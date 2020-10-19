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Ротшильды и Облонские не оправдали доверия Сергея Богданчикова
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Ротшильды и Облонские не оправдали доверия Сергея Богданчикова
Газета № 073 (3240) (1910) Бизнес,
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Ротшильды и Облонские не оправдали доверия Сергея Богданчикова

Компания бывшего главы «Роснефти» подала иск к Edmond de Rotschild
Экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков подал иск в суд Нью-Йорка против инвесткомпании потомков Ротшильдов о причинении ему ущерба более чем на $100 млн. Он обвинил ее в выводе его средств через откаты и мошеннические схемы
Сергей Богданчиков
Сергей Богданчиков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Люксембургская компания Fortinvest Investments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова 14 октября подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просит возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду (размер не уточняется). Fortinvest просит, чтобы все обвинения против EDR и еще нескольких соответчиков рассмотрел суд присяжных.

Богданчиков является единственным владельцем Fortinvest, следует из иска. Он сообщил РБК, что его позиция по делу отражена на 45 страницах иска, с ответчиками он в контакт не вступал.

Иск подан в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка. РБК направил запрос в Edmond de Rotschild.

В чем Богданчиков обвиняет потомков Ротшильдов

EDR, которой компания Богданчикова передала средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, согласно иску Fortinvest, выводила их через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских. Последняя, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финдиректору Михаилу Филимонову. Все они также являются ответчиками по иску Fortinvest. С Облонскими, Fontanelle Capital и Филимоновым РБК связаться не удалось.

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Что известно об Edmond de Rotschild

EDR — это управляющая компания, основанная в 1953 году бароном Эдмоном де Ротшильдом, представляющим французскую ветвь семейства Ротшильдов. Он потомок младшего сына основателя династии. Президентом правления компании является ее основной владелец, сын Эдмона — Бенжамен де Ротшильд с состоянием $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rotschild с апреля 2019 года. Баронессу Ариану Fortinvest называет в иске участником сговора, не являющимся ответчиком: она якобы вводила его в заблуждение (в иске не уточняется, был ли он с ней знаком лично).

Компания EDR насчитывает 2,6 тыс. сотрудников, 32 офиса в 15 странах и управляет активами на сумму 173 млрд швейцарских франков.

В иске упомянуто, что в октябре 2017 года структуры Богданчикова начали судебный процесс в Швейцарии и Люксембурге по этому же делу против EDR. Никаких решений там еще не вынесено. На тот момент Fortinvest не знала конечных бенефициаров выведенных средств, чьи фирмы зарегистрированы в США.

Бывший президент «Роснефти» начиная с 2001 года передал более $150 млн в доверительное управление инвесткомпании Edmond de Rotschild («Роснефть» он возглавлял с 1998 по 2010 год). Он рассчитывал, что управляющие с громкой фамилией и 250-летней историей в финансовом мире увеличат его капитал. Однако в 2016 году им была обнаружена мошенническая схема — убыток на $81 млн и недополученная выгода еще на десятки миллионов долларов, которую Fortinvest могла бы получить, если бы EDR добросовестно выполняла свои обязанности. При этом за время управления деньгами Богданчикова фирма, связанная с Ротшильдами, получила от него более $12 млн комиссионных, говорится в тексте иска. Позже Fortinvest забрала остатки средств.

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Истец подозревает ответчиков в том, что они действовали изначально со злым умыслом. Сначала они убедили его создать особую корпоративную структуру в Люксембурге, в которой получили право принимать решения. Затем они, вопреки соглашению с Богданчиковым, делегировали управление его деньгами «нечистоплотным» брокерам и инвестфирмам в США, таким как Облонские. Например, инвесткомпания OIM, как утверждается в иске, вложила часть его денег в индийское предприятие Geodesic, которое оказалось аферой и обанкротилось. OIM вложила деньги в конвертируемые облигации Geodesic. В 2013 году компания не смогла расплатиться с кредиторами, в 2014 году обанкротилась по решению индийского суда, а ее директора были обвинены в обмане инвесторов.

Кроме того, Богданчиков обвиняет EDR в фальсификации отчетности: якобы она вела двойную бухгалтерию, чтобы продемонстрировать клиенту хорошие результаты и скрыть реальные потери и хищения.

Кто еще сталкивался с мошенничеством за рубежом

Это не первый случай судов между европейскими или американскими доверительными управляющими с бизнесменами из России или бывшего СССР. Миллиардер и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили обвинял в 2016 году сотрудника Credit Suisse, предоставлявшего ему частные банковские услуги, в нарушениях при управлении его капиталом, которые привели к значительным убыткам. Тогда Иванишвили подал два заявления в прокуратуру Женевы с обвинениями в мошенничестве в отношении банкира Патрика Лескодрона, который управлял в банке его портфелем.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев с 2015 года судится в Европе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, считая, что арт-дилер продавал ему картины по завышенной цене. Адвокаты миллиардера считают, что он потерял 1 млрд швейцарских франков (около €1 млрд).

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Перемитин.
При участии: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв.
Теги: «Роснефть» , Сергей Богданчиков , семья Ротшильдов , иск
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