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Москва поделила помощь Минску натрое
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Газета
Москва поделила помощь Минску натрое
Газета № 051 (3218) (1709)
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Москва поделила помощь Минску натрое

Антон Силуанов раскрыл подробности предоставления $1,5 млрд Белоруссии
Россия планирует одолжить Белоруссии $1 млрд в 2020–2021 годах и обеспечить предоставление Минску еще $500 млн по линии евразийского антикризисного фонда. Об этом рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия планирует предоставить Белоруссии рублевый межгосударственный кредит эквивалентом $500 млн в этом году и еще один такой же кредит в 2021 году, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передал корреспондент РБК. Помимо этого Россия инициирует выделение Белоруссии валютного кредита на $500 млн через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в текущем году, сообщил Силуанов.

Таким образом, до конца 2020 года Белоруссия получит $1 млрд от России напрямую и от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оставшиеся $500 млн Минск получит от российского правительства в следующем году.

Ранее, на этой неделе, президент России Владимир Путин объявил во время визита белорусского президента Александра Лукашенко, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд». Теперь Силуанов уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности $1 млрд в этом году и в следующем.

Чтобы предоставить Минску незапланированный кредит в этом году, Госдуме пришлось принимать закон, позволяющий правительству в текущем году выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу и сверх утвержденного лимита.

Доллары от ЕСФР, рубли от России

По словам министра, кредит от ЕФСР будет номинирован в долларах, а средства от России поступят в рублях. Стоимость межправительственного кредита будет привязана к доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) «с небольшой премией». Ставки по валютным кредитам ЕФСР зависят от средней стоимости еврооблигаций России и Казахстана, уточнил Силуанов. Конкретный срок кредитов для Белоруссии министр не назвал, но «ранее длина кредитов в среднем составляла десять лет, и Россия будет руководствоваться этими сроками».

«Будем обращаться к коллегам [из ЕФСР], чтобы этот институт принял решение о программе поддержки Белоруссии, смог быстро предоставить заем $500 млн с минимальными требованиями по программе», — сказал Силуанов.

Доходность индекса российских гособлигаций Мосбиржи (RGBI), которую можно использовать в качестве ориентира для средней доходности российских госбумаг, по состоянию на 16 сентября составляет 5,8%. Процентная ставка по прошлому кредиту ЕФСР для Белоруссии определялась как доходность еврооблигаций России и Казахстана, соответствующих сроку кредита, взвешенных по доле капитала стран в фонде.

Россия является крупнейшим пайщиком ЕФСР с долей 88% оплаченного уставного капитала, но формально ЕФСР — это международный финансовый институт, решения о предоставлении кредитов там принимает совет фонда, в который входит Силуанов. Задолженность Белоруссии перед ЕФСР составляла $2,24 млрд по состоянию на конец первого квартала 2020 года, следует из данных белорусского Минфина.

Поддержка платежного баланса

Финансовая помощь от России и ЕФСР «в целом поддержит платежный баланс Белоруссии», сказал министр. Предоставляя межправительственный кредит, Россия поставит условие перед Белоруссией не допускать просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием (включая ВЭБ.РФ). Никаких просрочек у Белоруссии нет, подчеркнул Силуанов, все обязательства выполняются своевременно и в полном объеме.

В августе на фоне политического кризиса после президентских выборов жители Белоруссии забрали из местных банков более $620 млн иностранной валюты, а золотовалютные резервы государства за месяц сократились на $1,4 млрд, до $7,5 млрд. Рейтинговое агентство S&P предупреждало, что эти тенденции могут привести к истощению международных резервов, из-за чего есть риск административных мер властей по ограничению свободного доступа к валюте.

Более 95% всего государственного долга Белоруссии (внешнего и внутреннего) номинировано в иностранной валюте, и для рефинансирования обязательств Минску может быть нужна твердая валюта. Российские рубли из расчета золотовалютных резервов Нацбанк Белоруссии исключил еще в 2017 году. «Технически ничто не мешает Белоруссии обменять эти рубли, полученные в кредит от России, на доллары. Причем если курс рубля к доллару будет укрепляться, то Белоруссия может даже немного выиграть на курсовой разнице», — сказал РБК директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. При этом предыдущий российский кредит, предоставленный Белоруссии в 2017 году, предусматривал выплаты в долларах или в рублях.

По мнению Полевого, для Минфина России также, вероятно, проще выдать кредит Белоруссии в рублях, ведь валюту пришлось бы брать либо из ФНБ, либо аккумулировать специально под эту сделку. Это также предполагает более прозрачный прайсинг с логичной привязкой к доходности ОФЗ. Наконец, кредит в рублях полностью защищен с точки зрения санкционных рисков, рассуждает Полевой.

На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и госкорпорации ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Последний кредит, который Россия предоставила Белоруссии на рефинансирование внешнего долга, был выдан в 2017 году на сумму $700 млн.

В 2020 году Белоруссия должна выплатить России основной долг и проценты на сумму порядка $1 млрд плюс еще около $460 млн по кредитам ЕФСР, уточнил Силуанов.

На вопрос, какие уступки со стороны Белоруссии Москва получит в обмен на кредит, Силуанов ответил: «Россия получит стабильность финансов нашего партнера». О каких-либо политических уступках он не сообщил. Ранее, в сентябре, агентство S&P предположило, что «будущая финансовая поддержка от России может зависеть от политических уступок со стороны Белоруссии, на которые Минск может не захотеть полностью пойти».

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: Белоруссия , кредит
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