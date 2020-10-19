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Смарт-терминалы учуяли чужой дым
Газета № 073 (3240) (1910)
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Смарт-терминалы учуяли чужой дым

Каждый 14-й мелкий магазин торгует контрафактными сигаретами
Несетевая розница официально, с пробиванием чека, торгует контрафактными сигаретами, выяснила ИТ-компания «Эвотор». Нелегальные пачки сейчас можно купить даже вопреки обязательной маркировке всей табачной продукции
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сентябре 2020 года контрафактные сигареты продавали не менее 7% несетевых магазинов, сообщает в своем исследовании оператор онлайн-касс «Эвотор». РБК ознакомился с выводами компании.

В исследовании были проанализированы данные чеков, которые со смарт-терминалов «Эвотор» в онлайн-режиме передаются в Федеральную налоговую службу (ФНС). При анализе были выявлены продажи по штрихкодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии (марки Minsk, NZ, Portal и др., произведенные для внутреннего рынка), Казахстана (Bond Street, Davidoff), а также контрафакт российского производства — бренды TU-134, «Космос», «Столичные» и др., которые больше не производятся.

Другие опрошенные РБК операторы онлайн-касс не проводили подобных исследований. В своих выводах «Эвотор» экстраполируют данные со своих онлайн-касс на всю страну в соответствии со своей рыночной долей (по собственным данным, компания занимает 16-17% рынка онлайн-касс, каждый четвертый предприниматель работает с «Эвотор»), но абсолютные значения не приводит. «Эвотор» — оператор ККТ-техники, крупнейший игрок в сегменте смарт-терминалов с 650 тыс. подобных устройств.

Названия и адреса точек, уличенных в продаже контрафакта, «Эвотор» не раскрывает. Наибольшее количество несетевых магазинов и павильонов, в которых продавались нелегальные сигареты, обнаружены в Ульяновской и Смоленской областях — около 18% всех таких точек. В Карелии этот показатель составляет 16%, в Новосибирской области и Татарстане — 15%. В Москве доля несетевых магазинов и павильонов с контрафактом составляет, по оценке «Эвотора», 10%, в Санкт-Петербурге — 11%.

По состоянию на конец 2019 года на традиционную торговлю (несетевые магазины, павильоны, рынки) приходилось, по данным X5 Retail Group, 24% оборота российского розничного рынка, оценивавшегося в 16,1 трлн руб.

Бизнес
Счетная палата предупредила о росте табачного контрафакта из-за акциза Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Большинство продавцов контрафакта (82%) торгует сигаретами, произведенными в Белоруссии, почти треть (32%) — местного происхождения. Средняя цена нелегальных белорусских сигарет в сентябре 2020 года составила 59 руб., отечественных — 41 руб., тогда как в среднем цена легальной пачки составляет 123 руб., подсчитали аналитики «Эвотора». Представители крупнейших табачных компаний ранее давали схожую оценку текущей средневзвешенной цены одной пачки.

Как должны продаваться сигареты

С 1 июля 2020 года оборот табачной продукции без маркировки системы мониторинга и отслеживания «Честный знак» запрещен. На обязательную маркировку производители должны были перейти к 1 июля 2019 года. Это означает, что помимо акцизной марки на пачку должен быть нанесен электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix. Он позволяет проследить движение продукции от производителя до продажи конечному потребителю.

При продаже в рознице кассир сканирует каждую пачку или блок сигарет специальным сканером. Большинство магазинов подготовили оборудование для маркировки, закупают товар по электронным накладным и продают сигареты, сканируя код маркировки, рассказывает директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Благодаря маркировке в оборот крупнейших сетей нелегальная продукция просто не сможет попасть, объясняют представители X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», российского подразделения Auchan. Коды считываются и проверяются внутренней ИТ-системой на каждом этапе, включая приемку товара, уточняет представитель X5 Retail Group.

Почему несетевая розница все-таки продает контрафакт

Большая часть несетевой розницы уже работает вбелую, кассиры опасаются штрафов за продажу без чеков, а риски продажи контрафакта просто не осознают, полагает Предыбайло. Он допускает, что продавцы могут и не подозревать, что продают нелегальный товар: на контрафактных пачках могут быть поддельные акцизные марки и даже коды маркировки.

В каких-то случаях человеческий фактор возможен и нелегальную продукцию можно увидеть в чеках по незнанию или неосторожности персонала, но чаще причиной может быть уверенность продавца, что его не привлекут к ответственности, считают опрошенные РБК производители табачной продукции. Подобные нарушения не так жестко контролируются, данные по всем чекам получает ФНС, но далеко не факт, что к продавцу будут применены санкции, констатирует Игорь Черкасский, руководитель по вопросам борьбы с нелегальной торговлей российского офиса British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike и др.). Ст. 171.1 УК РФ предусматривает за сбыт продукции без маркировки как штраф до 300 тыс. руб., так и принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.

Технически, чтобы продать пачку сигарет через кассу, продавцу достаточно пробить только штрихкод, но не сканировать код маркировки, и транзакция все равно будет проведена. Кроме того, создать фотокопию Data Matrix можно методами, похожими на те, какие используют при подделке денежных знаков, купонов, билетов и других документов. «Положительное отличие кода Data Matrix в том, что невозможно подделать информацию, которая в нем «зашита», — говорит директор по связям с органами государственной власти российского офиса JTI (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour) Василий Груздев.

На нелегальную пачку наносится код, скопированный с легальной, и при сканировании такого кода приложение «Честный знак» определит его как подлинный, добавляет Игорь Черкасский. Только посмотрев подробную информацию, можно понять, что код был выведен из обращения уже десятки или даже сотни раз.

Бизнес
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Система маркировки носит уведомительный характер, напоминает Реваз Юсупов, заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки «Честный знак». Но, уверяет Юсупов, система мгновенно выявляет случаи продажи одинаковых кодов, это сразу фиксируется и вместе с информацией об адресе магазина и реквизитами передается в контрольно-надзорные органы, специальное уведомление получает и собственник торговой точки. Сколько таких случаев было выявлено с июля 2019 года, в ЦРПТ оперативно уточнить не смогли.

Сейчас в системе, по данным ЦРПТ, зарегистрированы около 106 тыс. «участников оборота табачной продукции», промаркированы уже 14,8 млрд пачек сигарет. Число участников системы маркировки растет, добавляет Юсупов, но ее внедрение уже вывело из тени более 15 ранее не зарегистрированных производителей, а акцизные сборы с табачной продукции за восемь месяцев 2020 года выросли на 59 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для более эффективной борьбы с контрафактом необходимо как можно скорее обновить административные регламенты правоохранительных и контролирующих органов, которые благодаря сигналам в режиме онлайн смогут оперативно проверять точки продаж.

На момент публикации в ФНС не ответили на запрос РБК.

Автор: Анна Левинская.
Теги: табак , нелегальная продукция , контрафакт
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