Сделка с «РТ-Инвестом» не вписалась в территориальную схему

Федеральный оператор мусорной реформы отказался от инвестиций в подмосковные сортировочные заводы

«Российский экологический оператор» отказался от покупки доли в проектах по сортировке мусора в Подмосковье. Он объяснил срыв сделки отсутствием таких мощностей в территориальной схеме утилизации, но власти это отрицают

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Российский экологический оператор» (РЭО) отказался от покупки доли в проектах «дочки» «Ростеха» компании «РТ-Инвест», которая объединяет три сортировочных завода в Московской области. Об этом РБК рассказал гендиректор РЭО Илья Гудков и подтвердил совладелец и глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Эта покупка могла стать первой сделкой РЭО, который был создан в начале 2019 года как оператор мусорной реформы для поддержки проектов в области обращения с отходами.

Почему оператор мусорной реформы отказался от сделки

В середине июля РЭО сообщил о планах приобрести долю в трех проектах «РТ-Инвеста» по сортировке отходов, которые запущены в Сергиево-Посадском, Коломенском и Каширском районах Подмосковья. Планировалось, что компания инвестирует около 2,5 млрд руб. для расширения мощностей и линий заводов по вторичной переработке отходов. Тогда Гудков говорил, что доля компании в этих проектах не превысит 15%.

В соответствии с соглашением, подписанным между РЭО, «РТ-Инвестом» и правительством Московской области, планировалось увеличить мощности каждого из трех комплексов на 600 тыс. т в год: «Дона» в Каширском районе и «Южного» в Коломенском — с 300 тыс. до 900 тыс. т, «Северного» в Сергиево-Посадском районе — с 450 тыс. до 1,05 млн т.

«В настоящее время мы не можем войти в эту сделку. Это хорошие проекты, они обеспечивают большой вклад в достижение показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО». Просто мы не можем поддержать их по формальным причинам», — сказал Гудков РБК в среду, 21 октября.

По словам главы РЭО, компания не смогла инвестировать в расширение этих заводов, поскольку они не были включены в территориальную схему по обращению с отходами Московской области. «Мы договаривались на начальном этапе, что проекты расширения трех КПО будут включены в терсхему. Коллеги предполагали их туда включить, но теперь говорят, что включат в ближайшей перспективе. Нам же по формальному признаку внутренний регламент не позволяет вкладывать средства в проекты вне федеральной или территориальных схем», — отметил он. Гудков добавил, что оператор сможет вернуться к обсуждению вопроса об инвестициях в эти проекты, если их включат в территориальную схему.

Согласно распоряжению департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы от 26 декабря 2019 года, три комплекса по переработке отходов (КПО) — «Дон», «Южный» и «Северный» — «РТ-Инвеста» учтены в территориальной схеме Москвы, сообщили РБК в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Все три действительно указаны в приложении к терсхеме Москвы, опубликованной на сайте мэрии. Однако в документе указаны только их начальные мощности, до расширения: у «Дона» и «Южного» — по 300 тыс. т в год, у «Северного» — 450 тыс. т (в сумме — 1,05 млн т). После расширения, которое обсуждалось с РЭО, их мощность должна вырасти почти втрое, до 2,85 млн т в год. Но эти данные не приводятся в документе.

«Расширение мощностей комплексов по переработке отходов сейчас включено в территориальную схему Москвы, проекты также обязательно пройдут процедуру общественного обсуждения на тех территориях, где они будут расположены», — сказал РБК представитель «РТ-Инвеста». Он сказал, что компании не известны причины, по которым РЭО вышел из сделки. «До сих пор эти изменения в терсхему Москвы [предполагающие расширение мощностей КПО] проходят общественное обсуждение. <...> Для нас было бы инвестиционным риском вкладывать в проект на этом этапе процедуры работы с терсхемой», — парирует Гудков.

Тем не менее в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья подчеркивают, что на основании соглашения с правительством Москвы в территориальной схеме Московской области уже предусмотрено принятие даже большего объема отходов из столицы — 3,4 млн т в год. РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

Почему РЭО до сих пор не поддержал ни одного проекта

На старте мусорной реформы в 2019 году предполагалось, что РЭО сможет направить на поддержку проектов по обращению с отходами 70–80 млрд руб. до 2024 года. Помимо Подмосковья компания также рассматривала ряд других инвестиционных проектов в Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, которым планирует оказывать меры поддержки, говорил Гудков 21 июля 2020 года. Но до сих пор компания не сделала ни одной инвестиции, а вместо этого решила вернуть в бюджет средства, выделенные на эти цели в 2020 году, — около 3 млрд руб. Это сделано в рамках исполнения поручения министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина от 2 сентября 2020 года, говорится в запросе на изменение паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». У РБК есть копия документа, представитель РЭО подтвердил возврат 3 млрд руб. в бюджет.

«Все ругают РЭО [за отсутствие поддержки проектов в области обращения с отходами]. Компания не виновата, я сдерживаю этот процесс, потому что пока не утверждена федеральная схема по обращению с отходами и мы как раз прорабатываем эти вопросы», — говорил в интервью РБК в июле Кобылкин, который возглавляет наблюдательный совет компании. «Остается неясным, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Например, если бы наблюдательный совет «Российского экологического оператора» проголосовал в феврале, до пандемии, за финансирование того или иного проекта, он мог [бы] сегодня остаться без мусора: на него не хватило бы того количества отходов, которое сегодня образуется в другом месте», — указывал он. По словам министра, эти риски сейчас закладываются в федеральную схему обращения с отходами, которая должна появиться до конца 2020 года.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в сентябре поручила расширить полномочия РЭО для финансирования проектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Компания сможет давать им акционерные займы и приобретать облигации. До сих пор меры поддержки, которые компания могла предоставить мусорной отрасли, ограничивались только участием в уставных капиталах предприятий по обработке и утилизации отходов, поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.

Что будет с комплексами сортировки «РТ-Инвеста»

Теперь «РТ-Инвест» самостоятельно инвестирует в расширение трех подмосковных комплексов по переработке отходов, сказал РБК глава компании Андрей Шипелов. «Несмотря на несостоявшуюся сделку с РЭО и пандемию коронавирусной инфекции, мы завершим строительство всех объектов до конца первого квартала 2021 года», — добавил он.

Весной 2020 года «РТ-Инвест» достроил и ввел в эксплуатацию два комплекса по переработке — в Сергиево-Посадском и Каширском районах. После запуска всех трех комплексов объем сортируемых отходов превысил 1 млн т в год. С завершением в ноябре 2020 года строительства четвертого комплекса, в Можайском округе, и расширением мощностей КПО общий объем увеличится в три раза и достигнет 3,3 млн т отходов в год, отметил Шипелов. «Благодаря мобилизации собственных ресурсов и серьезной поддержке правительства Московской области и госкорпорации «Ростех» проекты компании будут реализованы в заявленные сроки», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что вхождение РЭО в капитал трех проектов позволит привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, и минимизировать тарифы для этих объектов.