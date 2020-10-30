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«Билайн» вылетает с пьедестала
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Газета
«Билайн» вылетает с пьедестала
Газета № 082 (3249) (3010) Технологии и медиа,
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«Билайн» вылетает с пьедестала

«ВымпелКом» представил очередной квартальный отчет
В третьем квартале абонентская база «ВымпелКома» снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года и приблизилась к показателю Tele2. По итогам года «ВымпелКом» может лишиться третьего места на рынке, прогнозируют эксперты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В третьем квартале абонентская база «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сократилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила 49,7 млн клиентов. Об этом говорится в сообщении компании. В нем поясняется, что результат обусловлен «недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом». При этом подчеркивается, что оператору удалось стабилизировать абонентскую базу — показатель почти не изменился по сравнению со вторым кварталом этого года.

Общая выручка компании снизилась на 7% год к году, до 69,58 млрд руб. Этот показатель в сегменте мобильной связи снизился на 10%, до 52,4 млрд руб. Основное влияние на него оказало сокращение выручки от международного роуминга на 68% в связи с ограничениями на поездки, а также снижение выручки от контентных сервисов на 21% год к году из-за предпринятых «ВымпелКомом» мер по борьбе с услугами контент-провайдеров, не нужными клиентам. Выручка в фиксированном сегменте увеличилась на 9%, до 9,6 млрд руб.

Показатель EBITDA упал на 18,3%, до 27,7 млрд руб., что компания объясняет сокращением выручки, а также более высокими структурными затратами из-за расходов на содержание и эксплуатацию сети и повышением расходов на интерконнект из-за возросшей доли межсетевого трафика.

Технологии и медиа
Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом» Александр Торбахов

В сообщении «ВымпелКома» подчеркивается, что финансовые результаты третьего квартала «демонстрируют некоторые улучшения» по сравнению с предыдущим кварталом. Так, во втором квартале выручка компании сократилась на 9,7%, а выручка в мобильном сегменте — на 12,2%, показатель EBITDA упал на 20%, а число абонентов мобильной связи сократилось на 8,4%. Оператор связывал ухудшения с ограничениями работы из-за эпидемии коронавируса, а также неоптимальным качеством услуг и цен.

Как говорил в интервью РБК гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов, потеря клиентов — это главное, что бросилось ему в глаза в момент прихода в компанию (Торбахов занял этот пост в начале апреля). «Это, конечно, неприемлемая ситуация. Бывают на свете бизнесы без прибыли, бывают даже практически без продуктов, но без клиентов бизнесов не бывает. Все проблемы «Билайна» приводят к этому главному результату», — отмечал он. Чтобы перестать терять клиентов, компания, в частности, отказалась от так называемого токсичного контента — навязанных услуг. «Считаю, что, даже если это какие-то потери выручки, строить отношения с клиентом таким образом — это ни в какие ворота не лезет», — говорил Торбахов.

Сохранил ли «ВымпелКом» третье место по числу абонентов

По данным AC&M Consulting, по итогам 2019 года лидером рынка мобильной связи по числу абонентов была МТС, занимая 30%, у «МегаФона» — 29%, «ВымпелКом» занимал третье место (21%), «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) — четвертое (19%). МТС и «МегаФон» пока не опубликовали свои результаты за третий квартал. Владелец «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» последний раз раскрывал размер его абонентской базы по итогам 2019 года. Этот показатель составлял 45 млн клиентов. С учетом абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), работающих на сети «Т2 РТК Холдинга», у компании было 48,35 млн клиентов, оценивала AC&M Consulting. За прошлый год абонентская база с учетом MVNO выросла на 9%. Если бы компания сохранила такой темп и в 2020 году, то к настоящему времени число клиентов могло бы превысить 50 млн. Представитель «Т2 РТК Холдинга» отказался от комментариев.

Технологии и медиа
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2 Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По словам партнера AC&M Антона Погребинского, несмотря на положительную динамику роста абонентской базы Tele2 в отличие от «ВымпелКома», теряющего пользователей, пока паритет сохраняется и Tele2 — все еще четвертый. «Но, если текущие тенденции сохранятся, изменения могут произойти уже в четвертом квартале», — прогнозирует эксперт. Источник РБК, близкий к «Т2 РТК Холдингу», говорит, что с учетом абонентов MVNO, их база уже превысила показатель «ВымпелКома».

Аналитик «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что «Т2 РТК Холдинг» сейчас самый динамичный из российских мобильных операторов. Например, у конкурентов компании в прошлом году этот показатель либо рос не более чем на 1%, либо снижался. В то же время он отметил, что львиная доля новых подключений осуществляется через салоны связи и период карантина негативно сказался на показателях прироста абонентов всех операторов. «Вместе с тем ключевой показатель для операторов — это доходы, и догнать «ВымпелКом» по этому параметру в 2020 году для Tele2 маловероятно», — добавляет Анкилов. «Ростелеком» не раскрывает абсолютный размер выручки «Т2 РТК Холдинга», лишь сообщал, что во втором квартале этот показатель вырос на 16% по сравнению с тем же периодом 2019 года (39,7 млрд руб.), то есть мог превысить 46 млрд руб. У «ВымпелКома» за тот же период выручка от мобильного бизнеса составила 51,4 млрд руб.

«ВымпелКом» долгое время был вторым игроком на российском рынке мобильной связи после МТС, но в 2010 году уступил это место «МегаФону» сначала по числу абонентов, а затем и по выручке. Основной причиной стала заморозка инвестиций в развитие сети во время кризиса 2008 года, что впоследствии стало негативно отражаться на качестве связи оператора.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова.
Теги: «ВымпелКом» , мобильные операторы , квартальная отчетность , «Билайн»
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