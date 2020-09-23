6 млн россиян до 55 лет в последнее время не пользовались интернетом

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В России вынужденно или осознанно за последнее время не пользовались интернетом почти 6 млн человек не старше 55 лет, причем мужчин среди них в 1,2 раза больше, чем женщин. Причина недоступности современных технологий — бедность

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исследовательская компания Mediascope предоставила РБК сведения о количестве россиян, по-прежнему не пользующихся интернетом. Такие данные компания собирает в рамках установочного исследования для своего проекта по измерению аудитории Рунета Web-Index: в течение года в ежедневном режиме специалисты по телефону опрашивают по случайной выборке более 38 тыс. соотечественников. Один из ключевых вопросов: «Пользовались ли вы хотя бы раз за последние 30 дней интернетом?» Ответившие отрицательно классифицируются соответствующим образом, их не приглашают стать участниками Web-Index, когда измеритель отслеживает поведение пользователей в Сети.

По информации Mediascope на июль—август этого года, с интернетом не сталкивались в последнее время, по собственному признанию, 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет. Проект Web-Index отражает в целом интернет-поведение 122,4 млн человек, проживающих как в мегаполисах, так и в небольших городах и селах. Таким образом, в середине 2020 года интернетом не пользовались почти 22% населения.

Пенсионеры попали в Сеть

Подавляющая часть тех, кто не пользовался интернетом, составляют пожилые люди — таких почти 20,9 млн человек в возрасте 55 лет и старше.

По числу пенсионеров, имеющих доступ к интернету, Россия пока отстает от развитых стран, но в целом нынешний уровень проникновения среди пожилых — достаточно высокий, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, главная причина такой вовлеченности заключается в том, что те, кому сейчас больше 55 лет, будучи трудоспособными, уже пользовались компьютерами и застали развитие интернета.

Оказывают влияние и различные образовательные программы, добавляет Казарян. Количество пользователей среди пожилых активно растет, в том числе благодаря большому количеству программ, популяризирующих использование современных технологий, уверяет представитель МТС Алексей Меркутов. В качестве примера он называет проект «Сети все возрасты покорны», который изначально существовал в офлайн-формате уроков по использованию мобильного интернета для оплаты ЖКУ, знакомство с мобильным банкингом и т.п.

Отличительной особенностью старшей возрастной группы (55 лет и более) является тот факт, что пока интернет более активно осваивают пожилые мужчины. Среди них доля тех, кто активно не пользуется современными технологиями, около 43%, аналогичный показатель для женщин — почти 52%.

Мужчины уступают место

В других возрастных группах ситуация противоположная: доля мужчин, заявляющих, что им чужд интернет, выше, чем доля их сверстниц. К примеру, не являются пользователями 6% мужчин в возрасте 25–34 лет, аналогичный показатель для женщин такого же возраста — менее 4%. В целом из 5,9 млн человек до 55 лет, которые до сих пор не знакомы с интернетом, более 3,3 млн — мужчины, почти 2,6 млн — женщины.

В установочном исследовании и в самом проекте Web-Index не задействованы военнослужащие по призыву и заключенные, уточняет Mediascope. Тем самым эти социальные группы не отражаются и среди тех, кто не пользуется интернетом.

Кому не положен интернет Штатная численность военнослужащих, согласно указу Владимира Путина от 17 ноября 2017 года, составляет 1 млн человек. С марта 2019 года им, а также россиянам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе гаджеты, которые позволяют распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации с использованием интернета. Иметь при себе любые мобильные телефоны запрещено также заключенным и людям, содержащимся в СИЗО. Несмотря на это, в 2018 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли более 56 тыс. таких устройств, а в самих учреждениях существуют даже нелегальные call-центры — в ноябре 2018 года служба безопасности одного из крупнейших российских банков нашла в тюрьмах около 280 таких центров. Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержатся 496,8 тыс. человек (учитываются заключенные в СИЗО и осужденные, находящиеся в исправительных колониях), в исправительных учреждениях (колониях и колониях-поселениях) — 391,6 тыс., сообщала в августе этого года ФСИН.

Одной из больших социальных групп, которая не пользуется интернетом, могут быть люди с ограниченными возможностями, предполагает Казарян, напоминая, что масштабных исследований доступности интернета для таких соотечественников не было больше пяти лет. В 2019 году Минтруд насчитывал в стране почти 12 млн человек с инвалидностью, из них 4,5 млн — инвалиды III группы.

В целом среди молодого поколения не имеют доступа к интернету в большинстве своем две категории — это консерваторы, которые по разным причинам (например, из религиозных соображений) не пользуются интернетом, а также люди, находящиеся за чертой бедности, продолжает Казарян. Единственная причина для молодежи не использовать интернет — техническая, то есть отсутствие мобильной или проводной сети или отсутствие устройств для доступа, согласен Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры).

У многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона для выхода в интернет, а также на оплату услуг операторов связи, отмечают в Институте исследований интернета. Во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек, что составляет 13,5% населения страны.