Парламентарии в зоне отчуждения

«Единая Россия» составила список бесперспективных одномандатников к выборам 2021 года

Единороссы составили список из 75 депутатов-одномандатников Госдумы, имеющих низкие шансы на переизбрание. В их числе депутат, призывавший Владимира Путина возглавить партию, и самый богатый депутат из прошедших в Думу в 2016 году

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кто оказался в красной зоне

Руководство «Единой России» составило список действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году. В так называемой красной зоне оказались 75 человек, рассказали РБК два источника в партии и подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко. Работа по оценке эффективности депутатской деятельности была проведена по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, уточнил Миненко.

При оценке эффективности, по его словам, учитывались такие показатели, как работа депутатов во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ. Кроме того, учитывались результаты социсследований в округах.

«Есть факты, когда жители высказывали претензии к работе депутатов, а региональный блок центрального исполкома партии фиксировал пассивную работу (тех или иных депутатов) в округе», — говорит Миненко.

В списке тех, кто, как считают в «Единой России», скорее всего, не сможет переизбраться, в частности, бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край), Андрей Каличенко (Новосибирская область), Андрей Палкин (Архангельская область), Александр Сидоров (ХМАО), Валентина Рудченко (Чукотка), Елена Митина (Рязанская область), Александр Пятикоп (Калининградская область), Игорь Шубин (Пермский край).

Попавший в красную зону списка одномандатников Мартин Шаккум — один из старейших по времени пребывания в Госдуме депутатов. Он депутат пяти созывов начиная с 1999 года. В 1996 году участвовал в выборах президента, занял восьмое место.

В 2006 году во время встречи президента Владимира Путина с фракцией «Единая Россия» Шаккум предложил главе государства возглавить партию. Напомнив, что ранее Путин заявлял, будто после ухода с президентского поста станет лидером оппозиционной политической силы, чтобы ругать власть, Шаккум сказал: «Но мы хотели бы видеть вас в дальнейшем в качестве национального лидера, который определяет будущее страны через такой инструмент, как политическая партия, несущая политическую ответственность за разработку национальной стратегии. Такой партией могла бы и должна стать «Единая Россия» как самая массовая, влиятельная и ответственная политическая сила общества». Путин в ответ на призывы Шаккума ничего не сказал. Партию он все же возглавил, но только по окончании своего второго президентского срока, в 2008 году. В 2011 году «Единую Россию» возглавил Дмитрий Медведев.

Депутат Андрей Палкин оказался самым богатым депутатом Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году. Годом ранее, в 2015-м, его доход составил почти 1,5 млрд руб. Палкин задекларировал 56 квартир в Архангельской области и три в Подмосковье, а кроме того, более 200 транспортных средств. Сам депутат говорил, что 1,5 млрд руб. — это «общий валовой оборот возглавляемого им холдинга», а его личный доход составляет 483 млн руб.

В начале 2017 года стало известно, что Палкин подал заявление о банкротстве. Тогда же к депутату возникли вопросы с точки зрения соблюдения антикоррупционного законодательства. Дело Палкина рассматривала думская комиссия по контролю за доходами, но в итоге лишать его депутатского мандата не стала, ограничившись выговором. Сам Палкин ранее говорил РБК, что пожалел о своем желании избраться в Госдуму.

За что депутаты попали в красную зону

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко после избрания в Госдуму не поддерживал связь с округом, говорится в партийных аналитических материалах, с которыми ознакомился РБК. Слыщенко «не смог перестроиться под работу с избирателями, оставшись в образе «хозяина города», сформировал имидж скандального и категоричного человека, который не слышит мнения других, что сказалось на его публичном имидже», утверждается в документах.

Сам Слыщенко заявил РБК, что ему «даже трудно что-то комментировать»: «Я за четыре года провел 326 дней на Камчатке, став первым в истории региона депутатом, который приезжает туда ежемесячно. За эти же четыре года провел 80 приемов граждан, приняв 800 человек. За три года через мою электронную приемную — единый портал защиты граждан — ко мне обратились более 3 тыс. человек, а через соцсети — более 7 тыс.». По словам Слыщенко, он активно ведет все соцсети и работает в них. Если говорить о соцопросах, то, утверждает Слыщенко, в начале года он был в зеленой зоне, куда входят наиболее успешные депутаты, а о последних результатах ему ничего не известно.

Что касается имиджа «скандального и категоричного человека», то, по словам Слыщенко, «когда ко мне обращались, я моментально писал жалобы в прокуратуру». «Может, это отсюда пошло», — полагает он. В целом депутат «не удивлен» выводами партии, считая, что налицо обычная конкурентная борьба. Слыщенко заявил РБК, что, несмотря ни на что, намерен участвовать в выборах в Госдуму и выставит свою кандидатуру на внутрипартийных праймериз в следующем году.

Андрей Палкин не стал депутатом своего округа в полном смысле этого слова, находился «в оппозиции к власти», а избиратели оказались «забытыми». Депутат оказывался в центре скандалов, что было «негативно оценено населением и однопартийцами, в том числе пытался избрать своего сына в областную Думу от партии «Родина», что не увенчалось успехом», говорится в материалах партии.

Палкин заявил РБК, что не согласен с претензиями: «Но я и не собираюсь больше в депутаты, это неинтересно для меня. Раньше я занимался делом, которое приносило пользу в том числе и людям. А тут (от депутатства) пользы не видно». О своем намерении не участвовать в следующей думской кампании Палкин уже уведомил руководство партии, сказал он РБК.

Игорь Шубин, согласно заключению, не работает активно в округе, «основная характеристика», которую ему «дают избиратели и эксперты, — «отбывает номер» и «пора на отдых». Начиная с зимы прошлого года «Шубин совсем исчез из поля зрения избирателей».

Шубин не ответил на звонок и сообщение РБК.

Что касается Шаккума, то в его округе работают «только помощники, сам депутат в округе не появляется», говорится в материалах.

Шаккум заявил РБК, что «в средствах массовой информации эту тему комментировать не будет».

На кого «Единая Россия» будет ставить на выборах

РБК также стали известны новые фамилии перспективных одномандатников, которые имеют высокие шансы на переизбрание и эффективно работают в своих округах. По словам двух источников в «Единой России», это вице-спикер Госдумы Петр Толстой (Москва), близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину первый замглавы фракции единороссов Николай Панков (Саратовская область), первый зампред комитета по культуре Ольга Казакова (Ставропольский край), зампред комитета по образованию и науке Лариса Тутова (Ростовская область), зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (Красноярский край), зампред комитета по энергетике Дмитрий Исламов (Кемеровская область), первый зампред комитета по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов (Ростовская область), Сергей Тен (Иркутская область), Олег Валенчук (Кировская область), Ольга Пилипенко (Орловская область), Дмитрий Белик (Севастополь) и один из основателей движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин (Москва).

Эти депутаты вошли в первый партийный список перспективных одномандатников из 71 человека.

О формировании такого списка ранее сообщал РБК. Список из 71 депутата секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал с Дмитрием Медведевым, говорил один из единороссов РБК. Медведев поручил Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым потенциальным кандидатом, обсудив их планы работы и стратегию избирательной кампании.

Все кандидатуры согласовывались с администрацией президента.

Основным критерием при оценке эффективности работы депутатов должны быть соцопросы, по которым и определяется реальная популярность: «Можно смотреть, как человек работал в округе, но если его труды не ценит избиратель, то на следующих выборах депутат, скорее всего, проиграет», — говорит политолог Алексей Макаркин. Скорее всего, для единороссов основным критерием и были соцопросы, а остальное, с одной стороны, для солидности, с другой — на случай, если кто-то из депутатов скажет, что не верит опросам. «Тогда ему можно привести другие аргументы — что вот, например, ты не встречался с избирателями», — полагает эксперт.

Универсального подхода к образу идеального депутата у избирателей нет, продолжает Макаркин. Если в 2016 году еще можно было пройти в Думу на «крымском факторе», то сейчас этот фактор ушел. «Избиратель стал гораздо более критичен, он смотрит не только на то, за власть ты или против, он уже не готов прощать власти все», — говорит эксперт. Поэтому средний избиратель, с одной стороны, хочет более критически настроенного к власти депутата, с другой — боится радикализма: «То есть избирателю бы хотелось, чтобы депутат гонял власть, но в то же время, чтобы знал все ходы и выходы для решения проблем людей». Причем степень готовности получить радикального депутата зависит от региона: в Москве, как показали последние выборы в Мосгордуму, жители готовы голосовать за более радикальных кандидатов, а если отъехать чуть-чуть от столицы, то картина меняется, поясняет Макаркин.

Кроме того, реальная мотивация голосования за того или иного кандидата может отличаться от декларируемой, считает он. К примеру, во время опросов люди могут говорить, что им не нужны в качестве депутатов спортсмены или космонавты, потому что они не смогут писать законы, но когда дело доходит до практики, то космонавт или спортсмен может победить, заставив людей поверить в свою способность работать профессионально.

Социология достаточно точно покажет, кто из депутатов не сможет победить, но при выборе новых лиц надо учитывать, что мотивация избирателей может меняться, резюмирует эксперт.