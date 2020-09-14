Опорный оборонный банк не защитился от потерь

ПСБ во втором квартале показал существенные убытки

Промсвязьбанк занял второе место по размеру убытков в секторе за второй квартал после Альфа-банка. В ПСБ потери называют разовым событием из-за пандемии коронавируса

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) во втором квартале оказался в тройке лидеров по размеру убытка — он составил 8,1 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Представитель ПСБ подтвердил потери, не назвав их величину (кредитная организация с 2018 года не раскрывает отчетность на регулярной основе).

10 сентября Банк России с задержкой опубликовал агрегированный баланс банков из топ-30 на 1 июля. Осадчий сопоставил данные о совокупной прибыли из этого документа с показателями 29 крупнейших участников этого списка на ту же дату. Полученная разница соответствует прибыли или убытку Промсвязьбанка до налогообложения, которая учитывается в статистике ЦБ по банкам из топ-30. По итогам второго квартала список самых убыточных возглавил Альфа-банк (50,9 млрд руб.), ПСБ был на второй строчке, а на третьем месте оказался Мособлбанк (7,6 млрд руб.), следует из оборотных ведомостей кредитных организаций. По состоянию на 1 апреля ПСБ показывал прибыль в размере 19,4 млрд руб.

Что привело к убыткам оборонного банка

Причиной убытка ПСБ в июне мог стать рост резервирования, говорит Осадчий. По его оценкам, за отчетный месяц объем резервов на возможные потери по ссудам с учетом корректировки увеличился на 4,1 млрд руб. А объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банка в июне вырос на 1,2 млрд руб., отмечает аналитик.

«Основной объем [сформированных] резервов пришелся на апрель, а также на июнь, когда была произведена рекалибровка наших финансовых моделей по оценке кредитных рисков», — пояснил РБК представитель ПСБ. Он не раскрыл объем покрытия, но уточнил, что резервы создавались по всем направлениям бизнеса банка.

«Самая высокая стоимость риска во втором квартале 2020 года была в МСБ (сегменте малого и среднего бизнеса. — РБК) и рознице, так как именно они больше всего пострадали от пандемии COVID-19», — сказал представитель ПСБ. В банке полученный убыток считают «разовым событием» и связывают с макроэкономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Согласно отчетности ПСБ по МСФО на конец первого квартала, около 77% его кредитного портфеля приходится на крупных клиентов и лишь 10% — на сегмент МСБ, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Хотя доля этого сегмента не так велика, малый бизнес сильнее всего пострадал от пандемии, и это могло вызвать необходимость досоздания резервов, допускает аналитик.

Волков также обращает внимание на большую долю кредитов оборонным предприятиям в портфеле ПСБ. «Этот сегмент имеет свою специфику, поэтому его динамика может кардинально отличаться от того, что мы наблюдаем у других банков. Значительная доля выручки предприятий ОПК приходится на гособоронзаказ, который продолжает ритмично финансироваться, кроме того, часть предприятий ОПК весной 2020 года смогла нарастить производство гражданской продукции медицинского назначения. Но могли возникнуть серьезные сложности у предприятий, которые зависимы от иностранных поставщиков или заказчиков, — их финансовое положение действительно могло ухудшиться», — отмечает эксперт НКР.

Ведущий кредитный аналитик S&P Екатерина Марушкевич считает, что отчетность ПСБ по международным стандартам корректнее отражает его текущее финансовое состояние. Согласно отчетности Промсвязьбанка по МСФО, чистая прибыль банка во втором квартале составила всего 0,35 млрд руб. против 6,9 млрд в первом квартале. «Результат на грани нуля, хотя убыток не зафиксирован», — заключает Марушкевич. По ее словам, на показатели оборонного банка во многом повлияли те же факторы, что и на другие кредитные организации: ухудшение экономической ситуации, снижение операционных доходов.

Из-за кризиса и санитарных ограничений во втором квартале 2020 года российские банки показали худший финансовый результат за последние три года. В апреле—июне чистая прибыль сектора составила 70 млрд руб., причем самым слабым месяцем был май. Уже в июле после снятия санитарных ограничений в большинстве регионов России прибыль банковского сектора фактически вернулась на докризисный уровень.

Как оцениваются перспективы Промсвязьбанка

С начала кризиса два рейтинговых агентства — «Эксперт РА» и S&P — обновили свои оценки, присвоенные ПСБ. Аналитики S&P подтвердили краткосрочный и долгосрочный рейтинги банка на уровне ВВ-/В с позитивным прогнозом. Эксперты отмечали, что Промсвязьбанк сможет поддерживать свои финансовые показатели, несмотря на ухудшение операционной среды. Одна из причин — связь банка с государством и гособоронзаказом.

В пресс-релизе S&P отмечалось, что высокая концентрация бизнеса на ОПК оказывает давление на рейтинг ПСБ. Эта оценка касается скорее долгосрочных трендов, говорит Марушкевич: «Сейчас какого-то существенного ухудшения кредитоспособности, связанного с бизнесом банка в оборонном секторе, мы не видим. От пандемии в большей степени пострадали сектор туризма, авиаперевозок, сфера развлечений, ресторанный бизнес». Ведущий аналитик S&P также считает, что банку не потребуется досоздавать значительные резервы: «Старый кредитный портфель ПСБ был достаточно зарезервирован, а новый — ориентирован на проекты, которые обеспечиваются заказами государства. Поэтому обесценение по этой части в меньшей степени затронуто кризисом и пандемией коронавируса».

28 июля агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка с уровня ruАА- до ruАА. Ключевое влияние на оценку оказала высокая вероятность того, что ПСБ при необходимости может получить финансовую и административную помощь от государства. Аналитики при этом отмечали невысокую маржинальность бизнеса банка: за 12 месяцев с апреля 2019 года показатель чистой процентной маржи ПСБ составил 3,2%.

По итогам двух месяцев третьего квартала ПСБ показывает положительный финансовый результат по РСБУ, утверждает его представитель. «В июле—августе ПСБ получил свыше 6 млрд руб. прибыли по РСБУ. Таким образом, за восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составляет 12,2 млрд руб.», — сказал он.