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Компания Ротшильда отказалась от прав на управление аэропортом Кишинева

Инвестиционная компания NR Investments, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, прекратила участие в управлении Кишиневским международным аэропортом и продала свою долю. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает молдавское издание Jurnal.md.

«NR Investments Limited, инвестиционная компания из Гернси, Нормандские Острова, подтверждает, что прекратила свое долевое участие в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше не владеет косвенно долей в Avia Invest SRL (концессионер аэропорта. — РБК.)», — цитирует пресс-релиз инвестиционной компании Jurnal.md.

Компания Ротшильда NR Investments Ltd приобрела 95% Avia Invest SRL — компании-концессионера кишиневского аэропорта — в августе 2019 года. Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор тогда говорила, что согласия властей на сделку не требовалось, так как это не предусмотрено концессионным контрактом.

Единственный в Молдавии аэропорт Кишинева передали в концессию сроком на 49 лет в 2013 году. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% доходов.

NR Investments Limited стала совладельцем концессионера в тот момент, когда парламентская комиссия Молдавии обратилась к правоохранительным органам страны с просьбой возбудить уголовное дело в отношении нескольких «высокопоставленных чиновников» из-за сдачи аэропорта в концессию компании Avia Invest SRL.

Комментируя сообщение о том, что NR Investments Limited более не владеет долей в операторе кишиневского аэропорта, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что свое решение компания не согласовывала с местными властями. По его словам, оно может быть связано с планами нового правительства открыть еще несколько аэропортов в Молдавии и ликвидировать таким образом монополию аэропорта Кишинева.

Додон также напомнил журналистам, что владельцем аэропорта Кишинева является государство, а договор концессии подразумевает право на управление активом, а не на владение им. Додон также подтвердил, что власти Молдавии намерены добиваться аннулирования концессионного соглашения с Avia Invest SRL.

Теги: семья Ротшильдов, аэропорт, Молдавия, Кишинев
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