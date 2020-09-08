Старый функционал в новом составе

Каким будет закон, определяющий полномочия Госсовета

Функционал Госсовета с большой долей вероятности останется неизменным, но возможно расширение состава этого органа, получившего теперь конституционный статус. Такой сценарий обсуждается в Кремле

Заседание Государственного совета (Фото: kremlin.ru)

Почему Госсовет сохранит прежние полномочия

Функционал Госсовета, законопроект о котором будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию, скорее всего, останется прежним, хотя теперь его статус закреплен в Конституции. В Кремле склоняются к тому, что менять полномочия этого органа не придется, хотя окончательного решения пока нет, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения текста законопроекта. «В Конституции про новый функционал ничего не написали. Осознанно. За счет чего он может расшириться?» — так объясняет логику один из собеседников РБК.

В обсуждении текста законопроекта участвуют представители администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, уточнили источники РБК. Не исключено, что документ будет внесен в нижнюю палату парламента уже в сентябре, сказал один из собеседников.

В январе Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Основной закон, одна из которых закрепляла конституционный статус Госсовета. Они вступили в силу 4 июля. Новая конституционная норма описывает полномочия этого органа довольно общими словами — президент России формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Прежде определение основных направлений внутренней и внешней политики было исключительно прерогативой президента. Пункта о том, что кто-либо определяет приоритетные направления социально-экономического развития государства, в Конституции не было.

Согласно информации на сайте Кремля, Госсовет «является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». После принятия поправок в Конституцию эта формулировка никак не менялась.

Владимир Путин в недавнем интервью для фильма «Непременный Госсовет» (телеканал «Россия 24») пояснял, что органу нужно было придать конституционный статус «именно потому, что работает, и практика применения <…> показала, что она востребована и он сам востребован». «Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение», — заявил глава государства.

«Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, и поэтому у меня лично никогда не было ощущения, что полномочия Госсовета будут как-то радикально трансформироваться. Он был и остается структурой, содействующей реализации полномочий главы государства, тем более что в связи с принятием поправок в Конституцию появляется много дополнительных задач по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти», — говорит политолог Дмитрий Бадовский.

Скорее всего, базовая идея включения Госсовета в Основной закон с самого начала заключалась в повышении его статуса, закреплении успешных практик 20-летней работы, полагает эксперт. «Надо исходить из того, что мы имеем дело не с созданием новой структуры, а с приданием конституционного статуса органу, который формирует президент», — отмечает Бадовский.

Еще один важный фактор, по его мнению, заключается в том, что в Конституции появилось понятие «единая система публичной власти», куда включены также органы местного самоуправления, и в этом смысле придание Госсовету конституционного статуса показывает, что он был и остается структурой, призванной обеспечивать согласованное взаимодействие органов власти. В том числе в соответствии с конституционной формулировкой это касается приоритетных направлений социально-экономического развития государства, которые сегодня определяются системой национальных проектов и национальных целей развития.

«Не стоит множить число сущностей без надобности. Чтобы усилить Госсовет, потребовалось бы ослабить какие-то другие институты — Совбез, Совет Федерации и т.д. А в этом нет никакого смысла», — говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. К тому же нельзя передать полномочия Совета Федерации или президента без внесения новых изменений в Конституцию. А теперь никаким законом или указом ничего поменять нельзя, резюмирует эксперт.

Как может измениться состав Госсовета

Если функционал Госсовета, скорее всего, останется неизменным, то состав его может расшириться, сказали оба источника РБК, знакомых с ходом обсуждения законопроекта. Сейчас в Госсовет входят президент, который возглавляет этот орган, председатели обеих палат Федерального собрания, президентские полпреды в федеральных округах, губернаторы, лидеры думских фракций.

Обсуждается, что в «обновленный» Госсовет могут войти председатель Следственного комитета, главы Верховного и Конституционного судов, рассказал один из знакомых с ходом обсуждения законопроекта собеседников РБК.

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что членами Госсовета могут стать генпрокурор и глава Счетной палаты. «Наверное, я думаю, он [Госсовет] будет немножко пошире. Как будет — это пока все в проектной стадии. Губернаторы — да, наверное, председатель правительства, наверное, представители Федерального собрания обеих палат», — пояснял депутат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что обсуждаются «различные модальности», но финальное решение о том, как будет работать Госсовет, примет президент.

В настоящее время окончательных решений о том, кто именно войдет в состав органа, нет, обсуждение продолжается, сказал один из источников РБК. В 2018 году в составе Госсовета были созданы 16 рабочих групп по различным направлениям («Здравоохранение», «Молодежная политика», «Промышленность» и т.д.), которые возглавили губернаторы. Формат рабочих групп сохранится и в дальнейшем, равно как и президиум Госсовета, говорил Крашенинников.