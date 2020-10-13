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Камчатский крах
Газета № 069 (3236) (1310)
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Камчатский крах

Летний отпускной сезон для большинства российских регионов оказался провальным
В отсутствие международных полетов нарастить турпоток смогли не все российские регионы: администрация края признала, что полуостров примет в этом году в три раза меньше туристов, чем она прогнозировала
Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

Количество туристов, посетивших Камчатку, по итогам 2020 года может оказаться существенно ниже, чем ожидали местные чиновники. В январе—августе полуостров, по оценке местного Агентства по внешним связям и туризму, посетили 44,9 тыс. российских туристов, в том числе жители самого региона, говорится в ответе пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края на запрос РБК. В ответе также приводится прогноз по числу российских туристов, которых в 2020 году рассчитывал принять регион, — 120 тыс. человек.

Количество иностранцев, посетивших Камчатку за восемь месяцев этого года, оказалось на треть ниже прогноза из-за закрытых весной границ: 1 тыс. против 3 тыс. человек.

В пресс-службе губернатора не уточнили, когда именно агентство делало свой прогноз, но из ответа следует, что при этом учитывалось снижение турпотока из-за пандемии. Например, в прошлом году Камчатский край, по данным местной статистики, посетили 205 тыс. россиян и 36,3 тыс. иностранцев. А в следующем, 2021 году власти региона рассчитывают уже на 270 тыс. российских и 30 тыс. иностранных туристов.

Как Камчатка принимала туристов

Туристы, планировавшие отдохнуть на Камчатке в начале июля, жаловались на неразбериху с въездом: изначально предполагалось, что режим самоизоляции в регионе продлится до 30 июня, а для въезда нужны будут только отрицательные тесты на COVID-19. Но затем врио губернатора Камчатки Владимир Солодов продлил режим повышенной готовности до 15 июля, а все приезжие должны были проходить двухнедельную самоизоляцию.

Бронирование мест в гостиницах и прием туристов возобновились на Камчатке с 13 августа, для въезда в регион туристы должны были сдать тест на COVID-19 в аэропорту, а до 1 сентября приезжим из других регионов необходимо было получать электронные пропуска, которые затем отменили.

Камчатка входила в топ-5 внутренних направлений отдыха, которые, по данным правительственного портала «Стопкоронавирус.рф», наряду с курортами Черного моря, Алтаем и Карелией вызывали наибольший интерес у россиян. В апреле 2020 года, когда в разгар пандемии жители Москвы и ряда других городов находились на самоизоляции, повышенный интерес путешественников к Камчатке зафиксировал и сервис «Яндекс.Путешествия»: количество туристических запросов об этом регионе выросло на 77% по сравнению с апрелем 2019 года. Внимание к Камчатке как к новому внутреннему направлению привлек и Юрий Дудь со своим фильмом, который с июня набрал 10 млн просмотров.

Общество
Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Путешествия на Камчатку пользовались в этом году популярностью у москвичей, утверждает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, если раньше туры туда продавались бессистемно и редко, то в этом году клиенты обращались за подбором индивидуальных путевок. У TUI бронировать туры на Камчатку начали в июне, и спрос оказался в два раза выше по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель туроператора.

На Камчатке туристический сезон заканчивается в сентябре-октябре, и результаты девяти месяцев практически идентичны результатам всего года, констатирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он напоминает, что Камчатка — одно из самых дорогих внутренних направлений: стоимость туров для жителя европейской части России начинается от 100 тыс. руб. на неделю (с перелетом), а популярные вертолетные экскурсии в Долину гейзеров из Петропавловска-Камчатского стоят 40 тыс. на человека.

Поток туристов на Камчатку в этом году, по оценкам «Дельфина», упал на 30–35%. В августе и сентябре загрузка отелей могла превышать прошлогоднюю, но это не компенсировало вынужденное отсутствие спроса весной и в начале лета, объясняет Ромашкин.

На этом направлении негативно сказалось отсутствие круизов, но часть въездного потока удалось заместить российскими туристами, многие из которых посетили регион впервые, отметил представитель Ростуризма.

Общество
Глава Ростуризма назвала число отдохнувших летом на юге России Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Как было в других регионах

В целом падение внутреннего турпотока составило от 15 до 50%, оценивает Ромашкин, объясняя, что успешный летний сезон должен длиться три месяца, а из-за связанных с пандемией ограничений некоторые регионы смогли получить только половину туристов.

Снижение турпотока подтвердили РБК и в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края: из-за пандемии за восемь месяцев 2020 года он сократился на 36%: 640 тыс. человек против 1 млн годом ранее.

С учетом сложившейся ситуации летний туристический сезон можно считать успешным, полагает представитель Ростуризма. В ведомстве подчеркивают, что сокращение делового и событийного турпотока в больших городах было частично компенсировано возросшим спросом на поездки на природу, а традиционные для летнего отдыха регионы получили гостей с более высоким чеком.

Карелия не потеряла в этом году туристов, ответили на запрос РБК в пресс-службе министерства экономического развития этой республики: регион в январе—августе посетили около 700 тыс. человек — почти столько же, сколько в прошлом году. Поток туристов хлынул после снятия санитарно-эпидемиологических ограничений: за лето приехали на 20% больше гостей, чем годом ранее, — это около 350 тыс. человек, большинство из Москвы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Камчатка , туризм , внутренний туризм
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