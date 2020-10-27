Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,01 76,18 EUR Нал. 90,95 90,10 USD Бирж. 76,51 +0,13 EUR Бирж. 90,36 +0,12 USD ЦБ. 76,44 -0,02 EUR ЦБ. 90,45 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 13151,78 +88,78 IMOEX 2775,43 -0,36% RTSI 1142,74 -0,83% Brent 40,70 +0,37% DJIA 27685,38 -2,29% Nasdaq 11358,94 -1,64%
Каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы
Лента новостей
Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон 11:07, Политика Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге 11:05, РБК и Mercedes-Benz Новые правила: какие законы изменят ретейл и рестораны в 2021 году 11:00, PRO Гонщик Виталий Петров впервые прокомментировал убийство отца 10:59, Спорт Лавров назвал незаконными санкции Евросоюза из-за Навального 10:57, Политика Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1» и «врагом мусульман» 10:53, Общество В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек 10:48, Общество В Москве за сутки выявили более 4,3 тыс. случаев заражения COVID-19 10:48, Общество В России за сутки выявили 16,5 тыс. зараженных коронавирусом 10:45, Общество Степашин назвал «Динамо» 2023 года топ-клубом Европы и рассказал анекдот 10:40, Спорт Контроль над рисками: каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы 10:38, Мнение Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 10:35, РБК и ВТБ Привилегия Роспотребнадзор выступил за запрет развлечений в ночное время 10:14, Общество Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок 10:08, Общество Минздрав направил в Курган медиков после просьбы местных врачей Путину 10:07, Общество Как извлекать пользу из данных: шесть направлений трансформации компании 10:07, PRO Как ходить в музеи, контролировать эмоции и отдохнуть от людей 10:06, РБК и TAG Heuer Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах 10:06, Общество В Москве от коронавируса за сутки вылечились свыше 3,2 тыс. человек 09:53, Общество Skodа представит новую Fabia в начале следующего года 09:46, Авто DeFi, IEO и ICO. На чем больше всего заработали люди из сферы криптовалют 09:44, Крипто Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения 09:44, Политика Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 09:37, РБК и Mercedes-Benz Гейтс допустил «неидеальность» первых вакцин от коронавируса 09:36, Общество Кормье сообщил об отказе Нурмагомедова избивать Гэтжи на глазах родителей 09:32, Спорт Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель 09:08, РБК и Финансовая платформа В Киргизии отправили в отставку секретаря Совбеза и назначили нового 09:04, Политика Работа на чемоданах: как белые воротнички полюбили «кочевничество» 09:01, PRO
Газета
Каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы
Газета № 079 (3246) (2710) Экономика,
0
Владимир Мау

Каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы

Консервативная бюджетная политика последних 20 лет дает правительству широкое пространство для маневра в условиях кризиса

Государственный бюджет — концентрированное выражение экономической политики, он должен дать ответы на вызовы, стоящие перед обществом и государством. Это тем более важно сейчас, когда мир столкнулся с тяжелым и беспрецедентным за последние сто лет кризисом, имеющим в основе неэкономические предпосылки. На его фоне быстро формируются контуры и механизмы будущего общества и будущей экономики.

Бюджетная задача

Представленный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы готовился в уникальных условиях внешних шоков с неопределенными кратко- и среднесрочными последствиями, причем не только для нашей страны. И уже это делает работу над бюджетом исключительно трудной, требуя от его разработчиков сочетания одновременно твердости и гибкости. Сразу скажу, что, по моему мнению, правительство с этим вызовом в целом справилось.

Следует отметить, что проект имеет очевидные признаки бюджета развития, то есть он нацелен на решение как антикризисных задач, так и на реализацию долгосрочных национальных приоритетов, определенных указом президента России от 21 июля 2020 года. Активная бюджетная политика, нацеленная на смягчение последствий кризиса и на продолжение структурной модернизации, при этом предполагает и меры бюджетной консолидации на фоне падения доходов, что позволит жестко контролировать расходы и не допустить бюджетного кризиса.

В российских условиях бюджет является важнейшим способом смягчить удар кризиса для людей и предприятий. Уже в 2020 году антикризисные меры (прямые расходы, снижение налогов и отсрочки уплаты налогов) составили порядка 3,5–3,8% ВВП, что позволило существенно ограничить глубину экономического спада, который ожидается на уровне 4% ВВП (весной ожидания были гораздо более драматическими). Можно утверждать, что в России меры бюджетной поддержки оказались одними из наиболее эффективных: в Германии аналогичная поддержка составляла 4,8% ВВП при спаде 6%, в США — 11 и 4,2%, во Франции — 5,1 и 9,8% соответственно. И в дальнейшем предполагается достаточно осторожное отношение к наращиванию бюджетных расходов, с учетом того, что важен не только объем, но прежде всего эффективность.

Бюджет предполагает превышение расходов над доходами, что вполне естественно в условиях кризиса. В течение всего трехлетнего периода прогнозируется дефицит с трендом на сокращение. Образующийся разрыв должен покрываться за счет повышения налогов (в меньшей мере) и бюджетных заимствований (основной источник покрытия дефицита).

Правительство демонстрирует гибкость в налоговой сфере. С одной стороны, поднимается налогообложение крупного бизнеса и физических лиц с высоким уровнем доходов. С другой стороны, снижаются налоги для некоторых категорий налогоплательщиков, прежде всего представителей малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний.

В ближайшие три года можно ожидать достаточно стабильного поступления доходов бюджета — их динамика укладывается в 16–17% ВВП. Ежегодный прирост доходов в номинальном выражении составит: в 2021 году 5,1%, в 2022 году 10,0%, в 2023 году 7,9%, что выше уровня прогнозируемой инфляции.

Дефицит бюджета будет покрываться почти исключительно за счет нетто-заимствований на внутреннем рынке — на 2–2,5% ВВП в год. Ожидается заметный рост объема госдолга — с 12,3% ВВП на начало 2020 года до 21,4% ВВП к концу 2023-го, а также расходов на его обслуживание при сохранении резервов ФНБ (более 10% ВВП). В 2022–2023 годах тенденция на сокращение бюджетных расходов сохраняется. Финансирование дефицита бюджета за счет внутренних заимствований не противоречит требованиям бюджетной и долговой стабильности. Долг остается низким по международным сравнениям.

Смягчение и консолидация

Безболезненное наращивание заимствований стало возможным благодаря консервативной бюджетной политике последних 20 лет, когда правительство ограничивало поступление рентных доходов в текущее потребление и формировало из них суверенные резервы. Исключительно низкий госдолг и низкая инфляция создают широкое пространство для бюджетного маневрирования в условиях кризиса.

Однако очень важно не растратить преимущества здоровой финансовой системы последних лет. И здесь надо видеть ряд рисков.

Во-первых, сколь бы низким не был уровень долга, его наращивание предполагает и наращивание расходов на обслуживание. С учетом текущего уровня инфляции в России (низком, но все-таки существенно более высоком, чем в других развитых странах) стоимость долговых ресурсов у нас довольно высокая. По сравнению с 2019 годом обслуживание государственного и муниципального долга вырастает более чем вдвое — с 730,8 млрд до 1610,9 млрд руб. в 2023 году.

Во-вторых, современный кризис в основе своей имеет шок предложения, связанный с искусственной остановкой производства (из-за закрытия границ и локдаунов). Это принципиально отличает нынешнюю ситуацию от Великой депрессии или от кризиса 2008–2010 годов (Великой рецессии), в основе которых был шок спроса. И даже при схожести глубины падения шок предложения не лечится «вертолетными деньгами», поскольку есть высокий риск попадания в ловушку стагфляции. Сейчас это выглядит как экзотика, но игнорировать такой риск нельзя. Не говоря уже о том, что в России инфляционные ожидания до сих пор остаются достаточно высокими.

Именно поэтому в федеральный бюджет закладывается тренд на бюджетную консолидацию, ведущий к постепенному сокращению дефицита: с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1,0–1,1% ВВП в последующие два года. Бюджетная консолидация вполне оправданна, и сокращение расходов (до 1 трлн руб. ежегодно) не должно оказывать негативного влияния на экономику.

Разумеется, важен не только объем расходов, но и их эффективность — способность обеспечить экономический рост и рост благосостояния. Параметры федерального бюджета содержат некоторое возрастание (с 20,3% в 2019 году до 21,4% в 2023-м) доли расходов, которые принято относить к производительным, то есть повышающим совокупную факторную производительность. В частности, увеличивается доля средств, направляемых на развитие образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

Предусмотрено ежегодное наращивание финансирования мер по достижению установленных президентом национальных целей — с 2,2 трлн руб. в 2020 году до 2,8 трлн руб. в 2023-м. На нацпроекты в 2023 году пойдет около 12% бюджетных расходов (в 2019 году эта доля составляла около 9%).

По нашим оценкам, изменение структуры бюджета расширенного правительства в 2021 году по сравнению с 2019-м окажет положительное влияние на экономический рост в среднесрочной перспективе, ускорив его примерно на 0,2 п.п.

Еще в декабре 1880 года министр финансов России Александр Абаза, представляя Государственному совету очередной бюджет, предлагал пойти по пути экономии многих статей расходов, «кроме лишь таких, на которые не нужно жалеть денег, собственно, потому, что издержки на них ведут к подъему народного благосостояния; к таким расходам относятся издержки на училища и школы, на устройство судебной части и на пути сообщения». Как мы видим, бюджетные приоритеты, особенно в переломные и кризисные моменты истории, меняются не так уж сильно.

Об авторах
Владимир Мау ректор РАНХиГС
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , федеральный бюджет , налоги , кризис
Материалы по теме
В мэрии Москвы оценили в ₽800 млрд потери для бюджета из-за пандемии Экономика
Российский бюджет оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter