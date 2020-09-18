Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,51 74,63 EUR Нал. 89,42 88,51 USD Бирж. 75,17 +0,20 EUR Бирж. 89,07 +0,51 USD ЦБ. 75,19 +0,27 EUR ЦБ. 88,63 -0,23 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 10974,00 +16,84 IMOEX 2971,74 -0,11% RTSI 1243,29 -0,68% Brent 43,31 +3,19% DJIA 27901,98 -0,47% Nasdaq 10910,28 -1,27%
Переводы вышли из карантина
Лента новостей
Число пострадавших при падении деревьев в Подмосковье выросло до пяти 09:40, Общество Лещенко назвал стыдом и позором вылет «Динамо» из Лиги Европы 09:36, Спорт Белорусские пограничники начали использовать резервы для охраны границы 09:33, Политика СМИ узнали о намерении Трампа ввести санкции за торговлю оружием с Ираном 09:28, Политика Кучеров стал единоличным лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ 09:07, Спорт Как компании найти скрытые источники прибыли — семь уроков Tata Steel 09:00, PRO Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний 09:00, Общество Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием 08:56, Общество В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал 08:54, Общество Как превратить творчество в бизнес на рынке с непрогнозируемым спросом 08:46, РБК и Райффайзенбанк ФАС остановила два тендера на камеры слежения в Москве 08:39, Общество Голевой пас Кучерова помог «Тампа-Бэй» выйти в финал Кубка Стэнли 08:33, Спорт Трамп пожаловался на отсутствие друзей после избрания на пост президента 08:11, Политика Как устроен хай-тек в мире финансов 08:03, РБК и Refinitiv Почему коворкинги WeWork и сам формат рано списывать со счетов 08:00, PRO Турфирмы не получили всех обещанных им компенсаций за вывозные рейсы 08:00, Бизнес Думская оппозиция попросит Путина изменить формат выборов 08:00, Политика Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК 07:42, Общество В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса 07:39, Общество Застройщики потребовали изменить правила предоставления сельской ипотеки 07:30, Бизнес Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник 07:20, РБК и Mercedes-Benz Глава ЕК заявила о потере надежды из-за России и «Северного потока-2» 07:07, Политика В США умер автор книги «Форрест Гамп» 07:03, Общество Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг 07:00, Экономика СПЧ привлечет хакеров для создания доклада Путину о травле в соцсетях 06:45, Технологии и медиа Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки 06:39, РБК и Smartway ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года 06:00, Финансы Байден потребовал досрочной отставки Трампа из-за ответа на пандемию 05:16, Политика
Газета
Переводы вышли из карантина
Газета № 052 (3219) (1809) Финансы,
0

Переводы вышли из карантина

ЦБ зафиксировал резкое увеличение объемов отправляемых за границу денег
В июле 2020 года из России за рубеж физические лица перевели рекордный с октября 2018 года объем средств. На рост повлияли отложенный спрос из-за карантинных ограничений и восстановление работы у трудовых мигрантов из СНГ
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил $837 млн. Это рекордный показатель с октября 2018 года ($856 млн), следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — $686 млн, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья.

Финансы
ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до $302 млн. На падение рынка повлияли закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабление рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале. Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).

Почему объем переводов вырос

На объем переводов повлиял отложенный спрос, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Во время весенних ограничений многие банковские платежные агенты, которые оказывают услуги по приему переводов, не работали, напоминает она.

Так как основная часть переводов ушла в страны СНГ, отложенный спрос на услугу был именно со стороны мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки, пояснила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Во время пандемии точки приема переводов были закрыты, также часть мигрантов могли остаться без работы. Теперь они переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, если они не теряли работу, или отправляют основную часть своего заработка, чтобы компенсировать отсутствие денег в предыдущие месяцы, если они были без работы во время ограничений». «Золотая корона» в период пандемии даже зафиксировала рост объема денежных переводов из СНГ в Россию, что связано с поддержкой мигрантов, временно оставшихся без работы и не уехавших на родину, считает директор сервиса «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов.

Финансы
ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж Фото: Александр Артеменков / ТАСС

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в Россию из-за рубежа приехали 272,5 тыс. мигрантов, большая часть из них (247,7 тыс.) прибыли из стран СНГ. Число прибывших по сравнению с первым полугодием 2019 года сократилось на 51,1 тыс. человек, или на 15,8%.

Рынок денежных переводов восстановился еще в июне, в июле и августе рост продолжился, свидетельствует руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров. «Июль и август — традиционно пиковые месяцы на этом рынке, и 2020 год не стал исключением. Это связано с сезонной особенностью работы клиентов: многие в эти месяцы накапливают достаточное количество средств и готовы отправлять их домой. Также в конце июля — начале августа состоялся один из крупнейших мусульманских праздников, на него также пришелся пик денежных переводов за рубеж», — рассказал Нестеров.

У «Золотой короны» рынок начал восстанавливаться с середины июня и к концу июля в рублях практически достиг показателей аналогичного периода 2019 года, сообщил Ситнов. Western Union, еще один из числа крупнейших операторов трансграничных переводов, их статистику не раскрывает, ответил РБК его представитель.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Банк России , Денежные переводы
Материалы по теме
ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж Финансы
ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter