Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,01 76,18 EUR Нал. 90,95 90,10 USD Бирж. 76,51 +0,13 EUR Бирж. 90,36 +0,12 USD ЦБ. 76,44 -0,02 EUR ЦБ. 90,45 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 13151,78 +88,78 IMOEX 2775,43 -0,36% RTSI 1142,74 -0,83% Brent 40,70 +0,37% DJIA 27685,38 -2,29% Nasdaq 11358,94 -1,64%
На местных выборах верх взяли местные
Лента новостей
Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон 11:07, Политика Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге 11:05, РБК и Mercedes-Benz Новые правила: какие законы изменят ретейл и рестораны в 2021 году 11:00, PRO Гонщик Виталий Петров впервые прокомментировал убийство отца 10:59, Спорт Лавров назвал незаконными санкции Евросоюза из-за Навального 10:57, Политика Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1» и «врагом мусульман» 10:53, Общество В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек 10:48, Общество В Москве за сутки выявили более 4,3 тыс. случаев заражения COVID-19 10:48, Общество В России за сутки выявили 16,5 тыс. зараженных коронавирусом 10:45, Общество Степашин назвал «Динамо» 2023 года топ-клубом Европы и рассказал анекдот 10:40, Спорт Контроль над рисками: каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы 10:38, Мнение Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 10:35, РБК и ВТБ Привилегия Роспотребнадзор выступил за запрет развлечений в ночное время 10:14, Общество Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок 10:08, Общество Минздрав направил в Курган медиков после просьбы местных врачей Путину 10:07, Общество Как извлекать пользу из данных: шесть направлений трансформации компании 10:07, PRO Как ходить в музеи, контролировать эмоции и отдохнуть от людей 10:06, РБК и TAG Heuer Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах 10:06, Общество В Москве от коронавируса за сутки вылечились свыше 3,2 тыс. человек 09:53, Общество Skodа представит новую Fabia в начале следующего года 09:46, Авто DeFi, IEO и ICO. На чем больше всего заработали люди из сферы криптовалют 09:44, Крипто Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны после ранения 09:44, Политика Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 09:37, РБК и Mercedes-Benz Гейтс допустил «неидеальность» первых вакцин от коронавируса 09:36, Общество Кормье сообщил об отказе Нурмагомедова избивать Гэтжи на глазах родителей 09:32, Спорт Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель 09:08, РБК и Финансовая платформа В Киргизии отправили в отставку секретаря Совбеза и назначили нового 09:04, Политика Работа на чемоданах: как белые воротнички полюбили «кочевничество» 09:01, PRO
Газета
На местных выборах верх взяли местные
Газета № 079 (3246) (2710)
0

На местных выборах верх взяли местные

На Украине прошли выборы мэров и региональных законодательных органов
На Украине начали подводить итоги прошедших в воскресенье местных выборов. Низкая явка, особенно среди молодежи, сыграла против «Слуги народа». Свои позиции усилили партии Петра Порошенко и Виктора Медведчука
Местные выборы в Киеве
Местные выборы в Киеве (Фото: Zuma / ТАСС)

25 октября на Украине прошли местные выборы — избирались мэры городов, депутаты областных, районных и территориальных советов (губернаторы в республике не избираются — их назначает президент). Также состоялся первый в истории общенациональный опрос.

Окончательные результаты выборов Центризбирком подведет в течение пяти дней, заявил замглавы комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала «Интер», но уже известно, что явка составила 36,88%. Это даже ниже явки на местных выборах 2015 года (в первом туре — 46,6%, во втором — 34,1%), отмечают местные эксперты. Такой результат связан с эпидемией коронавируса — многие боятся идти на участки, а также с разочарованием украинцев в политиках в целом, считает украинский политолог Владимир Фесенко. ЦИК может назначить второй тур в городах с населением от 75 тыс. человек, если ни один из претендентов на пост мэра не получит больше 50% голосов в первом туре. В таком случае второй тур должен пройти в течение трех недель.

Политика
Региональные выборы на Украине. Что важно знать Владимир Зеленский

Усиление местных партий

Кампания проходила на фоне просевших рейтингов президентской партии «Слуга народа», и опрошенные РБК эксперты не ожидали от нее успешного выступления. Подсчет голосов еще продолжается, однако из проведенных несколькими социологическими службами экзитполов следует, что главный победитель на этих выборах — партии местных элит и действующие мэры, отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Это не новость — такова специфика местных выборов на Украине, объясняет он. Причем в этот раз локальные партии показали еще более сильный результат — как на выборах в советы, так и мэров.

Во многом это связано с децентрализацией, которая привела к увеличению бюджетов городов и территориальных общин. В результате локальные силы выиграли не только у «Слуги народа», но и у всех остальных парламентских партий. Мэров в абсолютном большинстве будут представлять местные непарламентские партии, констатирует украинский политтехнолог Сергей Гайдай. «Ни одна парламентская партия в первом туре не взяла кресло мэра ни в одном из крупных городов. Похоже, только в одних Сумах на северо-востоке Украины может быть мэр от парламентской партии — Александр Лысенко от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко», — говорит Гайдай. «Слуга народа» не получает ни одной позиции мэра по итогам первого тура.

Всего в Украине сейчас действует около 300 политических партий, и в том или ином качестве, по предварительным данным, на разных уровнях местной власти места получили представители около сотни из них, продолжает Гайдай. Причем есть партии, которые вели кампанию только в одном городе и выставляли только по одному кандидату, говорит эксперт: партия УДАР Виталия Кличко — в Киеве, «Самопомощь» Андрея Садового — во Львове.

Согласно опросам, Кличко набирает большинство голосов в Киеве, но возможен второй тур. В этом случае его соперником будет Андрей Попов, бывший глава городской администрации, занимавший этот пост при президенте Викторе Януковиче. Сейчас он баллотировался от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Разрыв с Кличко — более 30%.

Садовый, занимающий пост мэра Львова с 2006 года, тоже выходит во второй тур. Соперником его станет Олег Синютка, член «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Еще один пример партии, которая вела борьбу только в одном городе, — «Успешный Харьков» Геннадия Кернеса. Больной коронавирусом мэр был переизбран в первом туре, показали экзитполы.

У местных советов будет очень пестрый состав политиков, прогнозирует Фесенко. За редкими исключениями вроде Винницы, где партия «Украинская стратегия Гройсмана» бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана получит большинство мест в горсовете, не будет какого-то одного победителя: в советах будет три-четыре партии, а иногда и семь, как, например, в Киеве. «В Украине никто не может выстроить авторитарную вертикаль, каждый раз такие попытки встречают колоссальное сопротивление — украинцы в очередной раз это доказали», — констатирует Гайдай, который так объясняет слабый результат президентской партии.

Укрепление Медведчука и Порошенко

Что касается регионального аспекта, то основным результатом выборов стало укрепление позиций пророссийской ОПЗЖ на юго-востоке Украины и «Европейской солидарности» на западе страны, считает украинский политолог Вадим Карасев. «Слуга народа» занимает второе и третье места в местных органах власти в этих частях страны, хотя есть регионы, где президентская партия впереди, — например в Запорожье, где слабы позиции ОПЗЖ.

Эти выборы стали дебютом для сформированной осенью 2018 года ОПЗЖ, политсовет которой возглавляет кум российского президента Виктор Медведчук, регулярно посещающий Москву для встреч с Владимиром Путиным. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал результаты партии блестящими. По его словам, партия заняла первое место на выборах в советы Донецкой и Луганской областей (на неподконтрольных Киеву территориях выборы не проводились), в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье — в Житомирской области.

Политика
Путин пообещал Медведчуку подумать об отмене санкций против Украины Виктор Медведчук и Владимир Путин

«Европейская солидарность» победила в пяти регионах и прошла во все областные советы Украины, заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

Социологи связывают укрепление позиций ОПЗЖ и «Европейской солидарности» с тем, что партия президента Владимира Зеленского изначально пыталась привлечь электорат как пророссийски настроенного юго-востока Украины, так и прозападной центральной и западной частей страны. Это привело к компромиссной политике партии по ключевым вопросам, которая не может удовлетворить ни тех, кто хотел быстрого движения в сторону Европы, ни сторонников сближения с Россией, объясняет гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Против «Слуги народа» сыграла и низкая явка среди молодежи, считает Фесенко. Молодежь традиционно не очень активно ходит голосовать, а люди в возрасте до 40 лет составляют более 60% сторонников Зеленского, объясняет эксперт. Если в прошлом году феномен Зеленского привел их на выборы, то в этот раз, по соцопросам, лишь треть молодых украинцев собирались голосовать.

«Зеленский получил первый пинок», — говорит Гайдай. «Больше нет президента, который сможет говорить всем политикам: «Вы — прошлое, а у меня 100-процентная поддержка населения. Его в итоге не поддержали на местах», — резюмирует он. Причина, на взгляд эксперта, в том, что за полтора года у власти Зеленский не провел те радикальные реформы, которые анонсировал, приходя к власти, и из-за которых за него голосовали.

При этом в руководстве «Слуги народа» заявили, что «не считают итоги выборов провалом для партии». «Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам — это нормальное явление. Мы, как национальная партия, теперь будем везде представлены», — заявил глава партии Александр Корниенко на брифинге по итогам выборов, который транслировался на странице партии в Facebook. Он выразил надежду, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у «Слуги народа». «На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии», — добавил он.

Задачей «Слуги народа» было не завоевать местную власть, а войти в нее, соглашается Фесенко. Теперь задачей пропрезидентской партии станет союз с партиями местных элит — от него будет зависеть, как будет выстроено взаимодействие центральной власти с регионами, заключает эксперт.

Каковы результаты всеукраинского опроса

Партия «Слуга народа» обнародовала предварительные результаты всеукраинского опроса, сообщила пресс-служба партии. Его проведение было инициативой президента Владимира Зеленского. Опрос провели вблизи 55% избирательных участков в день выборов 25 октября. В опрос вошли пять вопросов, и он не имеет юридической силы.

По итогам обработки 74% анкет большинство украинцев высказались за введение пожизненного наказания за коррупцию (за — 82,97%, против — 13,8%), подавляющее большинство высказалось за сокращение числа депутатов в парламенте с 450 до 300 (за — 89,60%, против — 7,1%) и за легализацию каннабиса в медицинских целях (за — 64,88%, против — 29,5%).

Кроме того, большинство высказались «за» по вопросу: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?» «За» высказались 74,12% респондентов, против — 17,2%.

Мнения разделились почти поровну по вопросу введения свободной экономической зоны в Донбассе: за — 46,70%, против — 46,4%.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Украина , Владимир Зеленский , Петр Порошенко , выборы , Виталий Кличко
Материалы по теме
Экзитпол показал поддержку легализации медицинской марихуаны на Украине Политика
На Украине началось голосование на местных выборах Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter