Поручительство не переубедило суд
2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест советника главы «Роскосмоса», а до этого корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК).
Заседание прошло в закрытом режиме. Как пояснил представитель прокуратуры, в материалах, которые следователь представил в суд, нет никаких засекреченных сведений, однако в самом уголовном деле они присутствуют, поэтому, по мнению обвинения, вопрос о продлении ареста Сафронова необходимо рассмотреть без публики.
Адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, которое защищает журналиста, перед закрытием заседания заявил, что считает необходимым изменить подсудность арестного материала. Дело в том, что районные суды, в том числе Лефортовский, не уполномочены рассматривать дела, содержащие гостайну. Поэтому, ходатайствуя о продлении ареста Сафронова в районный суд, Следственное управление ФСБ не прикладывает к ним никаких материалов, проливающих свет на существо его обвинения, а это нарушает право обвиняемого на ознакомление с ними.
Адвокат считает, что вопрос о продлении ареста Сафронова должен рассматривать Мосгорсуд — он уполномочен рассматривать дела, содержащие гостайну, и там Сафронов сможет ознакомиться с документами, которые должны обосновывать его вину. Прецеденты рассмотрения дел о продлении меры пресечения в Мосгорсуде по первой инстанции были, уточнил адвокат. Суд в просьбе защиты о передаче дела отказал.
«Отсутствие понимания, в чем обвиняют Ивана, остается нашей основной претензией. Обвинение сформулировано так, что из него невозможно понять, что вменяется Сафронову, и следствие не представило никаких документальных свидетельств, которые должны были бы доказать его вину. В арестном материале нет никаких новых данных, единственное, что мы заметили, — 7 июля на столе у следователя лежали семь томов дела, а сегодня один, но номер его восьмой», — сказал Павлов.
На заседании адвокаты просили суд выбрать для Сафронова любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитники передали суду более 150 личных поручительств за журналиста. Среди поручителей — главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор Meduza Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар, многочисленные корреспонденты и редакторы РБК, «Интерфакса», «Ведомостей» и других изданий.
Также защита предлагала освободить Сафронова под залог в сумме около 7 млн руб., которые собрали его родные, сообщил РБК адвокат Павлов.
После заседания юрист также сказал журналистам, что теперь ограничен в праве комментировать процесс. Ранее он был единственным из защитников Сафронова, кто не давал подписку о неразглашении данных следствия. «Вчера следователь подкараулил меня в СИЗО, где я навещал другую свою подзащитную, Карину Цуркан. Он предложил мне дать подписку о неразглашении, я отказался. И он составил акт, имеющий ту же силу, что и подписка. К сожалению, я больше не могу подробно комментировать существо дела», — пояснил адвокат.
Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По словам адвокатов журналиста, следователи в разговорах с ним и его защитой эту связь отрицают, а в деле есть материалы экспертизы всех материалов Сафронова на предмет содержания секретных сведений. ФСБ предлагала журналисту заключить досудебное соглашение со следствием (оно гарантирует наказание не строже двух третей от максимального), условием которого было раскрытие источников Сафронова, заявил его адвокат Иван Павлов.