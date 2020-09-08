Рынок рыбака видит издалека

Четыре региона готовы разрешить рыболовам-любителям продавать улов

Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. О проведении такого эксперимента просят четыре региона, в том числе Мурманская область. Против выступают ФСБ, МВД, Россельхознадзор

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вопрос о создании правового механизма, который позволит гражданам продавать уловы, добытые ими на любительской рыбалке, будет обсуждаться в сентябре на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Это следует из имеющихся в распоряжении РБК материалов, направленных Росрыболовством участникам совещания.

В Росрыболовстве РБК подтвердили, что совместно с Минсельхозом занимаются подготовкой заседания правкомиссии. По словам представителя ведомства, один из вопросов повестки — создание правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов. То, что этот вопрос есть в повестке заседания, которое планируется на 9 сентября, подтвердил и представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

Кто предложил продавать любительские уловы

Законопроект, который разрешит гражданам продавать уловы в рамках любительской рыбалки, Росрыболовство начало готовить еще в феврале этого года. В ведомстве тогда сообщали, что изучить этот вопрос поручал президент Владимир Путин. Дать возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах, легально продавать уловы, просили власти Мурманской области. «Мы вышли с этой инициативой, чтобы решить две важные задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложение рыбы и рыбной продукции для северян», — передал РБК через пресс-службу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его мнению, система, при которой рыбак может продавать свежий улов кафе, ресторанам и магазинам, «выгодна всем».

В апреле Росрыболовство разработало и направило на согласование главам регионов и заинтересованным ведомствам две концепции законопроекта. Одна касалась продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Сейчас согласно закону «О любительском рыболовстве...» граждане могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей» и для них устанавливается суточная норма вылова. Например, в Москве и Московской области в день можно выловить трех судаков, пять щук, 30 раков общим весом не более 5 кг.

Подготовленный Росрыболовством законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы по аналогии, например, с садоводами — на рынках и ярмарках, а также переработчикам, занимающимся производством рыбной продукции. Подтверждать право на законную продажу добытой рыбы граждане должны будут с помощью нового специального документа — «рыболовного билета». В местах сдачи и продажи уловы должны проходить ветеринарный контроль. Поскольку инициатива имеет социальную направленность, доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.

Сколько в России рыбаков-любителей Любительской рыбалкой в России, согласно озвученным Росрыболовством оценкам, занимается от 10 до 20% населения, или не менее 15 млн человек. Уловы рыбаков-любителей на фоне общероссийской добычи скромные: по оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в год граждане вылавливают около 150–200 тыс. т, что составляет всего 3–4% от общего российского улова.

Какие регионы поддержали инициативу

Четыре субъекта РФ — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области — поддержали идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и выразили готовность ее реализовать на практике, сообщил представитель Росрыболовства, добавив, что результаты проработки этого вопроса будут представлены на предстоящем заседании правкомиссии.

В качестве предложения рассматривается вопрос о проведении пилотного проекта по легализации продажи уловов рыбаков-любителей в этих четырех регионах, говорится в материалах к заседанию, с которыми ознакомился РБК. Проведение эксперимента позволит получить сведения о рисках, которые может нести легализация продажи уловов, и возможных негативных последствиях, говорится в документах.

Мурманская область заинтересована в реализации проекта, подтвердил Чибис через пресс-службу. Инициатором проекта также выступила Сахалинская область, сообщили РБК в региональном агентстве по рыболовству. «Очевидно, что остановить торговлю любительскими уловами нереально, легализация данного явления созрела и будет только на пользу государству и жителям Сахалинской области», — подчеркнули в агентстве. Негативного влияния на рынок уловы любительского рыболовства, по мнению агентства, оказать не могут, а на прилавках дополнительно появится недорогая рыбная продукция.

Любительское рыболовство для Томской области имеет важное социально-экономическое значение: в регионе, по оценкам местного департамента охотничьего и рыбного хозяйства, около 100 тыс. рыбаков-любителей, которые ежегодно вылавливают 2,5–3 тыс. т рыбы, а также приезжает много рыбаков из соседних регионов. Для жителей сельской местности любительское рыболовство и продажа излишков рыбы являются важным дополнительным источником доходов и одним из механизмов самозанятости, лишение которого может привести к росту социальной напряженности на селе, добавил представитель департамента.

РБК направил запрос в правительство Магаданской области.

Кто выступает против

Предложение по продаже любительских уловов не поддержали, в частности, ФСБ, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, следует из имеющихся у РБК материалов. По мнению этих ведомств, такая инициатива «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки для легализации продажи незаконных уловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства. Против выступило и МВД — по его мнению, контролировать вылов, а также качество рыбы и рыбной продукции, которую будут продавать граждане, сложно.

Часть прибрежных российских регионов, в частности Приморский, Краснодарский и Камчатский края, а также Архангельская область, инициативу не поддержали. В Крыму посчитали, что если такие изменения будут приняты, то под видом любительского рыболовства будет фактически осуществляться промышленное или прибрежное рыболовство.

Россельхознадзор действительно не поддержал инициативу по продаже любительских уловов, сообщил РБК представитель ведомства. Подтвердить безопасность и качество такой продукции будет крайне сложно — где и на каком этапе будут проводиться исследования рыбных уловов, неочевидно, указывают в Россельхознадзоре. Сегодня ключевой параметр для определения таких показателей — состояние района вылова, его безопасность, а в случае с любительской рыбалкой установить достоверно место вылова не представляется возможным.

РБК направил запросы в ФСБ и Роспотребнадзор.

Рыбопромышленники пока не сформировали свою позицию по этому вопросу — он будет обсуждаться на заседании совета Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 8 сентября, сообщил президент ассоциации Герман Зверев.