Леонида Стругова сориентируют по приборам

Новую оборонную корпорацию может возглавить топ-менеджер ОСК

Топ-менеджер ОСК и выходец из Минпромторга Леонид Стругов рассматривается в качестве кандидата на пост главы Корпорации морского приборостроения, сообщили в правительстве. Корпорация создана в апреле, ее оборот — около ₽30 млрд

Леонид Стругов (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ‎» )

Почему Стругов

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент ОСК Леонид Стругов. Так вице-премьер Юрий Борисов ответил на вопрос РБК о том, кого Минпромторг представит президенту в качестве кандидата в руководители недавно созданной корпорации.

«Стругов достаточно погружен в судостроительную тематику. Он начинал на «Звездочке» и всю жизнь посвятил судостроению. В принципе как комплектатор хорошо знает морское приборостроение. Стругов пользуется авторитетом среди коллег, его хорошо знают в отрасли, поэтому это вполне взвешенная кандидатура», — пояснил Борисов.

О том, что Стругов рассматривается на пост главы Корпорации морского приборостроения, ранее РБК сообщали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Тогда собеседники РБК отмечали, что Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.

Кандидатуру на пост главы новой корпорации должен выдвинуть Минпромторг, после этого ее должен одобрить президент. РБК направил запрос в министерство.

Кто такой Леонид Стругов Леонид Стругов родился в Северодвинске и там же в 1978 году окончил Севмашвтуз, получив специальность «инженер-электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 году на северодвинском машиностроительном предприятии «Звездочка», пройдя за 11 лет путь от ученика электромонтера до старшего инженера. В 1983–1993 годах Стругов работал на заводе «Полярная звезда», начав с должности начальника бюро, дошел до заместителя директора завода по экономике. С 1993 по 1999 год занимал должность гендиректора архангельской компании «Двина». Следующие пять лет проработал в Москве в Российском агентстве по судостроению. Работу там он закончил в должности начальника управления гособоронзаказа и мобподготовки. С 2005 года Стругов был начальником управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности. В 2008 году Стругов был назначен директором департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. А в декабре 2014 года перешел на работу в ОСК в качестве первого вице-президента корпорации, где курирует гособоронзаказ.

Зачем создана новая корпорация

Указ о создании Корпорации морского приборостроения президент Владимир Путин подписал 1 апреля. В уставный капитал новой госкорпорации войдут 100% минус одна акция четырех концернов. Это московский производитель боевых систем для ВМФ «Моринформсистема-Агат» и три петербургских предприятия: НПО «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Их суммарная выручка по РСБУ по итогам 2018 года составила около 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

Эти концерны разрабатывают и производят автоматизированные системы управления, навигационное оборудование для надводных и подводных кораблей, а также гидроакустическое оборудование. Работают предприятия преимущественно в интересах ОПК.

Необходимость объединения концернов в корпорацию Борисов объяснил «синергией». «В рамках корпорации всегда по крайней мере теоретически можно проводить вменяемую техническую политику, связанную с унификацией технических предприятий, стандартизацией. Кроме того, объединение дает сокращение управленческого аппарата, не надо содержать лишнюю бухгалтерию и так далее. В этом плане всегда есть плюсы», — заключил вице-премьер.

В России еще с советских времен не было единой структуры, которая обеспечивала бы единую техническую политику и унификацию разработок в части морского приборостроения, напомнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ВМФ Илья Крамник.

«Много разнотипных радиолокационных комплексов (РЛС), систем управления, систем связи. Эта проблема есть даже на новых кораблях: например, на новом фрегате установлен РЛС «Полимент», на новом корвете — РЛС «Заслон». Это оборудование разных производителей, и ни один из них практически не обладает ресурсами, необходимыми для проведения масштабных дорогостоящих разработок», — пояснил Крамник.

Однако пока непонятно, как такое решение будет реализовано, отметил эксперт РСМД. «Пока — за некоторыми исключениями — нельзя говорить о том, что опыт создания таких холдингов в России целиком положительный. Отнюдь не везде удается добиться унификации разработок и объединения инженерных усилий, потенциалов», — говорит Крамник. В качестве отрицательного примера он привел опыт Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Это одна из корпораций с наименее эффективным управлением подведомственными организациями. Но, может быть, как раз при создании Корпорации морского приборостроения удастся учесть их ошибки», — подытожил собеседник РБК.