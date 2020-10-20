Свекла не оправдала надежд на сладкую жизнь

В России начали расти оптовые цены на сахар

Один из крупнейших производителей сахара предупредил о росте оптовых цен на фоне ожиданий дефицита. Из-за снижений посевов и урожайности свеклы цены на сахар в опте выросли более чем в два раза, но сахара хватит, уверяют эксперты

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

О росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта. В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. да 1 кг без НДС.

Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб. Причиной стало снижение продаж сахара, указано в отчете.

Хватит ли сахара

Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Производство сахара в России в этом году будет меньше, признают в Союзе сахаропроизводителей России (Союзроссахар), хотя дефицита продукции не ожидают. Посевы сахарной свеклы снизились, а урожай в этом году в ряде регионов-производителей будет ниже из-за неблагоприятных погодных условий, говорит предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Из урожая сахарной свеклы 2020 года будет произведено, по его оценкам, около 5,2 млн т сахара, тогда как из урожая прошлого года произвели рекордные 7,7 млн т. Но Бодин напоминает, что производство сахара в России росло несколько лет подряд и на начало производственного сезона в августе 2020 года у страны были максимальные исторические запасы сахара — около 2,9–3 млн т, которые позволяют покрыть внутреннее потребление — его Бодин оценивает в около 6 млн т. Ситуация не дойдет до дефицита, согласен и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько: по его словам, с учетом переходящих запасов Россия в этом году будет обеспечена сахаром.

Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз на фоне того, что производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления и в стране сформировались рекордные товарные запасы. Цены между тем падали: в июне 2019 года оптовые цены на сахар достигли пятилетнего минимума. Посевные площади сократились в этом году на 19% (по данным Росстата, в 2019 году под сахарную свеклу было засеяно 1,14 млн га, а в этом году — 928 тыс. га), указывает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Но помимо этого весь вегетативный период сахарной свеклы в южных и центральных регионах были неблагоприятные погодные условия: весной — заморозки, а летом — засуха. Кроме того, из-за заморозков и суховеев была высокая доля пересева, и в результате сбор урожая с одного гектара снизится в этом году на 23%. Но даже если Россия «при неблагоприятном сценарии» произведет чуть меньше 5 млн т сахара, то с учетом накопленных за пять лет запасов и производства в Белоруссии сахара хватит всем, уверяет Иванов. Небольшая нехватка сахара возможна к концу сезона — летом 2021 года, допускает Иванов, но в этом случае баланс, скорее всего, будет закрыт импортом белого сахара из Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

Цена на сахар растет

Ожидаемое снижение производства тем не менее повлияло на цены. Как только стало понятно, что излишка сахара в этом году не будет и производство будет на уровне самообеспеченности, цены стали расти, отмечает Рылько. Скачок цен по сравнению с прошлым годом был в сентябре и в октябре он продолжился, отмечает Иванов. По данным ИКАР, оптовая цена за килограмм сахара в середине октября у производителей составляла около 44 руб. с НДС, тогда как в прошлом году из-за перепроизводства она была на «запредельно низком для отрасли уровне» 20 руб. за 1 кг.

Оптовая цена на сахар достигла 45 руб. за 1 кг, согласен Бодин, но эта цена, по его словам, «экономически обоснованная», тогда как в предыдущие годы стоимость сахара была «аномально низкой», и кроме того, в этом году закупочная цена сахарной свеклы выросла с 2 тыс. до 4–4,3 тыс. руб. за тонну в октябре этого года, увеличилась и стоимость ее переработки. О том, что производство сахара в России находится на грани рентабельности, еще три года назад заявлял бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. На фоне снижения цен на сахар в сезоне 2020/21, как сообщал Союзроссахар, три сахарных завода решили не возобновлять работу. Сейчас сахарная свекла проигрывает по рентабельности другим сельхозкультурам, поэтому речь идет о необходимости поддерживать цену на сахар на том уровне, который будет стимулировать производителей ее выращивать и позволит переработчикам возвращать инвестиции, добавляет Бодин.