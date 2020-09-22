От «Роскосмоса» отделилась уголовная часть

Внутренний аудит выявил многочисленные нарушения на предприятиях Госкорпорации по космической деятельности

Более двух десятков уголовных дел было возбуждено по материалам внутренних аудиторских проверок в «Роскосмосе». Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса».

В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры были расширены, кроме того, она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. Возглавляет службу Артем Мельников, до прихода в «Роскосмос» работавший в прокуратуре. Перед приходом в корпорацию он возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе

Хищения в «Стратегических пунктах управления»

В частности, идет следствие в отношении бывшего руководителя корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского, рассказал Мельников. Эта структура «Роскосмоса» выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки по созданию наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах. «Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд руб. В результате Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 млн руб.», — сообщил Мельников.

В 2019 году в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Топ-менеджер, возглавлявший корпорацию до 2019 года, обвинялся в незаконной выплате себе «золотого парашюта» в размере 4,8 млн руб. Полянский вину признал и возместил ущерб. Замоскворецкий райсуд Москвы прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в 100 тыс. руб.

Семейственность в «Геофизике»

Еще одно нарушение было замечено службой аудита на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро «Геофизика», рассказал РБК Мельников. Предприятие является «дочкой» «Роскосмоса» и производит радио- и телевизионную передающую аппаратуру.

«На «Геофизике» все значимые посты занимали члены одной семьи. Генеральный директор — отец, зам генерального — сын, начальник архива — дочь, начальник планового отдела — невестка, главный инженер — зять. Соответственно, и зарплату они получали не как все сотрудники», — рассказал Мельников. Фамилии экс-сотрудников он называть отказался, добавив лишь, что все они покинули предприятие «по собственному желанию».

С июля 2019 года гендиректором АО «ЦКБ «Геофизика» является Андрей Крылывец, указано на сайте «Роскосмоса». Ранее он возглавлял военное представительство № 2649 Минобороны. Прежним руководителем предприятия, согласно информации, размещенной на сайте Союза машиностроителей России, был Александр Дегтерев. За несколько месяцев до прихода Крылывца Дегтерев попросил освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Годом ранее мэр Красноярска поздравлял его с присвоением звания Почетный гражданин города и назначением на должность председателя Красноярского отделения Союза машиностроителей.

При этом Денис Александрович Дегтерев был заместителем гендиректора ЦКБ «Геофизика» по экономическим вопросам. Сейчас заместителем гендиректора ЦКБ «Геофизика» по экономике и финансам является Игорь Манько.

Злоупотребления на «Вымпеле»

Кроме того, МВД проводит доследственную проверку по факту злоупотреблений менеджмента Московского машиностроительного завода «Вымпел» при реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия на сумму 290 млн руб., рассказал Мельников. Это предприятие специализируется на выпуске оборудования для стартовых и технических комплексов ракет и выполняло заказы для программ МКС, «Морской старт», «Мир», «Бриз-М», «Рокот» и других.

Предприятие подконтрольно корпорации «Московский институт теплотехники» (МИТ), которая является 100-процентной «дочкой» «Роскосмоса». МИТ, в свою очередь, является разработчиком межконтинентальных ракет «Тополь-М» и стратегического ракетного комплекса морского базирования «Булава».

РБК направил запрос в МВД.

Претензии к подрядчикам РКС и ревизия Восточного

В ходе проводимой «Роскосмосом» и Генпрокуратурой совместной проверки компании «Ракетные космические системы» (РКС) установлены нарушения при реализации двух инвестпроектов, сообщил Мельников. «В отношении подрядчиков — «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» — Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на 302,3 млн руб.», — сказал глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса».

РБК направил запросы в «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг».

РКС занимается разработкой приборов для космических систем и комплексов связи, навигации, телеметрии, управления и дистанционного зондирования Земли.

Отдельная тема — расходование денежных средств при строительстве космодрома Восточный, обратил внимание Мельников. «Чтобы усилить контроль за денежными потоками, решением гендиректора госкорпорации под руководством нашей службы создана постоянно действующая контрольно-ревизионная группа», — сообщил он. Мельников добавил, что «Роскосмос» постоянно обменивается информацией с управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, а также с прокуратурой Амурской области и космодрома Восточный. «За последние годы только жесткими масштабными проверками удалось добиться кардинального перелома ситуации в отрасли», — подытожил глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса».