На местных выборах верх взяли местные

На Украине прошли выборы мэров и региональных законодательных органов

На Украине начали подводить итоги прошедших в воскресенье местных выборов. Низкая явка, особенно среди молодежи, сыграла против «Слуги народа». Свои позиции усилили партии Петра Порошенко и Виктора Медведчука

Местные выборы в Киеве (Фото: Zuma / ТАСС)

25 октября на Украине прошли местные выборы — избирались мэры городов, депутаты областных, районных и территориальных советов (губернаторы в республике не избираются — их назначает президент). Также состоялся первый в истории общенациональный опрос.

Окончательные результаты выборов Центризбирком подведет в течение пяти дней, заявил замглавы комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала «Интер», но уже известно, что явка составила 36,88%. Это даже ниже явки на местных выборах 2015 года (в первом туре — 46,6%, во втором — 34,1%), отмечают местные эксперты. Такой результат связан с эпидемией коронавируса — многие боятся идти на участки, а также с разочарованием украинцев в политиках в целом, считает украинский политолог Владимир Фесенко. ЦИК может назначить второй тур в городах с населением от 75 тыс. человек, если ни один из претендентов на пост мэра не получит больше 50% голосов в первом туре. В таком случае второй тур должен пройти в течение трех недель.

Усиление местных партий

Кампания проходила на фоне просевших рейтингов президентской партии «Слуга народа», и опрошенные РБК эксперты не ожидали от нее успешного выступления. Подсчет голосов еще продолжается, однако из проведенных несколькими социологическими службами экзитполов следует, что главный победитель на этих выборах — партии местных элит и действующие мэры, отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Это не новость — такова специфика местных выборов на Украине, объясняет он. Причем в этот раз локальные партии показали еще более сильный результат — как на выборах в советы, так и мэров.

Во многом это связано с децентрализацией, которая привела к увеличению бюджетов городов и территориальных общин. В результате локальные силы выиграли не только у «Слуги народа», но и у всех остальных парламентских партий. Мэров в абсолютном большинстве будут представлять местные непарламентские партии, констатирует украинский политтехнолог Сергей Гайдай. «Ни одна парламентская партия в первом туре не взяла кресло мэра ни в одном из крупных городов. Похоже, только в одних Сумах на северо-востоке Украины может быть мэр от парламентской партии — Александр Лысенко от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко», — говорит Гайдай. «Слуга народа» не получает ни одной позиции мэра по итогам первого тура.

Всего в Украине сейчас действует около 300 политических партий, и в том или ином качестве, по предварительным данным, на разных уровнях местной власти места получили представители около сотни из них, продолжает Гайдай. Причем есть партии, которые вели кампанию только в одном городе и выставляли только по одному кандидату, говорит эксперт: партия УДАР Виталия Кличко — в Киеве, «Самопомощь» Андрея Садового — во Львове.

Согласно опросам, Кличко набирает большинство голосов в Киеве, но возможен второй тур. В этом случае его соперником будет Андрей Попов, бывший глава городской администрации, занимавший этот пост при президенте Викторе Януковиче. Сейчас он баллотировался от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Разрыв с Кличко — более 30%.

Садовый, занимающий пост мэра Львова с 2006 года, тоже выходит во второй тур. Соперником его станет Олег Синютка, член «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Еще один пример партии, которая вела борьбу только в одном городе, — «Успешный Харьков» Геннадия Кернеса. Больной коронавирусом мэр был переизбран в первом туре, показали экзитполы.

У местных советов будет очень пестрый состав политиков, прогнозирует Фесенко. За редкими исключениями вроде Винницы, где партия «Украинская стратегия Гройсмана» бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана получит большинство мест в горсовете, не будет какого-то одного победителя: в советах будет три-четыре партии, а иногда и семь, как, например, в Киеве. «В Украине никто не может выстроить авторитарную вертикаль, каждый раз такие попытки встречают колоссальное сопротивление — украинцы в очередной раз это доказали», — констатирует Гайдай, который так объясняет слабый результат президентской партии.

Укрепление Медведчука и Порошенко

Что касается регионального аспекта, то основным результатом выборов стало укрепление позиций пророссийской ОПЗЖ на юго-востоке Украины и «Европейской солидарности» на западе страны, считает украинский политолог Вадим Карасев. «Слуга народа» занимает второе и третье места в местных органах власти в этих частях страны, хотя есть регионы, где президентская партия впереди, — например в Запорожье, где слабы позиции ОПЗЖ.

Эти выборы стали дебютом для сформированной осенью 2018 года ОПЗЖ, политсовет которой возглавляет кум российского президента Виктор Медведчук, регулярно посещающий Москву для встреч с Владимиром Путиным. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал результаты партии блестящими. По его словам, партия заняла первое место на выборах в советы Донецкой и Луганской областей (на неподконтрольных Киеву территориях выборы не проводились), в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье — в Житомирской области.

«Европейская солидарность» победила в пяти регионах и прошла во все областные советы Украины, заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

Социологи связывают укрепление позиций ОПЗЖ и «Европейской солидарности» с тем, что партия президента Владимира Зеленского изначально пыталась привлечь электорат как пророссийски настроенного юго-востока Украины, так и прозападной центральной и западной частей страны. Это привело к компромиссной политике партии по ключевым вопросам, которая не может удовлетворить ни тех, кто хотел быстрого движения в сторону Европы, ни сторонников сближения с Россией, объясняет гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Против «Слуги народа» сыграла и низкая явка среди молодежи, считает Фесенко. Молодежь традиционно не очень активно ходит голосовать, а люди в возрасте до 40 лет составляют более 60% сторонников Зеленского, объясняет эксперт. Если в прошлом году феномен Зеленского привел их на выборы, то в этот раз, по соцопросам, лишь треть молодых украинцев собирались голосовать.

«Зеленский получил первый пинок», — говорит Гайдай. «Больше нет президента, который сможет говорить всем политикам: «Вы — прошлое, а у меня 100-процентная поддержка населения. Его в итоге не поддержали на местах», — резюмирует он. Причина, на взгляд эксперта, в том, что за полтора года у власти Зеленский не провел те радикальные реформы, которые анонсировал, приходя к власти, и из-за которых за него голосовали.

При этом в руководстве «Слуги народа» заявили, что «не считают итоги выборов провалом для партии». «Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам — это нормальное явление. Мы, как национальная партия, теперь будем везде представлены», — заявил глава партии Александр Корниенко на брифинге по итогам выборов, который транслировался на странице партии в Facebook. Он выразил надежду, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у «Слуги народа». «На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии», — добавил он.

Задачей «Слуги народа» было не завоевать местную власть, а войти в нее, соглашается Фесенко. Теперь задачей пропрезидентской партии станет союз с партиями местных элит — от него будет зависеть, как будет выстроено взаимодействие центральной власти с регионами, заключает эксперт.