Торги до первой «Звезды»

Медиахолдинг Минобороны может стать владельцем обанкротившегося «Главкино»

Медиахолдинг «Звезда» является основным претендентом на обанкротившееся «Главкино». Принадлежащая Минобороны телерадиокомпания, как утверждают источники РБК, готова участвовать в торгах, на которых будут проданы активы киностудии

Вид на территорию кинотелевизионной студии «Главкино» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Телерадиокомпания Вооруженных сил России «Звезда» заинтересована в покупке кинотелевизионного комплекса «Главкино», который сейчас проходит процедуру банкротства, сообщил РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, других интересантов на данный момент нет, и «Звезда» может получить все активы киностудии, которые будут выставлены на торги одним лотом.

Переговоры со «Звездой» об ее участии в торгах идут уже около полугода, знает другой собеседник РБК, близкий к «Главкино». Источник, близкий к «Звезде», однако, охарактеризовал интерес к «Главкино» как «слабый».

Конкурсный управляющий АО «Управляющая компания «Главкино» Олег Логинов не ответил на вопрос о переговорах со «Звездой». «Имущество будет реализовано на торгах, покупателем станет тот, кто предложит максимальную стоимость», — заявил Логинов. Дата торгов пока не назначена, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В пресс-службе «Звезды» и Министерства обороны, владельца телерадиокомпании, не ответили на запрос РБК на момент публикации. Владелец «Главкино» — ВТБ — от комментариев отказался.

Как обанкротилось «Главкино»

Кинотелевизионный комплекс «Главкино» площадью 21 тыс. кв. м был построен на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области в 2008 году. Студия зарабатывала на сдаче своих съемочных павильонов и оборудования в аренду, среди клиентов в разные годы были Comedy Club Production, «Первый канал» и НТВ, студия «Тритэ» Никиты Михалкова, «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. На площадках «Главкино» снимались фильмы «Викинг» (2016 год), «Движение вверх» (2017) и «Притяжение» (2017).

Среди учредителей проекта изначально были структуры ВТБ и тогдашнего председателя совета директоров ФК «Уралсиб» Николая Цветкова, продюсеры Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Илья Бачурин, а также Андрей Иваницкий. Позже к ним присоединился гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Затем ВТБ вышел из проекта, но остался его кредитором.

В 2017 году ВТБ выкупил испытавшее финансовые трудности «Главкино» у его тогдашних владельцев. Свои доли суммарно за 500 тыс. руб. тогда продали Виталий Головачев (50%), Константин Эрнст (16,7%), благотворительный фонд «Виктория» Николая Цветкова (16,7%), Федор Бондарчук (11,6%) и Илья Бачурин (5%). Номинальная стоимость их долей равнялась 40 млн руб. Задолженность перед ВТБ к 2015 году достигала 2,8 млрд руб.

В мае 2018 года вице-президент банка Михаил Дворкович обещал реструктурировать долги «Главкино» — для этого было необходимо увеличить производство контента, а не только сдавать помещения в аренду. Но уже в 2019 году ВТБ инициировал банкротство структур «Главкино». Сначала несостоятельным было признано ООО «Главкино», чья задолженность оценивалась в 7,7 млрд руб., затем — АО «Управляющая компания «Главкино», которое задолжало ВТБ 7,2 млрд руб. В 2020-м уже управляющая компания инициировала банкротство АО «Производственный комплекс» «Главкино», чьи долги составляют 42,4 млн руб.

АО «Управляющая компания «Главкино» и ООО «Главкино» находятся сейчас на стадии конкурсного производства, АО «Производственный комплекс» — на стадии наблюдения.

РБК направил запросы конкурсному управляющему ООО «Главкино» Валерию Кубелуну и временному управляющему АО «Производственный комплекс «Главкино» Алексею Бондаренко.

Активы студии еще не оценены, но эта процедура находится в стадии завершения, сообщил конкурсный управляющий Олег Логинов.

Сейчас с учетом долгов «Главкино» оценивается в 1,5 млрд руб., утверждает источник на кинорынке.

Закон о банкротстве не содержит указания на возможность продажи активов разных должников единым лотом, отмечает руководитель юридического блока антикризисной группы «Пилот» Николай Кузнецов. Однако, по его словам, отсутствие прямого законодательного регулирования этого вопроса не означает и запрет на такую процедура торгов. Более того, анализ правоприменительной практики показывает, что в ситуации, когда имеется экономическая целесообразность и отсутствуют обоснованные возражения заинтересованных лиц, кредиторы или суд (при наличии разногласий) вправе согласовать совместную реализацию имущества, добавил эксперт.

Зачем «Звезде» собственный съемочный комплекс

Телерадиокомпания «Звезда» управляет телеканалом, радиостанцией и их интернет-версиями. Минобороны как владелец медиахолдинга ежегодно выделяет ему субсидию на производство и закупку контента. В 2020 году это были 2,1 млрд руб., план на 2021-й — 1,9 млрд руб. Кроме того, государство компенсирует телеканалу «Звезда» его затраты на распространение сигнала в небольших городах и селах. В этом году на эти цели были выделены 747 млн руб.

Выручка ОАО «Телерадиокомпания ВС РФ «Звезда» по РСБУ в 2019 году превысила, по данным базы СПАРК, 1,8 млрд руб., чистый убыток составил 343 млн руб. Ежедневная аудитория телеканала «Звезда» в крупных городах в январе—сентябре 2020 года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 274,4 тыс. человек старше четырех лет. Радиостанцию «Звезда» в первом полугодии хотя бы одну минуту в день слушали в среднем 1,2 млн жителей крупных городов старше 12 лет.

Президент холдинга Алексей Пиманов одновременно является продюсером и режиссером фильмов и сериалов. Среди его картин, например, «Крым», который вышел в прокат в 2017 году (Фонд Кино выделил на его съемки субсидию в размере 30 млн руб.), «Несокрушимый» (вышел в 2018 году, господдержка составила 50 млн руб.).

Холдинг еще год назад начал думать о расширении своей производственной базы: в июле 2019-го Москомстройинвест сообщал, что телецентр будет построен в Сокольниках на участке площадью 3,7 га по адресу: 1-я Рыбинская улица, владение 1. До 2008 года там располагалась 165-я военная база Московского военного округа Минобороны, сейчас там находятся технические помещения и склады.

В информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москвы нет информации о получении на этот участок какой-либо документации, необходимой для начала строительства. У Минобороны не было планов по использованию этого участка, в связи с чем он был передан госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи на торгах, сообщили РБК в пресс-службе «Дом.РФ».

Если павильоны «Главкино» и оборудование комплекса в хорошем состоянии, то покупка с торгов профильного объекта обойдется медиахолдингу в два-три раза дешевле, чем новое строительство, считает управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев. Кроме того, по его словам, такая сделка позволит «Звезде» получить готовый хорошо узнаваемый комплекс, а не ждать более двух лет, пока телецентр будет построен с нуля.