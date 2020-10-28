Бесплатное образование прибавило в цене

ВШЭ оценила приемную кампанию российских вузов

В России сохранилась тенденция роста числа вузов с высоким проходным баллом по ЕГЭ. Абитуриентов стала меньше интересовать профессия учителя, а самым популярным направлением среди бюджетников остается «Информатика»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

За последний год доля бюджетных мест в российских вузах выросла с 60 до 64%, однако поступить на бесплатные места стало сложней. Об этом говорится в докладе «Качество приема в российские вузы: 2020», подготовленном Высшей школой экономики (есть у РБК).

Как отметили эксперты, сохраняется тенденция на сокращение доли абитуриентов, которых по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно назвать троечниками. Если еще пять лет назад она составляла четверть приема, то теперь упала до 15%. Наоборот, число вузов, где для поступления необходимо 70 баллов и больше, выросло со 120 до 134, причем большинство таких учебных заведений расположены в регионах.

Число вузов с очень высоким качеством приема (80+) также выросло — с 54 до 56.

Как проводилось исследование ВШЭ и «Яндекс» при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора ежегодно проводят исследование итогов летней приемной кампании в российские вузы. Качество приема оценивается исходя из среднего балла абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата по итогам ЕГЭ. Мониторинг проводится с 2010 года.

Вузы с наивысшим качеством приема

В топ-25 вузов по качеству бюджетного приема вошли исключительно государственные вузы: 17 столичных учебных заведений, пять петербургских, два из Нижегородской области и один вуз из Новосибирска. В девяти из них средний балл для поступления превысил 90. Первую строчку в рейтинге занимает МФТИ (97,6), за ним следуют МГИМО (96,2), НИУ ВШЭ (95,2) и МИФИ (95,0). При этом качество абитуриентов чуть выросло в МФТИ, МИФИ, университете ИТМО.

МГУ в рейтинге занял восьмое место (90,8 балла), строчкой выше оказался Санкт-Петербургский государственный университет (91,9 балла). В случае со старейшими вузами страны средний балл немного снизился по сравнению с прошлым годом.

РГГУ в рейтинге оказался на 24-м месте, РУДН — на 36-м. За пределами второй сотни из крупных федеральных вузов, например, Российский государственный аграрный университет (66,7 балла для поступления на бюджет), Российский государственный геологоразведочный университет (67,9 балла).

В самом низу рейтинга оказались Брянский государственный аграрный университет (48,8 балла) и Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет (46,0).

Похожая картина и с платным приемом. Лидерами рейтинга являются те же МФТИ, МГИМО и НИУ ВШЭ (Москва), за которыми следуют НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), МГУ и Московская высшая школа социальных и экономических наук. Средний балл у первых шести лидеров списка все равно остается высоким (80+), при этом качество приема у них по сравнению с прошлым годом выросло.

Отдельный рейтинг авторы исследования составили для вузов, где на бюджетное отделение принимали менее 100 человек. Лидерами здесь оказались университет Иннополис в Татарстане (средний балл ЕГЭ при поступлении — 95,7), Одинцовский филиал МГИМО (92,5), Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (90,8).

Качество студентов в регионах

Проанализировав результаты приемной кампании, эксперты также сделали прогноз, что растущее перетекание абитуриентов из регионов в Москву и Санкт-Петербург в ближайшее время может приостановиться. Объясняется это в том числе реализуемой политикой поддержки университетов в регионах. Остается высоким качество приема в Томской, Свердловской, Новосибирской областях, Татарстане и Краснодарском крае. При этом отмечается, что если в 2019 году в 34 регионах отсутствовали вузы со средним баллом ЕГЭ зачисленных на бюджетные места более 70 баллов, то в 2020 году таких регионов 31.

Есть и регионы, где поступить в вуз можно, получив менее 60 баллов. Это Забайкальский край, Бурятия, Тува, Калмыкия, Камчатский край. В Чечне средний балл для попадания на бюджет составил 59,9 балла. Чукотский автономный округ, где в прошлом году средний балл для поступления составлял 45,5 балла, в этом году поднялся сразу на несколько позиций, до 64 баллов.

Региональной особенностью является также меньший разрыв между баллами ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные и платные места. Если в случае с Москвой и Санкт-Петербургом этот показатель превышает десять баллов, то в 17 регионах (в том числе в Томской, Свердловской и Орловской областях) он варьируется от семи до десяти баллов, в 25 регионах (в том числе в Нижегородской области, Краснодарском крае и Татарстане) разница составляет от пяти до семи баллов. При этом есть и два региона, где средний балл ЕГЭ на платные места превысил средний балл ЕГЭ на бюджетные места — это Брянская область и Кабардино-Балкария.

Востребованность по специальностям

В этом году Минобрнауки начало активно корректировать контрольные цифры приема в соответствии с наблюдаемыми тенденциями спроса работодателей. По ряду направлений контрольные цифры изменились на 20%. Это, однако, как отмечают авторы исследования, привело к балансированию спроса и предложения далеко не по всем группам направлений высшего профессионального образования.

Лидерами бюджетного приема стали «Здравоохранение» (27 869), «Информатика и вычислительная техника» (26 305) и «Педагогическое образование» (24 528). При этом направление «Информатика и вычислительная техника» практически не потеряло платный набор (9524 против 9783), в то время как другие лидеры сильно его сократили. Предполагается, что «порог насыщения» по направлениям «Медицина» и «Педагогика» перейден.

Четвертое место по численности бюджетного набора традиционно держит «Сельское и рыбное хозяйство», далее следуют «Строительство», «Энергетика и энергетическое машиностроение», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Транспортные средства».

В семи группах направлений цифры бюджетного набора оказались низкими: от 98 до 314 человек на всю страну. Как указывают авторы исследования, недостаточно покрываются потребности общества в специалистах в таких областях, как «Почвоведение», «Издательское дело» и «Теория искусств».

Что касается платного зачисления, то уникальным назван 15-процентный рост зачисленных на «Рекламу и связи с общественностью» при высоком среднем балле — 69,2 (вырос на 1,2 балла). Отмечается, что, хотя в этом году Минобрнауки выделило на это направление 955 бюджетных мест, это все еще не соответствует потребностям экономики и спросу абитуриентов. Наоборот, в группе «Педагогическое образование» рост бюджетных мест на 1897 перекрыт более сильным падением платного приема — на 2303 места. «Профессия учителя, повысив свой экономический и социальный статус в 2012–2017 годах, не стала объектом ажиотажного спроса, граждане чувствуют пределы успешного трудоустройства в школах», — говорится в исследовании.

На направлениях «Экономика» и «Юриспруденция» платный прием по-прежнему больше бюджетного в три-четыре раза, однако в этом году он существенно сократился, а его качество возросло. При этом авторы исследования уточняют, что на этих направлениях работает группа вузов — лидеров рынка (ВШЭ, МГИМО, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, Финуниверситет и РЭУ), которые и привлекают основной контингент подготовленных платных студентов. Без этих вузов картина будет меняться гораздо более радикально.

Авторы исследования указывают, что есть и направления, где для поступления необязательно набирать высокий балл на ЕГЭ. Например, для учебы по направлению «Сельское и рыбное хозяйство» средний балл составил 57,4 балла (притом что зачислили на бюджетные места более 17 тыс. человек), «Морская техника» — 59,4 балла, «Лесное дело» — 60,4 балла.