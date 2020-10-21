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Воспитание по-экономному
Газета № 075 (3242) (2110) Политика,
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Воспитание по-экономному

Правительство предложило сократить финансирование молодежной политики на 12%
В проекте бюджета на 2021–2022 годы заложено сокращение финансирования молодежной политики, хотя ранее расходы на нее росли. Эксперты связывают это с общим секвестром незащищенных статей и корректировкой приоритетов власти
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Меньше расходов на молодежь

За два следующих года расходы на молодежную политику в России сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Это следует из внесенного правительством в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы.

В 2021 году предполагается сокращение расходов на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» на 8,5%, в 2022-м — на 15,7%. Эта программа является частью госпрограммы «Развитие образования», которая помимо молодежной политики подразумевает поддержку разных видов образования — дошкольного, профессионального и других.

Ранее бюджетная поддержка молодежной политики росла. Так, в 2019 году она составила 32,9 млрд руб., в 2020-м, согласно действующему закону, должна составить 45 млрд руб. Правительство предполагало потратить на эти цели 48,8 млрд руб. в 2021 году и 46,6 млрд руб. в 2020-м, но новый законопроект сокращает эти цифры до 44,6 млрд и 39,3 млрд руб. соответственно. В 2023 году на эти цели планируется направить 37,3 млрд руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что будут сокращены расходы на такие подпункты программы, как госпрограмма «Развитие культуры». Она предусматривает софинансирование расходов региональных бюджетов на модернизацию детских школ искусств. Также сократится поддержка федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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При этом цели развития «патриотического и духовно-нравственного воспитания» сейчас заложены в разработанном правительством документе «План достижения национальных целей» (есть у РБК, подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке кабмина). В числе прочего достижение этих целей предполагает увеличение охвата молодежной аудитории интернет-контентом, «направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей», привлечение молодых людей к творческим мероприятиям и формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

РБК направил запрос в Минфин и Росмолодежь.

Ранее представители «Единой России» подняли тему финансирования патриотического воспитания на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Первый замруководителя партии Андрей Исаев подчеркнул, что для реализации принятого по инициативе президента закона о введении воспитательной работы в школах и вузах требуется финансирование. «Единая Россия», по его словам, хочет подготовить поправку в бюджет, которая обеспечила бы финансирование программ патриотического воспитания. Внесенный Владимиром Путиным весной законопроект предусматривает формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества».

Как развивалась молодежная политика в России

Термин «молодежная политика в России» долгое время связывали с именем Владислава Суркова, который с 1999 года занимал посты в руководстве администрации президента. Он считался идеологом молодежных проектов «Идущие вместе» и «Наши», работавших в 2000-х годах. По мнению политолога Алексея Макаркина, целью создания этих проектов была борьба с возможными «цветными революциями» в России. «Тогда была «оранжевая революция» на Украине, был первый Майдан», — сказал эксперт.

Реакцией на него и была молодежная политика Суркова: возникла мысль: чтобы люди не занимали площади, нужно организовать альтернативную «массовку». Однако в декабре 2011 года, когда произошли митинги на Болотной площади, выяснилось, что эта цель не достигнута и «молодежная политика Суркова закончилась», считает Макаркин.

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После этого произошло переформатирование молодежной политики, продолжает политолог. Вместо «нашистского» форума «Селигер» была организована «Территория смыслов». С 2011 года, когда первым замруководителя администрации президента стал Вячеслав Володин, была сделана ставка на «креативную» молодежную политику, уверен Макаркин. Молодежи из глубинки были предложены социальные лифты.

«Но, как мы видим по Свете из Иваново, эта стратегия потерпела поражение, — говорит эксперт. — Для молодежи система оказалась слишком административной, и все это слишком напоминало комсомол, хотя кому-то, например Роберту Шлегелю, даже удалось стать депутатом от «Наших». Однако в целом ребятам обещали, что они станут новой элитой, но на деле вертикальная мобильность была довольно слабой, и большинство не получили ничего».

В последнее время фокус внимания власти смещен с молодежи на людей среднего возраста, считает Макаркин. С молодыми людьми Кремль работает через патриотические программы воспитания, продвигающие традиционные ценности, говорит он. Плюс пандемия коронавируса, из-за которой были секвестированы так называемые незащищенные статьи бюджета.

На протяжении последних лет власти пытаются перевести внимание молодежи с политической и правозащитной деятельности на неполитические волонтерские проекты — в экологии, зоозащите, социальной сфере (особенно это стало актуальным в пандемию, когда стартовал проект «МыВместе»), говорит политолог Александр Пожалов. «Для власти выгодно, чтобы молодежь в периоды между выборами оставалась вне политики, считала эту сферу грязной и неискренней, потребляла преимущественно развлекательный контент, — убежден он. — Поэтому Кремль много внимания уделяет поддержке раскрученных блогеров и инстаграмеров, привлекает их к рекламе своих неполитических проектов».

Для той части молодежи, которая интересуется политикой, четкого идеологического и политического предложения у власти нет, согласен Пожалов с Макаркиным.

«В молодежной среде популярны свежие медийные лица, работающие в протестной повестке (яркий пример — Юрий Дудь), в отличие от непонятных им государственных пропагандистов с федеральных телеканалов, работающих на иную возрастную аудиторию, — пояснил эксперт. — Возможно, на молодежь в ходе предстоящей кампании по выборам в Госдуму будет направлена активность новой кремлевской правой партии «Новые люди», но пока она взяла явную паузу».

При этом, по мнению Пожалова, стратегия власти по «деполитизации» молодежи в нынешних условиях может не оправдать себя. Кризис, который проявляется в том числе и в доступности образования и рабочих мест, и опыт столкновений с социальной несправедливостью и равнодушием местных чиновников, который молодые люди получают в рамках волонтерства, будут выталкивать активную молодежь в политику, уверен эксперт.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: молодежная политика , бюджет , законопроект
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