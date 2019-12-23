Компания Ротшильда отказалась от прав на управление аэропортом Кишинева

Инвестиционная компания NR Investments, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, прекратила участие в управлении Кишиневским международным аэропортом и продала свою долю. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает молдавское издание Jurnal.md.

«NR Investments Limited, инвестиционная компания из Гернси, Нормандские Острова, подтверждает, что прекратила свое долевое участие в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше не владеет косвенно долей в Avia Invest SRL (концессионер аэропорта. — РБК.)», — цитирует пресс-релиз инвестиционной компании Jurnal.md.

Компания Ротшильда NR Investments Ltd приобрела 95% Avia Invest SRL — компании-концессионера кишиневского аэропорта — в августе 2019 года. Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор тогда говорила, что согласия властей на сделку не требовалось, так как это не предусмотрено концессионным контрактом.

Единственный в Молдавии аэропорт Кишинева передали в концессию сроком на 49 лет в 2013 году. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% доходов.

NR Investments Limited стала совладельцем концессионера в тот момент, когда парламентская комиссия Молдавии обратилась к правоохранительным органам страны с просьбой возбудить уголовное дело в отношении нескольких «высокопоставленных чиновников» из-за сдачи аэропорта в концессию компании Avia Invest SRL.