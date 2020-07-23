В Европарламенте назвали антикризисный бюджет ЕС глотанием пилюль

В Европарламенте призвали частично переработать бюджетный план ЕС таким образом, чтобы он требовал меньше денег национальных государств. Антикризисный план был согласован в начале недели на одном из самых длительных саммитов союза

Заседание Евросовета (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Депутаты фракции Европейской народной партии (ЕPP) не собираются глотать пилюлю, которую представляет собой бюджетный план Евросоюза на следующую семилетку (2021–2027). Об этом 23 июля заявил председатель фракции EPP Манфред Вебер. «Мы не можем принять план в его нынешнем виде. Ему недостает амбиций и он не соответствует нашим приоритетам», — пояснил Вебер. По его мнению, принятая версия бюджета содержит в себе слишком низкий уровень расходов на защиту внешних границ союза и на борьбу против рака и других заболеваний. Также бюджет не предполагает значительного наращивания инвестиций в инновации и не содержит идей, как развивать 5G и альтернативные источники топлива. Народная партия — крупнейшая фракция в Европарламенте, она контролирует 187 мандатов из 705.

Помимо Европейской народной партии критику в адрес плана высказали и другие крупные фракции. Председатель фракции социал-демократов (148 мандатов) Иратхе Гарсия также попросила увеличить расходы на ряд общеевропейских программ. Она потребовала, чтобы дополнительные расходы на бюджет ЕС финансировались не за счет отчислений из бюджетов отдельных стран в общую копилку, а за счет собственных ресурсов объединения, в частности путем взимания дополнительных налоговых сборов. Лидеры стран ЕС и Еврокомиссия должны внятно объяснить, как они собираются финансировать бюджет, призвал лидер фракции «Обновить Европу» (97 мандатов) Дачиан Чолош. Наконец, Гарсия и другие депутаты призвали не делиться субсидиями со странами ЕС, нарушающими основополагающие принципы объединения. Ранее депутаты критиковали Венгрию и Польшу за проблемы с верховенством закона.

В начале недели лидеры стран ЕС и Еврокомиссия согласовали план бюджета Евросоюза на следующую семилетку. Чтобы прийти к согласию, им потребовалось пять дней обсуждений. В общей сложности планируется потратить €1,824 трлн. Часть этих средств (€1,074 трлн) — плановые расходы на программы ЕС и его работу, еще €750 млрд будет выделено на восстановление союза после пандемии, главным образом путем инвестиций в перспективные секторы экономики. Эти €750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках. Погасить задолженность нужно будет до 2058 года, ответственность за это ляжет на весь союз. Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику, €390 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €360 млрд — в виде кредитов.

Расходы ЕС в течение будущей семилетки окажутся ощутимо выше, чем в нынешней (около €1,082 трлн). В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюзу пришлось отказаться от части планов увеличить ассигнования, например, на научные программы. Кроме того, новый бюджет будет включать в себя меньше расходов на субсидии фермерам, чем в 2014–2020 годах. «Существуют досадные и трудные решения относительно многих программ, которые создают для Европы добавочную стоимость», — констатировала фон дер Ляйен, заметив, что Еврокомиссия смогла предотвратить еще более глубокие сокращения бюджета ЕС, как настаивали некоторые страны.

Лидеры государств и правительств 27 стран ЕС уже одобрили бюджетный план, теперь его должен утвердить Европарламент. У евродепутатов будет возможность предъявить Еврокомиссии и лидерам стран-членов требования по поправкам к бюджету, и сторонам предстоит сойтись на компромиссной версии финансового плана.