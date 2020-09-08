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Газета № 044 (3211) (0809) Бизнес,
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Ухабы у хаба

«Уральские авиалинии» раскритиковали идею создать транзитный узел в Екатеринбурге
Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов поставил под сомнение успех планов авиаперевозчика Red Wings создать транзитный хаб в Екатеринбурге для полетов в регионы. Этот аэропорт — базовый для «Уральских авиалиний»
Сергей Скуратов
Сергей Скуратов (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».

Самолеты Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, а на маршрутах, на которых их собирается использовать Red Wings, «должны эксплуатироваться 50-местные самолеты, и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью», — считает Скуратов.

В мае 2020 года президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings 60 самолетов SSJ100 в течение нескольких лет. Контракт на поставку первой такой машины компания подписала 31 августа, с 15 сентября на нем начнутся полеты из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград, сообщил глава Red Wings Евгений Ключарев в интервью «Ведомостям». К 2022–2023 году компания собирается довести группировку лайнеров в Екатеринбурге до 20 штук.

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«Екатеринбург сам по себе один из крупнейших и наиболее развитых городов России. И он расположен на границе европейской и азиатской частей страны, то есть на перекрещении всех возможных воздушных путей. Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полетов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад», — отметил Ключарев. По его словам, есть все шансы доказать, что SSJ100 «может зарабатывать».

Представитель «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга (екатеринбургский аэропорт Кольцово — ключевой актив холдинга) добавил, что рассчитывает на синергию между «Уральскими авиалиниями» и Red Wings. Последняя сможет с использованием SSJ100 подвозить из регионов пассажиров для магистральных и международных направлений «Уральских авиалиний», а российские и международные пассажиры получат дополнительную возможность добраться до регионов не через Москву, а через Екатеринбург, сказал он.

«Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших российских перевозчиков, по данным Росавиации. Red Wings по итогам 2019 года заняла девятое место по числу перевезенных пассажиров. Авиакомпания принадлежит входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации.

Сами «Уральские авиалинии» не торопятся кооперироваться с новым конкурентом. «Для господина Чудновского (глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. — РБК) любой летательный аппарат — это прибыль, поэтому он рад каждому: хоть Бабе-яге в ступе, лишь бы платила за взлет-посадку», — иронизирует Скуратов. Базирование же Red Wings в Кольцово непринципиально для «Уральских авиалиний»: «Одним конкурентом больше, одним меньше, на каждой нашей трассе по пять-семь перевозчиков».

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Скуратов уверен, что государственные дотационные авиакомпании разумно базировать по географическому принципу — от Урала до Дальнего Востока, где масса больших городов без авиации: это Челябинск, Омск, Томск, Благовещенск, Иркутск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и т.д. «Россия вкладывает миллиарды бюджетных средств в развитие этих аэропортов, но подконтрольные государству авиакомпании по-прежнему суетятся в европейской части страны», — отметил бизнесмен.

Как «Уральские авиалинии» выходят из кризиса

«Мы прошли нижнюю точку кризиса в апреле—мае, когда обслуживали по 41 тыс. пассажиров в месяц (4% от объемов прошлого года). В августе мы перевезли уже 930 тыс. пассажиров, или 85% от прошлогоднего показателя. В сентябре надеемся выйти на этот же уровень в 85%, а летом 2021 года — достичь докризисного уровня», сообщил РБК Скуратов. Но остается несколько проблем: растет курс доллара, от которого зависят лизинговые платежи компании, в то время как она получает доходы в рублях. Стали интенсивно расти цены на авиакеросин. «К тому же из-за падения доходов населения мы вынуждены летать по тарифам ниже на 2,5 тыс. руб. [по каждому из направлений], чем в прошлом году», — добавил он. «В целом «Уральские авиалинии» плавно выходят из кризиса», — заключил Скуратов.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Red Wings , «Уральские авиалинии» , SSJ-100
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