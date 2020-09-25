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Газета
Карантин заходит на второй круг
Газета № 057 (3224) (2509)
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Карантин заходит на второй круг

Мэрия Москвы обсуждает введение новых ограничений из-за COVID-19
Новые ограничения и рекомендации могут коснуться уязвимых групп населения, говорят источники РБК, — речь, в частности, идет о пенсионерах и о тех, кто болеет ОРВИ. Однако окончательное решение по конкретным мерам еще не принято
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Московские власти начали обсуждать возможность введения профилактических мер, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции и ее осенним обострением. Меры могут коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим.

В мэрии также обсуждают возможность введения ограничений, связанных с режимом удаленной работы, соответствующие рекомендации дадут работодателям. Сейчас мэрия готовит указ, вводящий эти меры, рассказали РБК два источника, близких к столичной мэрии.

Общество
Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Сергея Собянина и в департамент здравоохранения столицы.

Параметры и конкретные меры еще обсуждаются, уточнили оба собеседника РБК. Окончательного решения по характеру ограничений еще нет, но меры будут ужесточены, уточняет один из них. Еще один собеседник РБК, близкий к московским властям, ранее сообщал, что онлайн-режим продлили для проекта «Московское долголетие», в котором принимают участие люди пожилого возраста. Указ, разрешающий офлайн-занятия, готовился на этой неделе (с 21 по 27 сентября), но в итоге мэрия решила пока не переводить проект в прежний формат — с занятиями в помещениях, парках и на улице. Источник РБК связал это с участившимися случаями заболевания COVID-19 в Москве.

В четверг, 24 сентября, пресс-служба мэра Москвы заявила, что в столице пока руководствуются существующими мерами борьбы с коронавирусом. Так московские власти ответили на вопрос о том, будут ли введены новые ограничения, связанные с распространением заболевания.

В четверг на совещании с губернаторами президент Владимир Путин подчеркнул их особую ответственность за распространение коронавируса в их регионах. «У нас действительно ситуация получше [чем за рубежом], но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры, — сказал президент. — Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться».

По данным на 24 сентября, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве подтверждено 1050 новых случаев заражения (более тысячи человек за день в столице не заболевало с конца июня). Выявляемое ежесуточно число новых больных в России растет десятый день подряд, кроме того, по стране за день заболели 6595 человек — наибольшее суточное число заболевших с середины июля.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье ввели в конце марта. Людей обязали не покидать дома без уважительной причины. Было разрешено выходить в продуктовые магазины и аптеки, выгуливать домашних животных. Вскоре после этого мэрия ввела пропускной режим, обязывающий получать разрешения для передвижения по городу. По мере спада эпидемии ограничения снимались, однако пенсионерам — как наиболее подверженной заражению части населения — покидать дома разрешили в последнюю очередь. Сейчас людей старшего возраста, как и остальных москвичей, призывают соблюдать масочный режим в общественных местах и носить перчатки.

Авторы: Евгения Кузнецова, Вячеслав Козлов.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Москва , коронавирус , ограничения , Сергей Собянин
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