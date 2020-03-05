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Политика ,  
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Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи

Фото: Игорь Харитонов для РБК

Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС.

Так глава государства ответил на вопрос о данных соцопроса, согласно которому «половина молодых людей хочет уехать из страны».

«Ох, соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше», — сказал президент.

По мнению Путина, востребованность специалистов из России за рубежом свидетельствует о высоком уровне отечественного образования.

Материал дополняется.

Теги: Владимир Путин, соцопрос, интервью
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