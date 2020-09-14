Криптоактивы ждут обычных льгот

Крупный бизнес предложил ввести специальный налоговый режим для цифровых ценных бумаг

РСПП предложил ФНС и Минфину ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Предложения, схожие с налогообложением для ценных бумаг, должны стимулировать новый рынок, рассчитывают бизнесмены

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Министерству финансов и Федеральной налоговой службе установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Соответствующее решение было принято на заседании бюро правления РСПП 3 сентября, на нем присутствовал в том числе заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был принят летом 2020 года и должен вступить в силу 1 января 2021 года.

РБК ознакомился с предложениями. Представитель РСПП пояснил, что они уже направлены в ведомства, но ответ пока не получен. В Минфине ответили, что предложения находятся на рассмотрении. РБК направил запрос в ФНС.

«Цель налоговых изменений — убрать правовые барьеры для выпуска, оборота и погашения ЦФА, а также стимулировать рынок ЦФА», — отметили в РСПП.

К ЦФА относятся цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, которые выпущены на блокчейне (технология распределенного реестра). Принятый закон не предусматривает норм, регламентирующих налогообложение сделок с ЦФА, они должны устанавливаться отдельными нормативными актами.

Что предлагает РСПП

Освободить от налога на добавленную стоимость (20%) операции по выпуску, обращению и погашению «финансовых» ЦФА (например, ценных бумаг, ЦФА-займов, ЦФА — производных финансовых инструментов и т.п.), а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с ЦФА.

Налог на прибыль (20%) взимать, только когда у эмитента ЦФА (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от резидентства) образовался положительный финансовый результат от выпуска актива (например, когда общая сумма доходов по ЦФА превысит расходы на их приобретение).

Не взимать налог на прибыль с НКО, которые получают пожертвования для приобретения ЦФА, чтобы формировать «цифровые эндаументы» (фонды).

Налог на доходы физических лиц (стандартная ставка в размере 13%) взимать при продаже или погашении ЦФА с разницы между ценой приобретения и реализации или погашения. Он должен исчисляться налоговым агентом (банками, биржами и иными юридическими лицами) совокупно по всем ЦФА по итогам налогового периода, аналогично базе по обращающимся ценным бумагам.

Подойдет ли режим для отрасли

Налоговый режим для ЦФА должен заработать с 1 января, как и сам закон о цифровых активах, поэтому принять соответствующий законопроект нужно уже в осеннюю сессию Госдумы, говорит партнер, руководитель налоговой практики в О2 Consulting Татьяна Сафонова. Самым простым и логичным будет распространить на них налогообложение финансовых инструментов (ценных бумаг и производных финансовых инструментов). Ценные бумаги тоже не облагаются НДС, а базу по операциям с ЦФА для НДФЛ предлагается рассчитывать так же, как по обращающимся ценным бумагам: этот подход зарекомендовал себя с положительной стороны, отмечает и партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. Многие нормы вновь принятого документа и так перекликаются с нормами закона «О рынке ценных бумаг», в том числе требования об идентификации участников оборота цифровых активов, ведении реестра держателей, квалификационные требования к операторам инвестиционных платформ, добавляет специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

«Главное преимущество [предложений] заключается в так называемом сальдировании, то есть возможности «схлопнуть» доходы по всем ЦФА и зачесть их против совокупного убытка по своим цифровым активам. Бывают случаи, когда девять из десяти активов терпят убытки, а один показывает значительный рост. Хотя совокупно человек в минусе, по одному высшему активу ему пришлось бы заплатить налоги, но благодаря действующему налогообложению облагаемая налогом база считается сразу по всем активам», — объясняет Успенский.

Предложения РСПП могут дать «определенный импульс для развития отрасли», говорит глава Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Однако для государства снижение налогооблагаемой базы, особенно в нынешних экономических реалиях, может быть невыгодно, считает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Впрочем, такой режим может быть временным, он способен стимулировать рост числа инвесторов в ЦФА и впоследствии — налоговых сборов от операций с такими активами, добавляет он.

«Разумеется, не стоит ставить знак равенства между ЦФА и ценными бумагами. Определение ЦФА позволяет включить в него цифровые отражения любых денежных требований. Предлагаемый РСПП налоговый режим не говорит непосредственно о готовности признать идентичность экономической природы ЦФА, ценных бумаг и прочих финансовых инструментов», — говорит Сафонова. Цифровые отражения финансовых активов «вправе рассчитывать на тот же налоговый режим, что и их прообраз», считает она, но важно, чтобы у законодателей не возникли опасения из-за того, что ЦФА можно использовать для снижения налоговой нагрузки при обороте прочих активов (не ценных бумаг), резюмирует эксперт.