Поручительство не переубедило суд

Обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову продлен арест

Суд на три месяца продлил срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По словам защиты, в представленных суду материалах не было документов, проливающих свет на суть обвинения

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест советника главы «Роскосмоса», а до этого корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК).

Видео: Пресс-служба Лефортовского районного суда г. Москвы

Заседание прошло в закрытом режиме. Как пояснил представитель прокуратуры, в материалах, которые следователь представил в суд, нет никаких засекреченных сведений, однако в самом уголовном деле они присутствуют, поэтому, по мнению обвинения, вопрос о продлении ареста Сафронова необходимо рассмотреть без публики.

Адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, которое защищает журналиста, перед закрытием заседания заявил, что считает необходимым изменить подсудность арестного материала. Дело в том, что районные суды, в том числе Лефортовский, не уполномочены рассматривать дела, содержащие гостайну. Поэтому, ходатайствуя о продлении ареста Сафронова в районный суд, Следственное управление ФСБ не прикладывает к ним никаких материалов, проливающих свет на существо его обвинения, а это нарушает право обвиняемого на ознакомление с ними.

Адвокат считает, что вопрос о продлении ареста Сафронова должен рассматривать Мосгорсуд — он уполномочен рассматривать дела, содержащие гостайну, и там Сафронов сможет ознакомиться с документами, которые должны обосновывать его вину. Прецеденты рассмотрения дел о продлении меры пресечения в Мосгорсуде по первой инстанции были, уточнил адвокат. Суд в просьбе защиты о передаче дела отказал.

«Отсутствие понимания, в чем обвиняют Ивана, остается нашей основной претензией. Обвинение сформулировано так, что из него невозможно понять, что вменяется Сафронову, и следствие не представило никаких документальных свидетельств, которые должны были бы доказать его вину. В арестном материале нет никаких новых данных, единственное, что мы заметили, — 7 июля на столе у следователя лежали семь томов дела, а сегодня один, но номер его восьмой», — сказал Павлов.

На заседании адвокаты просили суд выбрать для Сафронова любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитники передали суду более 150 личных поручительств за журналиста. Среди поручителей — главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор Meduza Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар, многочисленные корреспонденты и редакторы РБК, «Интерфакса», «Ведомостей» и других изданий.

Также защита предлагала освободить Сафронова под залог в сумме около 7 млн руб., которые собрали его родные, сообщил РБК адвокат Павлов.

После заседания юрист также сказал журналистам, что теперь ограничен в праве комментировать процесс. Ранее он был единственным из защитников Сафронова, кто не давал подписку о неразглашении данных следствия. «Вчера следователь подкараулил меня в СИЗО, где я навещал другую свою подзащитную, Карину Цуркан. Он предложил мне дать подписку о неразглашении, я отказался. И он составил акт, имеющий ту же силу, что и подписка. К сожалению, я больше не могу подробно комментировать существо дела», — пояснил адвокат.