию в кампании молодых политиков, которые составляли в совокупности больше трети кандидатов, сказал Медведев на встрече с участниками «ПолитСтартапа», ставшими депутатами разных уровней.

По предложению секретаря генсовета партии Андрея Турчака для участников федерального проекта будет снята верхняя планка по возрасту, которая сейчас составляет 35 лет.

«Задача федерального проекта — найти и помочь лидерам среди членов и сторонников «Единой России», которые имеют опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия», — пояснил в беседе с РБК Романов. По его словам, при реализации «Федерального ПолитСтартапа» будут использованы «лучшие обучающие технологии», которые зарекомендовали себя при реализации проекта на региональном и муниципальном уровнях, а также добавлены новые опции. В их числе помимо снятия ограничений по верхней возрастной планке — «принципиально новый подход к отбору кандидатов, домашние задания, которые участникам предстоит реализовать у себя в регионах, более глубокий, с учетом федерального уровня проекта, обучающий модуль Высшей партийной школы «Политический лидер», рекомендация работы с элитами», сказал собеседник РБК.

Кто может принять участие в проекте

На участие в «обычном» «ПолитСтартапе» мог заявиться любой, кто хочет попробовать себя в политике и разделяет ценности единороссов, поясняет источник в партии. «Но для выборов в Госдуму уже необходимы политические бойцы. Система отбора построена так, чтобы поставить фильтр на «дилетантов». Нужны люди, которые участвовали в избирательных кампаниях, которых знают элиты (в своих регионах), которые состоялись как общественно-политические деятели», — перечисляет источник РБК. При этом у конкурсантов не должно быть опыта участия в думских выборах, уточняет собеседник РБК.

На первом этапе участникам нужно будет заполнить анкету на сайте проекта, рассказав о личных и политических достижениях, реализованных проектах, присутствии в СМИ и соцсетях, а также приложить рекомендации представителей региональных элит. Это могут быть политики, бизнесмены, известные в регионе общественные деятели, уточняет источник в партии. На основании изучения анкет и соцсетей заявителей каждому из них будет выставлен рейтинг, добавляет он.

По итогам первого этапа будут отобраны 150–200 человек, которые пройдут очное обучение в Высшей партийной школе по модулю «Политический лидер». После этого участники конкурса должны будут реализовать на территории своего региона собственный электоральный проект. Речь идет о любом проекте, «который может повысить узнаваемость и рейтинг кандидата», поясняет партийный собеседник РБК.

Финалистов «Федерального ПолитСтартапа» — 50 человек — выявят по динамике показателей, в том числе по итогам соцопросов. Победители пройдут второй этап очного обучения в Высшей партийной школе. После этого за ними закрепят наставников из федеральных единороссов, политиков и политтехнологов.

При проведении «ПолитСтартапа» наставниками будущих кандидатов, к примеру, были Дмитрий Медведев, замсекретаря генсовета Евгений Ревенко, региональные депутаты, политолог Евгений Минченко, глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов и др.

Определить финалистов планируется к марту 2021 года. Все они должны будут принять участие в партийных праймериз. Точно так же выдвинуться на праймериз могут те, кто в финал не прошел, но преимущество победителей будет заключаться в том, что они станут «более подготовленными и конкурентоспособными и им будут помогать наставники», говорит собеседник в «Единой России».

Как зарекомендовал себя прежний «ПолитСтартап»

Проект «ПолитСтартап» был запущен в 2018 году для тех, кто никогда не занимался политикой, но хотел бы принять участие в региональных и муниципальных выборах. По словам собеседника в «Единой России», «это был трудный период для партии после пенсионной реформы». Проект реально помог, поскольку «были прецеденты, когда «старики» отказывались от участия в выборах, но зато выходили молодые и дерзкие».

В единый день голосования в сентябре 2020 года на выборах в заксобрания и гордумы единороссы выдвинули 395 молодых кандидатов в возрасте до 35 лет, что составило 20% от общего числа. В выборах в органы местного самоуправления приняли участие 6418 молодых кандидатов, или 10% от общего числа.

По итогам выборов в заксобрания и гордумы мандаты получили 124 молодых кандидата.

Единороссы уже начали подготовку к выборам в Госдуму. Ранее источники РБК сообщили, что партия составила первый список перспективных одномандатников — более 70 человек — из числа действующих депутатов от округов. В число перспективных, в частности, вошли лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, замсекретаря генсовета Александр Хинштейн, депутат Виталий Милонов.

«Единая Россия» хочет идти в ногу с президентом и администрацией президента, которая проводит похожие конкурсы, в частности, недавно завершился конкурс «Лидеры России. Политика», говорит политолог Константин Калачев. Для партии подобный конкурс — это расширение выбора и скамьи запасных, добавляет он. «К выборам в Госдуму единороссы вновь объявили о подготовке Народной программы, а чтобы партия была «народной», нужна не только соответствующая программа, но и механизм, который позволял бы прийти «людям с улицы», — продолжает эксперт.

Теоретически проведением этого конкурса «можно убить кучу зайцев»: показать, что «Единая Россия» шагает в ногу со временем; рекрутировать новых людей, среди которых могут найтись граждане с высоким рейтингом или блогеры с большим числом подписчиков; использовать обновление в качестве одной из тем избирательной кампании; в протестных регионах это возможность обновить кадры на неконфликтной основе, перечисляет Калачев.

При этом не надо менять всех, потому что много новых фамилий не запоминается. «Можно показать обновление на примере ряда регионов и округов», — резюмирует эксперт.

Сама по себе идея такого конкурса правильная, как и любой проект, помогающий привлечь новую кровь, считает политолог Евгений Минченко. Если же говорить о технологиях реализации, то совершенно обоснованно сняли ограничения по верхней планке возраста, добавляет он. Также правильно, что проект предусматривает очное обучение в Высшей партийной школе, которая хорошо себя зарекомендовала, поскольку применявшийся заочный формат наставничества имеет свои ограничения, резюмирует Минченко.