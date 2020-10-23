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Сделка с «РТ-Инвестом» не вписалась в территориальную схему
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Сделка с «РТ-Инвестом» не вписалась в территориальную схему
Газета № 077 (3244) (2310) Бизнес,
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Сделка с «РТ-Инвестом» не вписалась в территориальную схему

Федеральный оператор мусорной реформы отказался от инвестиций в подмосковные сортировочные заводы
«Российский экологический оператор» отказался от покупки доли в проектах по сортировке мусора в Подмосковье. Он объяснил срыв сделки отсутствием таких мощностей в территориальной схеме утилизации, но власти это отрицают
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Российский экологический оператор» (РЭО) отказался от покупки доли в проектах «дочки» «Ростеха» компании «РТ-Инвест», которая объединяет три сортировочных завода в Московской области. Об этом РБК рассказал гендиректор РЭО Илья Гудков и подтвердил совладелец и глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Эта покупка могла стать первой сделкой РЭО, который был создан в начале 2019 года как оператор мусорной реформы для поддержки проектов в области обращения с отходами.

Почему оператор мусорной реформы отказался от сделки

В середине июля РЭО сообщил о планах приобрести долю в трех проектах «РТ-Инвеста» по сортировке отходов, которые запущены в Сергиево-Посадском, Коломенском и Каширском районах Подмосковья. Планировалось, что компания инвестирует около 2,5 млрд руб. для расширения мощностей и линий заводов по вторичной переработке отходов. Тогда Гудков говорил, что доля компании в этих проектах не превысит 15%.

В соответствии с соглашением, подписанным между РЭО, «РТ-Инвестом» и правительством Московской области, планировалось увеличить мощности каждого из трех комплексов на 600 тыс. т в год: «Дона» в Каширском районе и «Южного» в Коломенском — с 300 тыс. до 900 тыс. т, «Северного» в Сергиево-Посадском районе — с 450 тыс. до 1,05 млн т.

«В настоящее время мы не можем войти в эту сделку. Это хорошие проекты, они обеспечивают большой вклад в достижение показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО». Просто мы не можем поддержать их по формальным причинам», — сказал Гудков РБК в среду, 21 октября.

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В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора Фото: Максим Коротченко / ТАСС

По словам главы РЭО, компания не смогла инвестировать в расширение этих заводов, поскольку они не были включены в территориальную схему по обращению с отходами Московской области. «Мы договаривались на начальном этапе, что проекты расширения трех КПО будут включены в терсхему. Коллеги предполагали их туда включить, но теперь говорят, что включат в ближайшей перспективе. Нам же по формальному признаку внутренний регламент не позволяет вкладывать средства в проекты вне федеральной или территориальных схем», — отметил он. Гудков добавил, что оператор сможет вернуться к обсуждению вопроса об инвестициях в эти проекты, если их включат в территориальную схему.

Согласно распоряжению департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы от 26 декабря 2019 года, три комплекса по переработке отходов (КПО) — «Дон», «Южный» и «Северный» — «РТ-Инвеста» учтены в территориальной схеме Москвы, сообщили РБК в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Все три действительно указаны в приложении к терсхеме Москвы, опубликованной на сайте мэрии. Однако в документе указаны только их начальные мощности, до расширения: у «Дона» и «Южного» — по 300 тыс. т в год, у «Северного» — 450 тыс. т (в сумме — 1,05 млн т). После расширения, которое обсуждалось с РЭО, их мощность должна вырасти почти втрое, до 2,85 млн т в год. Но эти данные не приводятся в документе.

«Расширение мощностей комплексов по переработке отходов сейчас включено в территориальную схему Москвы, проекты также обязательно пройдут процедуру общественного обсуждения на тех территориях, где они будут расположены», — сказал РБК представитель «РТ-Инвеста». Он сказал, что компании не известны причины, по которым РЭО вышел из сделки. «До сих пор эти изменения в терсхему Москвы [предполагающие расширение мощностей КПО] проходят общественное обсуждение. <...> Для нас было бы инвестиционным риском вкладывать в проект на этом этапе процедуры работы с терсхемой», — парирует Гудков.

Тем не менее в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья подчеркивают, что на основании соглашения с правительством Москвы в территориальной схеме Московской области уже предусмотрено принятие даже большего объема отходов из столицы — 3,4 млн т в год. РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов В 1991 году в Германии производителей упаковки обязали принимать ее обратно после использования. В 1996-м эти меры были расширены: немецкие власти приняли специальный акт, целью которого было введение системы замкнутого цикла в области переработки мусора. Новые условия обязывали компании начиная со стадии проекта следить за тем, чтобы производство не оставляло отходов, а в конце жизненного цикла продукт подвергался экологической переработке. В 2012 году акт был доработан и расширен. Добровольная и обязательная ответственность сегодня действует для производителей не только упаковочных материалов, но и транспортных средств, электронных приборов, химической продукции и др. Целью ставится максимальное использование материалов, «законсервированных» в отходах. По состоянию на середину 2017 года оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии составлял около €70 млрд, в ней были заняты более 250 тыс. человек. В последние годы с развитием технологий значительно выросло производство металлов (в том числе драгоценных) из отходов электропромышленности. В 2016 году до 30% произведенного в мире золота пришлось на переработку электроприборов. Например, немецкий производитель электрических контактов Doduco перерабатывает отходы с содержанием драгоценных металлов 1%. Драгметаллы добываются из старых холодильников, компьютерных клавиатур, проводов и др. Компания получает золото, платину, палладий, родий, а производство серебра в слитках достигает 500 т в год. В Швейцарии завод Immark извлекает золото и серебро из мусора и представляет собой один из самых успешных примеров использования отходов как неисчерпаемого источника прибыли. Системы сортировки, переработки и очистки позволяют добывать килограммы золота и серебра, тонны железа и алюминия из отслужившей техники, которую выбрасывать в общий мусор в стране запрещено по закону. В Швеции один из самых высоких в мире показателей утилизации бытовых отходов — 99%. Около половины идет на повторное использование и вторичную переработку. Производители отвечают за утилизацию упаковки и товаров с истекшим сроком эксплуатации, в том числе электроприборов, автомобилей и лекарств. Другая часть отходов после тщательной сортировки сжигается для получения энергии, которая играет большую роль в системе отопления. Сегодня в стране более 30 мусоросжигательных заводов. В 2016 году для получения энергии было сожжено 2,3 млн т мусора. Швеция даже импортирует отходы для сжигания, в том числе из Норвегии, Великобритании и Ирландии. По выработке энергии из отходов скандинавская страна лидирует в Европе. С 2007 года используют мусор для получения энергии и в Стамбуле. Город с населением 15 млн человек ежедневно производит более 18,5 тыс. т отходов. В 2011 году автоматизированная технология разделения и утилизации была внедрена на трех мусороперерабатывающих заводах. Еще 1 фото
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Почему РЭО до сих пор не поддержал ни одного проекта

На старте мусорной реформы в 2019 году предполагалось, что РЭО сможет направить на поддержку проектов по обращению с отходами 70–80 млрд руб. до 2024 года. Помимо Подмосковья компания также рассматривала ряд других инвестиционных проектов в Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, которым планирует оказывать меры поддержки, говорил Гудков 21 июля 2020 года. Но до сих пор компания не сделала ни одной инвестиции, а вместо этого решила вернуть в бюджет средства, выделенные на эти цели в 2020 году, — около 3 млрд руб. Это сделано в рамках исполнения поручения министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина от 2 сентября 2020 года, говорится в запросе на изменение паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». У РБК есть копия документа, представитель РЭО подтвердил возврат 3 млрд руб. в бюджет.

«Все ругают РЭО [за отсутствие поддержки проектов в области обращения с отходами]. Компания не виновата, я сдерживаю этот процесс, потому что пока не утверждена федеральная схема по обращению с отходами и мы как раз прорабатываем эти вопросы», — говорил в интервью РБК в июле Кобылкин, который возглавляет наблюдательный совет компании. «Остается неясным, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Например, если бы наблюдательный совет «Российского экологического оператора» проголосовал в феврале, до пандемии, за финансирование того или иного проекта, он мог [бы] сегодня остаться без мусора: на него не хватило бы того количества отходов, которое сегодня образуется в другом месте», — указывал он. По словам министра, эти риски сейчас закладываются в федеральную схему обращения с отходами, которая должна появиться до конца 2020 года.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в сентябре поручила расширить полномочия РЭО для финансирования проектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Компания сможет давать им акционерные займы и приобретать облигации. До сих пор меры поддержки, которые компания могла предоставить мусорной отрасли, ограничивались только участием в уставных капиталах предприятий по обработке и утилизации отходов, поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.

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Что будет с комплексами сортировки «РТ-Инвеста»

Теперь «РТ-Инвест» самостоятельно инвестирует в расширение трех подмосковных комплексов по переработке отходов, сказал РБК глава компании Андрей Шипелов. «Несмотря на несостоявшуюся сделку с РЭО и пандемию коронавирусной инфекции, мы завершим строительство всех объектов до конца первого квартала 2021 года», — добавил он.

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Весной 2020 года «РТ-Инвест» достроил и ввел в эксплуатацию два комплекса по переработке — в Сергиево-Посадском и Каширском районах. После запуска всех трех комплексов объем сортируемых отходов превысил 1 млн т в год. С завершением в ноябре 2020 года строительства четвертого комплекса, в Можайском округе, и расширением мощностей КПО общий объем увеличится в три раза и достигнет 3,3 млн т отходов в год, отметил Шипелов. «Благодаря мобилизации собственных ресурсов и серьезной поддержке правительства Московской области и госкорпорации «Ростех» проекты компании будут реализованы в заявленные сроки», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что вхождение РЭО в капитал трех проектов позволит привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, и минимизировать тарифы для этих объектов.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Надежда Федорова.
Теги: вывоз мусора , РТ-Инвест , Московская область , сделка
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