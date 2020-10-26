Обновленные цены выводят платежный баланс в плюс

Банк России пересмотрел среднесрочный прогноз стоимости Urals

Банк России улучшил прогноз по ценам на нефть в 2020–2021 годах. В связи с этим экспорт и текущий счет будут сильнее, а валютные резервы перестанут тратиться

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Банк России существенно пересмотрел прогноз по средней цене нефти Urals в 2021 году — до $45 за баррель по сравнению с $40, которые ожидались в сентябре. Новый среднесрочный прогноз ЦБ (.pdf) вышел после заседания по ключевой ставке 23 октября.

По итогам 2020 года средняя цена Urals также будет выше ($41), чем прогнозировал ЦБ в сентябрьском проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ($38). На этой неделе партии Urals с поставкой в Европу торговались по $41–42 за баррель. Прогноз ЦБ по цене нефти теперь практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития, заложенным в проект федерального бюджета.

На фоне повышения прогноза по нефти ЦБ автоматически улучшил прогноз по экспорту России и профициту текущего счета в 2020 и 2021 годах. Теперь ожидается, что объем экспорта товаров в 2020 году составит $316 млрд, а в 2021 году — $331 млрд. В сентябре ожидались показатели $286 млрд и $308 млрд соответственно.

Положительное сальдо платежного баланса по итогам 2020 года составит $33 млрд, в следующем году — $32 млрд. В сентябре ЦБ ожидал практически нулевой баланс текущего счета в 2020–2021 годах (плюс $2–3 млрд).

Стабилизация резервов

Поскольку прогнозная средняя цена Urals в 2021 году превысит базовую цену, заложенную в федеральном бюджете, Банк России больше не ожидает чистого расходования валютных резервов в 2021 году. Они увеличатся на символические $2 млрд (ранее ожидалось снижение на $13 млрд). Этот прогноз принимает во внимание только изменение резервов в результате операций ЦБ по покупке/продаже иностранной валюты по бюджетному правилу (с учетом переоценки в результате изменения валютных курсов и рыночных цен на активы динамика может быть другой).

На середину октября международные резервы России составляли $585 млрд, из которых около $119 млрд — средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в ЦБ.

И динамика экспорта, и изменения в резервах в первую очередь обуславливаются ценой на нефть — изменения в прогнозах связаны именно с изменением этой предпосылки, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Новая прогнозная цена на 2021 год ($45) реалистична, говорит он. «Мы при моделировании используем точно такую же цену и исходим из того, что карантин в большинстве стран будет менее строгим, чем в апреле—мае этого года, а страны ОПЕК+, включая Россию, будут управлять предложением нефти так, чтобы избежать слишком сильного дефицита или профицита на рынке», — отметил Маринченко.

Повышение прогноза по нефти вполне обосновано и новый прогноз все равно остается несколько консервативным, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Цены во втором полугодии 2020 года держатся выше $40 (уровень предыдущего прогноза ЦБ на 2021 год) даже в условиях продолжающихся карантинных ограничений и «вполне логично ожидать заметного роста выше $40 по мере завершения карантинов после массовой вакцинации, которая может произойти во втором полугодии 2021 года», сказал РБК Танурков.

Корректировка ВВП

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в 2020 году российская экономика сократится на 4–5%, что несколько меньше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе (4,5–5,5% снижения). Пересмотр по ВВП преимущественно связан с менее значительным, чем предполагалось ранее, сокращением экспорта в этом году, объясняет ЦБ. Для сравнения: официальный прогноз правительства предполагает спад ВВП на 3,9% в текущем году.

В 2021 году восстановительный рост ВВП, напротив, будет чуть слабее — 3–4% вместо ранее ожидавшихся 3,5–4,5%.

В октябре аналитики ЦБ назвали фактором риска для экономики рост заболеваемости коронавирусом в России. «Возможные негативные последствия для экономики от гипотетического нового ужесточения ограничительных мер для борьбы с пандемией окажутся значительно мягче, чем в апреле—мае», — считают в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.

ЦБ также повысил прогноз по оттоку капитала из частного сектора в 2020 году до $53 млрд (по сравнению с прежней оценкой $25 млрд), в 2021 году — до $35 млрд (с $25 млрд). В январе—сентябре чистый отток, по оценке ЦБ, составил $35,5 млрд, что обусловлено прежде всего выплатами банков и компаний по внешним обязательствам.